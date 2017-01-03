Абель Санчес во второй раз подряд стал "Тренером года" по версии USA Today

Подопечные американца, в числе которых Головкин, успешно выступили в 2016 году.
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Фото с сайта SI.com
Американский специалист Абель Санчес во второй раз подряд назван "Тренером года" по версии авторитетного американского издания USA Today, сообщает корреспондент Vesti.kz.
USA Today отметила заслуги Санчеса за прошедший 2016 год. В частности, он привел казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) к победам над двумя ранее не знавших поражений боксерами - американцем Домиником Уэйдом в апреле и британцем Келлом Бруком в сентябре.
3 декабря россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, победив Дениса Лебедева. Неделей позже Санчес был в углу американца Энди Руис (29-1-0, 19 KO), который в титульном бою решением судей уступил новозеландцу Джозефу Паркеру.
Еще два воспитанника Санчеса также успешно выступили в 2016 году. Так, россиянин Константин Пономарев (31-0, 13 KО) одержал победы в двух боях в 2016 году, а его соотечественник Денис Шафиков (38-2-1, 20 KO) выиграл бой за звание претендента на пояс IBF в легком весе.
Добавим, что ранее Санчес был назван "Тренером года" по версии Yahoo! Sports. Также на аналогичную награду его номинировали известное издание WorldBoxingNet и Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
USA Today отметила заслуги Санчеса за прошедший 2016 год. В частности, он привел казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) к победам над двумя ранее не знавших поражений боксерами - американцем Домиником Уэйдом в апреле и британцем Келлом Бруком в сентябре.
3 декабря россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) завоевал пояс чемпиона мира по версии IBF в первом тяжелом весе, победив Дениса Лебедева. Неделей позже Санчес был в углу американца Энди Руис (29-1-0, 19 KO), который в титульном бою решением судей уступил новозеландцу Джозефу Паркеру.
Еще два воспитанника Санчеса также успешно выступили в 2016 году. Так, россиянин Константин Пономарев (31-0, 13 KО) одержал победы в двух боях в 2016 году, а его соотечественник Денис Шафиков (38-2-1, 20 KO) выиграл бой за звание претендента на пояс IBF в легком весе.
Добавим, что ранее Санчес был назван "Тренером года" по версии Yahoo! Sports. Также на аналогичную награду его номинировали известное издание WorldBoxingNet и Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).