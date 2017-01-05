Тайсон, Холифилд и другие легенды бокса выразили восхищение стилем Головкина

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Челси 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Югра Айша-Биби 12:11
Айша-Биби Диана 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Тайсон, Холифилд и другие легенды бокса выразили восхищение стилем Головкина

Казахстанского боксера назвали безжалостным зверем с аномальной мощью в руках.

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2 Комментария
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта Сyberboxingzone.com
Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта Сyberboxingzone.com
Легенды мирового бокса Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард, Эвандер Холифилд, Шейн Мозли и Фредди Роуч выразили восхищение стилем казахстанского нокаутера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

Майк Тайсон: Я считаю, что он очень хороший боец и жесткий панчер. Он прошел сквозь всех своих соперников. Может быть кто-то с ним встретится. Я пытаюсь понять, кому бы стоило с ним встретиться. Возможно, "Канело". Множество нокаутов собирают арены. Взрывные нокауты, как у Головкина, людям очень нравятся такое.

Шугар Рэй Леонард: Он зверь, он просто зверь. Он один из тех редких бойцов с аномальной мощью, настроем и уверенностью. И его очень тяжело победить.

Он боец, на которого я смотрю и мне всегда нравится то, что я вижу. Он наносит удары сериями, и "вишенкой на торте" является то, что он наносит эти острые атаки по туловищу. Удары по туловищу - это забытое искусство. Среди современных боксеров я очень редко вижу, чтобы они использовали эти атаки с намерением опустить руки соперника или замедлить его. Он просто безжалостен и становится только лучше. Потому что каждый бой - важный бой.

Эвандер Холифилд: Кто в данный момент в боксе меня впечатляет больше всего? Головкин. Он выходит, дерется и это всегда хороший бой. Насыщенность боев - это ключ.

Фредди Роуч: Мне он нравится, мне нравится то, как он дерется. Посмотрите как он контролирует ринг и посмотрите на то, как он ставит соперника в позицию, удобную для нанесения тяжелого удара. Он намного умнее, чем думают люди. Он очень, очень умен. Я пытаюсь всех своих боксеров учить тому, что Головкин делает в ринге, но не все могут это выполнить.

Шейн Мозли: Я спарринговал с Головкиным еще до того, как он стал чемпионом мира. У него тяжелые руки. Когда спаррингуешь с ним, по ощущениям, он бьет как полутяжеловес. По его ударам кажется, будто он крупнее, чем кажется на самом деле.

Просмотров: 1098  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Нургиса Игибаев Сегодня 22:23
Статус: Профи
Рейтинг: 386
Фотограф в этот момент точку поймал против Лемье.
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Сырым Ажгалиев Сегодня 22:30
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Где шымкентский чертенок?
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