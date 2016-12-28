Абель Санчес признан лучшим тренером 2016 года по версии Yahoo Sports

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Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Танума 2:0
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Попко Ваттанакул 2:0
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Ливерпуль Сток Сити 4:1
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Халл Сити Эвертон 02:00
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Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Абель Санчес признан лучшим тренером 2016 года по версии Yahoo Sports

Среди его подопечных - Головкин, Гассиев и другие боксеры.

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1 Комментариев
Абель Санчес. Фото c cайта spors.yahoo.com
Абель Санчес. Фото c cайта spors.yahoo.com
Американский специалист Абель Санчес назван лучшим тренером по версии известного портала Yahoo Sports

Издание отмечает, что самым известным его подопечным является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA. IBF и IBO Геннадий Головкин из Казахстана, но в этом году проявили себя и другие боксеры Санчеса.

Россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) стал новым чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Его соотечественник Денис Шафиков (38-2-1, 20 KO) выиграл бой за звание претендента на пояс IBF в легком весе.

Еще один россиянин Константин Пономарев (31-0, 13 KО) и американец Алекса Сауседо (23-0, 14 KO) продолжили беспроигрышную серию в профессионалах. А Энди Руис (29-1-0, 19 KO) из США дошел до титульного боя в тяжелом весе, где лишь решением судей проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру. 

В борьбе за звание лучшего тренера Санчес обошел 28-летнего британца Шейна Макгигана. Он известен по работе с соотечественником Карлом Фрэмптоном, которого Yahoo Sport назвал лучшим боксером года. 

Ранее Санчеса на звание лучшего тренера года номинировали известное издание WorldBoxingNet и Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 09:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1411
Поздравляю Абеке, дальнейшей успешной работы!
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