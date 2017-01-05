Тайсон, Холифилд и другие легенды бокса выразили восхищение стилем Головкина

Казахстанского боксера назвали безжалостным зверем с аномальной мощью в руках.

Геннадий Головкин и Майк Тайсон. Фото с сайта Сyberboxingzone.com

Легенды мирового бокса Майк Тайсон, Шугар Рэй Леонард, Эвандер Холифилд, Шейн Мозли и Фредди Роуч выразили восхищение стилем казахстанского нокаутера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), владеющего титулами WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.



Майк Тайсон: Я считаю, что он очень хороший боец и жесткий панчер. Он прошел сквозь всех своих соперников. Может быть кто-то с ним встретится. Я пытаюсь понять, кому бы стоило с ним встретиться. Возможно, "Канело". Множество нокаутов собирают арены. Взрывные нокауты, как у Головкина, людям очень нравятся такое.



Шугар Рэй Леонард: Он зверь, он просто зверь. Он один из тех редких бойцов с аномальной мощью, настроем и уверенностью. И его очень тяжело победить.



Он боец, на которого я смотрю и мне всегда нравится то, что я вижу. Он наносит удары сериями, и "вишенкой на торте" является то, что он наносит эти острые атаки по туловищу. Удары по туловищу - это забытое искусство. Среди современных боксеров я очень редко вижу, чтобы они использовали эти атаки с намерением опустить руки соперника или замедлить его. Он просто безжалостен и становится только лучше. Потому что каждый бой - важный бой.



Эвандер Холифилд: Кто в данный момент в боксе меня впечатляет больше всего? Головкин. Он выходит, дерется и это всегда хороший бой. Насыщенность боев - это ключ.



Фредди Роуч: Мне он нравится, мне нравится то, как он дерется. Посмотрите как он контролирует ринг и посмотрите на то, как он ставит соперника в позицию, удобную для нанесения тяжелого удара. Он намного умнее, чем думают люди. Он очень, очень умен. Я пытаюсь всех своих боксеров учить тому, что Головкин делает в ринге, но не все могут это выполнить.



Шейн Мозли: Я спарринговал с Головкиным еще до того, как он стал чемпионом мира. У него тяжелые руки. Когда спаррингуешь с ним, по ощущениям, он бьет как полутяжеловес. По его ударам кажется, будто он крупнее, чем кажется на самом деле.



