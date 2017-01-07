Головкин - отличный боец, но чтобы стать великим, нужно подняться весе и выйти из зоны комфорта, а он к этому не готов - Джефф Мейвезер

Он также указал на слабый уровень оппозиции GGG.
Сегодня 11:56
13 Комментариев
Ссылки по теме:
- Головкин может кричать и лаять, но он не может заставить "Канело" драться с ним - Джефф Мейвезер
- Головкин должен перестать выпрашивать бой с Флойдом. Ему нужно драться с Уордом - дядя Мейвезера
- "Канело" - самая важная персона в боксе, пока Головкин дерется с маленькими парнями - Джефф Мейвезер
Фото с сайта Boxing News
Дядя Флойда Мейвезера-младшего, бывший профессиональный боксер, а ныне тренер Джефф Мейвезер считает, что казахстанец Геннадий Головкин (36-0, 33 КО), владеющий титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, должен подняться в весе, если хочет стать великим боксером.
"Я немного восхищаюсь Головкиным, но не более. Он отличный боец, и этого у него не отнять. Мне нравится наблюдать за его боями. Он стал выдающимся боксером в среднем дивизионе, но все великие не останавливались на одной категории. Одни всегда начинали с малых весов и поднимались выше и испытывали себя дивизион за дивизионом.
Но когда вам предлагают бой с хорошим парнем, который больше вас всего на восемь фунтов, и вы отказываетесь от него, это значит, что вы даже не пытаетесь стать великим. Вы просто хотите быть чемпионом в среднем весе и доминировать там, хотя и в этом нет ничего плохого. Думаю, это будет отличный бой с Джейкобсом. Я думаю, у Дэнни есть шанс.
Но на самом деле, с кем Головкин дрался? Я могу, наверное, назвать только трех парней, и он не смог их нокаутировать. Это не его вина, что уровень его оппозиции не позволяет ему считаться великим. Но как я сказал, когда вы хотите стать таковым, вы должны выйти из зоны комфорта. Однако не похоже, что он готов пойти на это", - заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.
Ранее дядя Мейвезера высказался по поводу потенциального боя Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. По его словам, казахстанец хочет этот поединок только из-за денег, но не может заставить мексиканца драться с ним.
"Я немного восхищаюсь Головкиным, но не более. Он отличный боец, и этого у него не отнять. Мне нравится наблюдать за его боями. Он стал выдающимся боксером в среднем дивизионе, но все великие не останавливались на одной категории. Одни всегда начинали с малых весов и поднимались выше и испытывали себя дивизион за дивизионом.
Но когда вам предлагают бой с хорошим парнем, который больше вас всего на восемь фунтов, и вы отказываетесь от него, это значит, что вы даже не пытаетесь стать великим. Вы просто хотите быть чемпионом в среднем весе и доминировать там, хотя и в этом нет ничего плохого. Думаю, это будет отличный бой с Джейкобсом. Я думаю, у Дэнни есть шанс.
Но на самом деле, с кем Головкин дрался? Я могу, наверное, назвать только трех парней, и он не смог их нокаутировать. Это не его вина, что уровень его оппозиции не позволяет ему считаться великим. Но как я сказал, когда вы хотите стать таковым, вы должны выйти из зоны комфорта. Однако не похоже, что он готов пойти на это", - заявил Джефф Мейвезер в интервью Fighthype.com.
Ранее дядя Мейвезера высказался по поводу потенциального боя Головкина с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом. По его словам, казахстанец хочет этот поединок только из-за денег, но не может заставить мексиканца драться с ним.