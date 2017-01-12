Что останется у Головкина, если забрать его силу удара? - Крис Юбенк-младший

Британский средневес считает казахстанца довольно медлительным.

Британский средневес Крис Юбенк-младший признался, что следит за развитием событий вокруг боя Головкин - Джейкобс и непременно посетит сам поединок, сообщает worldboxingnews.net.

"Нужно уважать и Головкина, и Джейкобса, так как они оба чемпионы мира, и это объединительный бой. Я не получил бой с GGG, но рано или поздно это произойдет. Он очень сильный, но если забрать его силу удара, то что у него останется? Он довольно медленный, на мой взгляд, и много пропускает. С моей силой и скоростью он не сможет справиться. Я его не боюсь", - сказал Юбенк.

Напомним, команды Головкина и Юбенка-младшего вели переговоры о поединке на 10 сентября 2016 года. Однако сделка сорвалась из-за завышенных требований отца британского боксера, который хотел иметь полный контроль над процессом организации боя.

Позже Юбенк-старший признался, что команда Головкина предлагала им за бой шесть миллионов фунтов стерлингов, но они отказались. В одном из последних интервью отец британского боксера обещал больше не выкидывать трюков.