Организация боя Головкин - Альварес будет зависеть от того, что произойдет 18 марта - промоутер

Том Леффлер поделился последними деталями переговоров.
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Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился последними новостями о ходе переговоров по поводу боя с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, сообщает dailynews.com.
"Я хотел бы сказать, что мы регулярно контактируем с Golden Boy. Надеюсь, мы организуем этот бой как можно скорее. Но это будет зависеть от того, что произойдет 18 марта", - сказал Леффлер.
18 марта Головкин проведет бой против американца Дэниэла Джейкобса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок же GGG и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе (154 фунта), тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры. Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.