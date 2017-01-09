Представитель Каната Ислама прокомментировал информацию о бое с Саулем Альваресом

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Обод Махтаарал 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
ЦСКА Металлург Нк 22:30
СКА Авангард 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг ХК Сочи 20:00
СКА Авангард 22:30
ЦСКА Металлург Нк 22:30
Медвешчак Барыс 23:55
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:00
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Алтай-Торпедо 3:0
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Кайрат Актобе 1:1
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари 20:30
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Атырау 15:00
Павлодар Есиль СК 17:00
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Представитель Каната Ислама прокомментировал информацию о бое с Саулем Альваресом

Казахстанский боксер уже вылетел в США.

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21 Комментарий
Фото со страницы в Facebook
Фото со страницы в Facebook

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, которого американские СМИ назвали соперником для чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, отправился в США, передает корреспондент Vesti.kz.

"Канат полетел в США для подготовки к следующему бою. В ближайшее время определятся дата поединка и его соперник", - сообщил представитель Ислама, журналист Берик Султан.

По его словам, оппонент казахстанца определится в ближайшие два-три дня. Что касается возможного поединка с мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом, то Султан был лаконичен.

"Сейчас мы ничего не можем сказать по этому поводу. Канат отправился в США готовиться к своему следующему бою", - поделился представитель боксера.

В следующем поединке Канат Ислам выступит в спортивных шортах с новым дизайном.



Напомним, в своем последнем поединке казахстанский боксер Канат Ислам (22-0-0) выиграл по очкам у Патрика Аллотея из Ганы (35-3-2). На текущий момент 32-летний казахстанец занимает пятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, где обладателем чемпионского титула является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Просмотров: 4245  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
WARden Сегодня 12:24
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 536
При всем уважении к Канату, это не его уровень. Не выстоит он против Канело. Бабок срубит, да и имя может сделать если достойно продержится.
Ответить 0
 
Тулеби Калуов Сегодня 12:48
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
WARden,Боксе нету нечего невозможного. КАНАТ еще покажет себя.
Ответить 4
 
Marat Marat Сегодня 12:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Тулеби Калуов,Наприсмер Ленокс проиграл Хасиму Рахману
Ответить 1
 
**Б@гл@н* * Сегодня 12:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Ех Қанеке сол сары баламен бокстасудын қажеті жоқ сияқты
Ответить 1
 
Shalkar Yeleshev Сегодня 12:44
Статус: Фанат
Рейтинг: 45
korkatin dim jok
Ответить 0
 
serikjan atau Сегодня 12:48
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Shalkar Yeleshev, дұрыс, қорқатын ештеңесі де жоқ. Альварес, Лара, екі Чарло, Эндред - бәрібір.
Ответить 0
 
Кенжебай Сегодня 12:49
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 583
да Альварес убьёт Каната!
Ответить -1
 
Dron777 Сегодня 12:52
Статус: Профи
Рейтинг: 368
https://www.youtube.com/watch?v=o01_2US7BZs пиар машина раскручивается на всю катушку.
Ответить 0
 
НуриК ИсаеВ Сегодня 12:52
Статус: Профи
Рейтинг: 349
Канату еще нужен боксерский опыт ,
А Саулешка уже спелый фрукт
Если будет ничья
То судьи отдадут Саулешке как и было с Ковалем..
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Ernur Abusseitov Сегодня 13:28
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
НуриК ИсаеВ , ничья очень хороший результат для Каната!
Ответить 1
 
Тулеби Калуов Сегодня 12:55
Статус: Фанат
Рейтинг: 44
ПОСЛЕ сегодняшнего новости АЛВАРЕС-ИСЛАМ. Канат уже делает себе имя в АМЕРИКЕ. Когда нибудь КАЗАХСТАН сделает себе имя ВО ВСЕМ мире за счет Великих боксеров.
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Timur Sultanov Сегодня 12:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 122
Если проиграет решением судей, то это будет большой успех, и имя себе сделает в штатах. Потом и на Коттяру можно будет выходить.
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Fater Сегодня 13:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1020
Канат братан рад за тебя, давай делай как надо, если Рыжий подпишется на бой, то он сильно ошибается что будет лёгкой прогулкой бой против Каната....главное что наши бойцы начинают проводить бой за океаном, и не долго то время, когда наши ребята будут задавать тон в разных весах.
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Marat Marat Сегодня 13:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Мне кажется для Кантата Саулешка пока рановата
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Мурат Карсыбеков Сегодня 13:10
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
да вы,что..он кое как Аллотея одолел...глистатый афро и толстячок накачанный Канело это две большие разницы..как говорят в Одессе
Ответить -1
 
serikjan atau Сегодня 13:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2810
Верно, эта новость на английском языке уже обошел весь боксерский мир, об остальных не знаю, среди болельщиков проф. бокса. Друзья и коллеги из за рубежа, уже начали спрашивать у меня: "Кто такой Канат Ислам?" Уже о Канате узнать будет, даже если бой не состоится. Рад за него.
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Ernur Abusseitov Сегодня 13:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
serikjan atau, вот это хорошая новость!
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Тима Сегодня 13:33
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1654
Причем тут Альварес. Они просто ответили что ждут след соперника. А тут пихнули Альвареса
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Андрей Корб Сегодня 13:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 248
Смотрел его последний бой с Аллотейем,скажу честно что если бы бой проходил бы не в Казахстане то не факт ,что победу отдали бы Исламу. Абсолютно не впечатлил. Нет у него ударной мощи,и удары соперника не очень хорошо держит.Так что Альварес без труда его уронит 1-2,максимум в 3-ем раунде.Бой может быть интересен ему только с финансовой стороны.А имя он врятле на этом бое сделает.Кто будет помнить бойца которого уронили в первых раундах.
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Shalkar Yeleshev Сегодня 14:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 45
Андрей Корб, сидел бы дальше на банке. За всю карьеру у него не мало панчеров было, и ни разу он не бывал в нокдауне. Техника отличная. Он боец, который дерется по уровню соперника. Альвареса переоценивают люди, у него кроме ударной мощи ничего нет, ни боксерской айкью, чутья, приемов разных. Смотри его бой с велосипедистом Лара, где он ничего не смог предпринять. А между прочим у Каны защита хорошая, и сам агрессор.
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Серик Имангазин Сегодня 14:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
С Чавесом что не договорились, но в любом случае ребята не говорите гоп пока не перепрыгните
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