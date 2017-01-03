Как Джейкобс остался без денег и машины из-за рака можно узнать в документальном фильме о боксере

В марте американцу предстоит бой с Головкиным.
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Компания VICE Sports сняла документальный фильм об американском боксере Дэниэле Джейкобсе, который станет следующим соперником казахстанца Геннадия Головкина. Для просмотра киноработа стала доступна в марте 2015 года.
Для рассказа о Джейкобсе было выбрано время перед его титульным боем с Джарродом Флетчером. В 44-минутной картине под названием "Дэнни Джейкобс - чудо-человек" боксер рассказывает о своем окружении, роли тренера и семьи в его жизни, а также о тяжелых моментах в подготовке к бою и, конечно, о своей победе над раком.
В частности, Джейкобс вспомнил, как все деньги уходили на лечение. Семье пришлось продать все ценные вещи, в том числе машину, и в итоге они остались совершенно без средств к существованию. Однако после выздоровления смогли вновь встать на ноги.
В фильме присутствуют кадры из личного архива боксера и многие закулисные моменты спортивной жизни Дэниэла: тренировки, сгонка веса, спарринги и общение с командой. Кадры чередуются со съемками в доме Джейкобса, где запечатлено его общение с семьей. В общем, на Дэниэла можно глянуть со всех сторон.