Головкин имеет небольшое преимущество только потому, что Джейкобса уже роняли - Росадо

При этом экс-соперник GGG не списывает американца со счетов.
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Габриэль Росадо и Геннадий Головкин. Фото с сайта plummerphotos.smugmug.com
Экс-претендент на чемпионский титул в среднем весе американец Габриэль Росадо считает, что у его соотечественника Дэниэла Джейкобса (32-1, 29 KO) есть хороший шанс на победу в поединке с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Я думаю, Головкин имеет небольшое преимущество только потому, что Джейкобс показал, что его можно уронить. Они опытные боксеры, и они оба определенно могут бить. Все дело в том, кто из них лучше держит удар, но полагаю, что Джейкобс обладает мощным ударом, который принесет ему победу. Для Головкина этот бой станет настоящим испытанием и Джейкобс его ему устроит. Посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Росадо в интервью ES News.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Напомним, что Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
Что касается Джейкобса, то единственное поражение в карьере он потерпел в 2010 году, когда проиграл техническим нокаутом в пятом раунде россиянину Дмитрию Пирогу.
"Я думаю, Головкин имеет небольшое преимущество только потому, что Джейкобс показал, что его можно уронить. Они опытные боксеры, и они оба определенно могут бить. Все дело в том, кто из них лучше держит удар, но полагаю, что Джейкобс обладает мощным ударом, который принесет ему победу. Для Головкина этот бой станет настоящим испытанием и Джейкобс его ему устроит. Посмотрим, что из этого выйдет", - заявил Росадо в интервью ES News.
Бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Напомним, что Росадо встречался с Головкиным в январе 2013 года. Американец проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде.
Что касается Джейкобса, то единственное поражение в карьере он потерпел в 2010 году, когда проиграл техническим нокаутом в пятом раунде россиянину Дмитрию Пирогу.