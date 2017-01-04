Первый номер рейтинга WBO объяснил, почему не может организовать бой с Билли Джо Сондерсом

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс Трактор 5:3
Динамо Мн СКА 5:4
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 1:0
Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Кулагер Алматы 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Арлан Астана 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Алматы Тараз
Атырау Есиль СК
Павлодар ТНК "Казхром"
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Первый номер рейтинга WBO объяснил, почему не может организовать бой с Билли Джо Сондерсом

По словам Автандила Хурцидзе, он хочет забрать себе пояс чемпиона WBO.

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5 Комментариев
Автандил Хурцидзе. Фото RingTV
Автандил Хурцидзе. Фото RingTV

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему у него не получается организовать поединок с чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации, британцем Билли Джо Сондерсом.

- Пишут в СМИ, что если Сауль Альварес договорится о бое с Хулио Сезаром Чавесом-младшим, то Билли Джо Сондерс не уйдет от боя с Автандилом Хурцидзе.

- Да, я тоже жду, когда подпишут контракт Альварес и Чавес. Мне сказали, что я могу выбрать того, с кем буду боксировать, и Сондерс не обязан со мной драться, пока сам этого не пожелает. Вот жду. Мне очень очень нужен титул WBO, чтобы другие боксеры не избегали меня. Вижу, если боксер не обязан со мной драться, и не хочет драться, и я его понимаю. Не любят слишком маленького, нестандартного и злого грузина. (смеется)

- Я видел, Вы сказали, что хотите забрать пояс у Сондерса в Англии, чтобы опозорить его перед его болельщиками.

- Поверьте мне, проигрыш в бою со мной не будет для него позором. Это будет большим уроком для него, и он почувствует, кто такой чемпион мира. Узнает, что бывает, когда боксер заряжен на титул.

Напомним, британец Билли Джо Сондерс владеет титулом чемпиона мира во версии WBO в среднем весе, единственного пояса, которого не хватает казахстанцу Геннадию Головкину, чтобы стать абсолютным чемпионом в дивизионе. Что касается грузинского боксера Автандил Хурцидзе, то он возглавляет рейтинг Всемирной боксерской организации, но добиться права на бой с Сондерса не может. WBO даже объявил, что Сондерс в обход Хурцидзе встретится с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, владеющим чемпионским поясом на категорию ниже, если тот решит окончательно перейти в средний дивизион.

Просмотров: 1832  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 16:21
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5013
почему Сондерс не обязан??? он как ра таки обязан драться с первым номером, ведь одну добровольную защиту он уже провел!
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Aidyn Aidyn Сегодня 16:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Маленький злой грузин, жаждущий титула ВБО
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Omar BIRUNI Сегодня 16:43
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Меня тоже удивляет эта контора, у них не так как у всех других - первый номер ничего не значит..., обязательный претендент может быть не с первой десятки и пр. Одним словом "мексиканская мафия"- что хочу, то и буду делать...Жаль, что для абсолюта контора имеет значение
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мади кайыржан Сегодня 16:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 267
Omar BIRUNI,для любых боксерских организация на первом месте стоит обычно всегда,мегафайты с абсолютами потом ,оп только.
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Хороший Мальчик Сегодня 17:16
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1091
Хурцидзе vs Стивенс. Две короткие средневесы, мощные, мясистые. Думаю будет интересно!
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