Иногда нужно выйти на ринг и сделать то, что другим кажется невозможным - Дэниэл Джейкобс

Боксер верит в свои способности.
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Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) заявил, что наслаждается фактом того, что его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) состоится.
"Иногда нужно выйти на ринг и сделать то, что другим кажется невозможным. Но если ты веришь в себя, веришь в свои способности так, как это делаю я, то все будет хорошо. Будут ли какие-либо вызовы? Конечно. Будут ли какие-либо препятствия, которые я должен преодолеть? Однозначно. Но это ничто по сравнению с тем, через что я уже прошел. И это моя жизнь. Мы наслаждаемся предстоящим боем. Отличное время для него, мы счастливы, что наконец-то он состоится", - цитирует Джейкобса ESPN.
Ранее американский боксер заявил, что рад, что его бой с Головкиным не состоялся в декабре 2016 года. Боксеры встретятся 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).