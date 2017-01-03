Вероятно, мой бой состоится в андеркарте вечера бокса Головкина - Роман Гонсалес

Поединок GGG против Джейкобса запланирован на 18 марта
Сегодня 13:14
1 Комментариев
Ссылки по теме:
- Головкин имеет небольшое преимущество только потому, что Джейкобса уже роняли - Росадо
- Это Головкину нужно беспокоиться, а не нам. Мы победим решением судей после 12 раундов - тренер Джейкобса
- Нокаут Джейкобса над Куиллином в первом раунде лучше, чем любая из 36 побед Головкина - СМИ
Роман Гонсалес и Геннадий Головкин. Фото с сайта wbcboxing.com
Чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе никарагуанец Роман Chocolatito Гонсалес (46-0, 38 КО) может принять участие в вечере бокса 18 марта в Нью-Йорке, главным событием которого станет бой Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Вероятно, мой бой состоится в андеркарте вечера бокса GGG. Я буду защищать свой титул против любого соперника, кроме Карлоса Куадраса" - сказал Гонсалес.
Соперником Гонсалеса, возможно, станет тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи (41-4-1, 38 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBC.
Добавим, что Гонсалес уже начал проводить спарринги в тренажерном зале. Готовиться к бою он будет с Кристофером Росалесом и Хермохенесом Кастильо.
"Моя команда изучила характеристики моего следующего соперника. Спарринг-партнеры были выбраны таким образом, чтобы лучше всего подходили для подготовки к бою", - отметил Гонсалес.
Вечер бокса 18 марта состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Главным событием станет поединок между обладателем пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) и непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
"Вероятно, мой бой состоится в андеркарте вечера бокса GGG. Я буду защищать свой титул против любого соперника, кроме Карлоса Куадраса" - сказал Гонсалес.
Соперником Гонсалеса, возможно, станет тайский боксер Срисакет Сор Рунгвисаи (41-4-1, 38 КО). На кону будет стоять титул чемпиона WBC.
Добавим, что Гонсалес уже начал проводить спарринги в тренажерном зале. Готовиться к бою он будет с Кристофером Росалесом и Хермохенесом Кастильо.
"Моя команда изучила характеристики моего следующего соперника. Спарринг-партнеры были выбраны таким образом, чтобы лучше всего подходили для подготовки к бою", - отметил Гонсалес.
Вечер бокса 18 марта состоится на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Главным событием станет поединок между обладателем пояса "регулярного" чемпиона мира по версии WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО) и непобежденным казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).