Бой между Головкиным и Джейкобсом назвали битвой "медведя со львом"

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden.
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Фото: K2 Promotions
Обозреватель портала Boxingnews24.com Джей Колдуэлл назвал бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) схваткой "медведя со львом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Кто должен победить? Кто знает. В одном углу у вас есть боец с сердцем короля льва, который будет биться на родной земле, а в противоположном углу - боец с темпераментом большого злого бурого медведя с миссией "найти и уничтожить". Все мы знаем, что в дикой природе есть слишком много непостижимого, чтобы точно обсудить подобный вопрос. Тем не менее одно в этой схватке главных хищников не предрасположено к гипотезе - это первый раз, когда мы, ярые фанаты бокса, не можем быть абсолютно уверены в том, что GGG победит. Это очень жесткий и конкурентный поединок для Головкина, и не будет полным шоком, если он вдруг не выиграет", - говорится в заметке.
Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.
"Кто должен победить? Кто знает. В одном углу у вас есть боец с сердцем короля льва, который будет биться на родной земле, а в противоположном углу - боец с темпераментом большого злого бурого медведя с миссией "найти и уничтожить". Все мы знаем, что в дикой природе есть слишком много непостижимого, чтобы точно обсудить подобный вопрос. Тем не менее одно в этой схватке главных хищников не предрасположено к гипотезе - это первый раз, когда мы, ярые фанаты бокса, не можем быть абсолютно уверены в том, что GGG победит. Это очень жесткий и конкурентный поединок для Головкина, и не будет полным шоком, если он вдруг не выиграет", - говорится в заметке.
Напомним, бой Головкина и Джейкобса состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV) в США. В Казахстане трансляцию вечера бокса будут вести "Казахстан" и KazSport.