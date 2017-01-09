Представитель Каната Ислама прокомментировал информацию о бое с Саулем Альваресом

Казахстанский боксер уже вылетел в США.

Казахстанский боксер-профессионал Канат Ислам, которого американские СМИ назвали соперником для чемпиона мира в первом среднем весе по версии WBO мексиканца Сауля "Канело" Альвареса, отправился в США, передает корреспондент Vesti.kz.



"Канат полетел в США для подготовки к следующему бою. В ближайшее время определятся дата поединка и его соперник", - сообщил представитель Ислама, журналист Берик Султан.



По его словам, оппонент казахстанца определится в ближайшие два-три дня. Что касается возможного поединка с мексиканской звездой бокса Саулем Альваресом, то Султан был лаконичен.



"Сейчас мы ничего не можем сказать по этому поводу. Канат отправился в США готовиться к своему следующему бою", - поделился представитель боксера.



В следующем поединке Канат Ислам выступит в спортивных шортах с новым дизайном.







Напомним, в своем последнем поединке казахстанский боксер Канат Ислам (22-0-0) выиграл по очкам у Патрика Аллотея из Ганы (35-3-2). На текущий момент 32-летний казахстанец занимает пятое место в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) в первом среднем весе, где обладателем чемпионского титула является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.