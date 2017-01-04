Первый номер рейтинга WBO объяснил, почему не может организовать бой с Билли Джо Сондерсом

По словам Автандила Хурцидзе, он хочет забрать себе пояс чемпиона WBO.

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему у него не получается организовать поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации, британцем Билли Джо Сондерсом.



- Пишут в СМИ, что если Сауль Альварес договорится о бое с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, то Билли Джо Сондерс не уйдет от боя с Автандилом Хурцидзе.



- Да, я тоже жду, когда подпишут контракт Альварес и Чавес. Мне сказали, что я могу выбрать того, с кем буду боксировать, и Сондерс не обязан со мной драться, пока сам этого не пожелает. Вот жду. Мне очень очень нужен титул WBO, чтобы другие боксеры не избегали меня. Вижу, если боксер не обязан со мной драться, и не хочет драться, и я его понимаю. Не любят слишком маленького, нестандартного и злого грузина. (смеется)



- Я видел, Вы сказали, что хотите забрать пояс у Сондерса в Англии, чтобы опозорить его перед его болельщиками.



- Поверьте мне, проигрыш в бою со мной не будет для него позором. Это будет большим уроком для него, и он почувствует, кто такой чемпион мира. Узнает, что бывает, когда боксер заряжен на титул.



Напомним, британец Билли Джо Сондерс владеет титулом чемпиона мира во версии WBO в среднем весе, единственного пояса, которого не хватает казахстанцу Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом в дивизионе. Что касается грузинского боксера Автандил Хурцидзе, то он возглавляет рейтинг Всемирной боксерской организации, но добиться права на бой с Сондерса не может. WBO даже объявил, что Сондерс в обход Хурцидзе встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, владеющим чемпионским поясом на категорию ниже, если тот решит окончательно перейти в средний дивизион.