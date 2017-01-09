Если команда Ислама найдет хорошие деньги, то Альварес сразу же согласится - Манкенов

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Кулагер Алматы 4:3
Иртыш Темиртау 0:3
Арлан Астана 2:1
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Павлодар Есиль СК 17:00
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Если команда Ислама найдет хорошие деньги, то Альварес сразу же согласится - Манкенов

Эксперт не считает мексиканца фаворитом в возможном поединке с казахстанцем.

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17 Комментариев
Сауль Альварес. Фото Сауль "Канело" Альварес. Фото с сайта forbes.com
Сауль Альварес. Фото Сауль "Канело" Альварес. Фото с сайта forbes.com
Известный казахстанский промоутер, внештатный советник президента Федерации профессионального бокса РК Болат Манкенов прокомментировал Vesti.kz информацию о возможном бое казахстанца Каната Ислама (22-0, 18 КО) и чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО). 

"Я вообще не верю слухам. Я глубоко сомневаюсь в том, что он состоится. Все зависит от финансового аспекта вопроса. Если команда Ислама найдет хорошие деньги, то Альварес сразу же согласится. Профессиональный бокс - это бизнес", - отметил Манкенов.

- Если бой состоится, кто будет фаворитом?

- У Каната есть огромный опыт и класс. На мой взгляд, был бы очень интересный бой. Шансы боксеров на победу 50 на 50.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что бой Альварес - Ислам может пройти 6 мая в США.

32-летний казахстанец тренируется в США, где провел два поединка в 2015 и 2016 году. В своем последнем бою Ислам 29 октября в Алматы решением судей победил ганца Патрика Аллотея, а Альварес 17 сентября нокаутировал британца Лиама Смита.

Стоит отметить, 26-летнего Альвареса называют одним из возможных соперников для казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), который владеет чемпионскими поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе. В 2017 году мексиканец планирует подняться в дивизион GGG. Бой Головкин - Альварес считается одним из самых ожидаемых в мировом боксе.
Просмотров: 2441  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 14:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5089
50 на 50 ?! он серьезно? в таком поединке не команда Каната будет искать деньги, а команда Канело будет предлагать. они гиганты, они будут устраивать бой.
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Бейбут Есмурзин Сегодня 14:56
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 279
Манекенов тоже мне удивил за очень хорошие деньги даже Мейвейзер согласиться с Канатом выйти.
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Pake Сегодня 14:59
Статус: Фанат
Рейтинг: 47
Канело, хитрая бестия, пиарится на имени нашего Каната)))
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serikjan atau Сегодня 15:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Состоится или этот бой не состоится, все равно имя Каната Ислама стала популярней. 50 на 50, о чем думал Манкенов? А прошлый чемпион Смит, да, Канату был вполне по силам.
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Асет Курбанбаев Сегодня 15:02
Статус: Профи
Рейтинг: 441
Всегда думал что боксеры хотят встретится с Альваресом чтобы заработать, а не предлагать ему деньги !?...
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НуриК ИсаеВ Сегодня 15:06
Статус: Профи
Рейтинг: 349
Саулешка может восспользоваться этим ведь Канат вот - вот набирает обороты
Через года два Саулешка уже не победит Каната
в этом я на все 100% уверен..
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Pake Сегодня 15:10
Статус: Фанат
Рейтинг: 47
НуриК ИсаеВ ,Канат мешок и бьет мешков. Попался ему более или менее серьезный неударный противник с защитой (Аллотей), так он очень и очень спорно победил. Канело его и через 5 лет уработает без проблем.
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Данияр Сейтханов Сегодня 15:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 284
НуриК ИсаеВ ,Канату 32, куда ему еще расти?
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Нурж Сегодня 15:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 33
По такой логике Сауль теряет фанатское стадо, если расчитывать на деньги которые может предложить Канат.
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serikjan atau Сегодня 15:12
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Если бой состоится, поскольку Чавес мл., и Сондерс просит баснословные деньги, будем надеется на чудо. Мы и так ожидаем чуда от Жаната 10 феврапя, в чемпионском бою в 53 кг. А в бое Шуменов - Дортикос, чуда не будет. Зато, Бейбута мы знаем как чудотворца.
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Бейбут Есмурзин Сегодня 15:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 279
Может Альварес хочет боя с Канатом для того чтобы подготовиться в будущем на бой с Генной и проверит Казахскую школу бокса. Представляю сколько Гена за кабаном гонялся и здесь кабанчик проигрывает Исламу.
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serikjan atau Сегодня 15:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
"Если бой состоится Альварес - Ислам, шансы 50 на 50". За эти слова Манкенова выдвигаем по номинацию "лучший спортивный эксперт" - на первое место. Или можно вручить ему спецтальный приз - "Золотые слова" ("Аузыңа май").
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Данияр Аймухамбетов Сегодня 15:44
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
Вот прикол будет если кабан проиграет нашему канату. Вот весь мир бокса будет ржать над кабанчиком
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Серик Жансеит Сегодня 15:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 96
У Каната реальные шансы если бой состоится не думаю что наш мальчиком для битья будет.
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serikjan atau Сегодня 15:50
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Серик Жансеит, надеемся на тот факт, что у Каната есть богатый опыт в любителях (около 200 боев) и в полупрофессионалах.
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Shalkar Yeleshev Сегодня 15:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 46
Қанат, әуесқойда талай шыңды бағындырған боксшы. Оның бокстағы тәжірибесі зор. Рыжийдің атағы дардай болғанмен, таланты Қанаттан едәуір кем. Сондықтан Қанат жеңеді
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Abzal Satzhanov Сегодня 16:18
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
Наиболее лучшим вариантом был бы сперва проигрыш Саулешки Гене в среднем весе, а потом только его проигрыш вместе с поясом ВБО в 1 среднем весе Канату.
При таком раскладе выиграют оба наших боксера.
А если Рыжий сперва проиграет Канату, то очень сильно испортит расклад Гене
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