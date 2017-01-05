Хочу увидеть бой между Головкиным и "Канело", они оба взрывные бойцы - Джеймс Киркленд

Бывший соперник Альвареса ждет его встречи с GGG.

Американский боксер первой средней категории Джеймс Киркленд, продержавшийся в 2015 году против Сауля "Канело" Альвареса всего три раунда, отметил, что предпочел бы увидеть бой мексиканца против Геннадия Головкина, нежели против Хулио Сезара Чавеса-младшего.

"Я хочу увидеть бой между Головкиным и "Канело", потому что они оба являются особенными боксерами и имеют очень разные способности, они очень хороши. Они взрывные бойцы, вот почему я бы хотел посмотреть такой поединок", - цитирует Киркленда boxingscene.com.

При этом Киркленд не стал делать прогноз относительно боя Альварес - Головкин. Как и не стал сравнивать "Канело" с Мигелем Котто, с которым он планирует встретиться в феврале.

"Я еще не дрался с Котто, поэтому пока не могу ничего сказать о нем. Об Альваресе же могу сказать, что у него большие способности, я почувствовал его удар на себе. И он сам себя сделал великолепным боксером", - добавил Киркленд.

Напомним, поединок Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе (154 фунта), тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.

Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры.