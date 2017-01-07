Головкин - отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов - Джефф Мейвезер

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Ордабасы Беерсхот 0:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 4:1
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 114:110
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 1:1
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 3:0
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Дания (U-18) 0:2
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 14:00
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Флямуртари
Кайрат Кукеси
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 13:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана 19:00
Каспий Астана 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Алматы Алтай
Атырау ТНК "Казхром"
Есиль СК Тараз
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Головкин - отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов - Джефф Мейвезер

Он также указал на слабый уровень оппозиции GGG.

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13 Комментариев
Фото с сайта Boxing News
Фото с сайта Boxing News
Дядя Флойда Мейвезера-младшего, бывший профессиональный боксер, а ныне тренер Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, должен подняться в весе, если хочет стать великим боксером.

"Я немного восхищаюсь Головкиным, но не более. Он отличный боец, и этого у него не отнять. Мне нравится наблюдать за его боями. Он стал выдающимся боксером в среднем дивизионе, но все великие не останавливались на одной категории. Одни всегда начинали с малых весов и поднимались выше и испытывали себя дивизион за дивизионом.

Но когда вам предлагают бой с хорошим парнем, который больше вас всего на восемь фунтов, и вы отказываетесь от него, это значит, что вы даже не пытаетесь стать великим. Вы просто хотите быть чемпионом в среднем весе и доминировать там, хотя и в этом нет ничего плохого. Думаю, это будет отличный бой с Джейкобсом. Я думаю, у Дэнни есть шанс.

Но на самом деле, с кем Головкин дрался? Я могу, наверное, назвать только трех парней, и он не смог их нокаутировать. Это не его вина, что уровень его оппозиции не позволяет ему считаться великим. Но как я сказал, когда вы хотите стать таковым, вы должны выйти из зоны комфорта. Однако не похоже, что он готов пойти на это", - заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.

Ранее дядя Мейвезера высказался по поводу потенциального боя Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. По его словам, казахстанец хочет этот поединок только из-за денег, но не может заставить мексиканца драться с ним.
Просмотров: 1715  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
мади кайыржан Сегодня 12:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 271
ну флойд тоже не дрался чистым средним весом.Он пусть выйдет из своей зоны комфорта.
Ответить 1
 
Аягоз Сегодня 12:14
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1756
он (Джефф) может болтать (именно, болтать) все, что угодно - но должен признать, что Флойд закончил с боя против "великого" Андре Берто, именно из-за Головкина. С тем же укором можно сказать, что Флойд не захотел драться с "ГГГ"
Ответить 1
 
Kaizer Сегодня 12:15
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5052
Хаглер всю карьеру провел в среднем весе и остался великим!
Гена был готов к бою с Чавесом в 168, с Фрочем в 168. он хотел подняться, но эти трусы избежали боя с ним.
Шымк и СОГым не надо мне только Уорда упоминать. меня от этого балабола, который карьеру вдруг решил заверишть, тошнит.
Ответить 2
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 857
Kaizer, Хаглер дрался во времена динозавров. Тогда было достаточно стать абсолютным чемпионом, чтобы получить признание. Сейчас статус абсолютного чемпиона - это ничто, просто запись в википедии. Сейчас решают имена в твоем послужном списке - в среднем весе такое имя только одно - Альварес и бой до сих пор не состоялся, только из-за жадности ОДЛХ и из-за нежелания команды Головкина отпускать свою долю, ради большого имени. Головкин заложник денег и заложник своих неправильных убеждений по поводу абсолютного чемпионства.
Ответить -3
 
Kaizer Сегодня 12:22
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5052
Шымкентский пацанчик, если бы было так легко стать абсолютом, то их было бы пруд пруди, но на сегодняшний день нет ни одного абс. чемпиона.
само близко к этому званию Казахстанец Геннадий Головкин!
Ответить 1
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:29
Статус: МСМК
Рейтинг: 857
Kaizer, потому что, никто и не гонится стать абсолютным чемпионом, кроме Головкина
Ответить -4
 
Досбол Ахметов Сегодня 12:42
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Шымкентский пацанчик,Ебаланды корсетши хотя бы. Итпен издеп тауып алатын адам екенсин.
Ответить 0
 
Григорий Краснощеков Сегодня 12:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 582
Шымкентский пацанчик, Ответь умник, был ли хоть один великий боксер без ремешков, как ты и тебе подобные называете чемпионские пояса? Только через чемпионские звания, которые отмечаются поясами, бойцы становились великими легендами. И цель и мечта любого боксера - чемпионский пояс, а великие боксеры стремятся и добиваются абсолютного чемпионства (доминирования) в своей категории. Правда раньше проще было вытащить других чемпионов на объединительные бои - они были спортсменами, а после мэя подавляющее большинство боксеров стали бизнесменами (жадными трусами). Поэтому UFC становится популярнее бокса№
Ответить 0
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 12:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 857
Григорий Краснощеков, достаточно даже иметь один пояс, чтобы быть чемпионом... Великие чемпионы легко отказывались от своих поясов ради больших боев и перехода в следующий вес. Головкин же никто не откажется от пояса ради большого боя в категории выше.
Ответить -1
 
Григорий Краснощеков Сегодня 13:10
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 582
Шымкентский пацанчик, Ты чё промоутер Головкина или его друг, с которым он делится всеми планами? Как ты любишь лить дерьмо, ничем не подтвержденное. Во втором среднем Головкина ждут и стоят в очереди, чтобы с ним подраться? Да там тоже только говорят о бое с GGG и пиарятся на его имени, а по факту никого не затащишь в ринг. Абеке говорит о возможности перехода в следующую категорию при условии "не просто поговорить о них (боях), а именно сделать их"
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Райымбек Шангереев Сегодня 12:42
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Vesti.kz почему вы не пишите про биатлон? вчера например наша Галина Вишневская 4 место заняла сюда уже заходит не хочется, только Головкин!!!!!
Ответить -1
 
Булат Балагур Сегодня 12:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1095
плевать на этого болтуна . У Головкина есть цель Абсолют ! и остался один шаг )) Кроме того , Генв все свои бои выигрывает более чем убедительно , а вот у Флойда были спорные победы ! А первый бой с Кастильо он вообще проиграл вчистую , но судьи сделали ему подарок , а зрители долго и бурно освистывали это решение ! Компьюбокс посчитал удары : общее 203 - 147 в пользу Кастильо , силовые 173 - 66 Кастильо ))
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Lada Vesta Сегодня 13:15
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 212
Тупой пацанчик из Шымкента
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