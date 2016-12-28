Абель Санчес признан лучшим тренером 2016 года по версии Yahoo Sports

Среди его подопечных - Головкин, Гассиев и другие боксеры.
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Абель Санчес. Фото c cайта spors.yahoo.com
Американский специалист Абель Санчес назван лучшим тренером по версии известного портала Yahoo Sports.
Издание отмечает, что самым известным его подопечным является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA. IBF и IBO Геннадий Головкин из Казахстана, но в этом году проявили себя и другие боксеры Санчеса.
Россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) стал новым чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Его соотечественник Денис Шафиков (38-2-1, 20 KO) выиграл бой за звание претендента на пояс IBF в легком весе.
Еще один россиянин Константин Пономарев (31-0, 13 KО) и американец Алекса Сауседо (23-0, 14 KO) продолжили беспроигрышную серию в профессионалах. А Энди Руис (29-1-0, 19 KO) из США дошел до титульного боя в тяжелом весе, где лишь решением судей проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру.
В борьбе за звание лучшего тренера Санчес обошел 28-летнего британца Шейна Макгигана. Он известен по работе с соотечественником Карлом Фрэмптоном, которого Yahoo Sport назвал лучшим боксером года.
Ранее Санчеса на звание лучшего тренера года номинировали известное издание WorldBoxingNet и Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).
Издание отмечает, что самым известным его подопечным является чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA. IBF и IBO Геннадий Головкин из Казахстана, но в этом году проявили себя и другие боксеры Санчеса.
Россиянин Мурат Гассиев (24-0, 17 KO) стал новым чемпионом мира по версии IBF в первом тяжелом весе. Его соотечественник Денис Шафиков (38-2-1, 20 KO) выиграл бой за звание претендента на пояс IBF в легком весе.
Еще один россиянин Константин Пономарев (31-0, 13 KО) и американец Алекса Сауседо (23-0, 14 KO) продолжили беспроигрышную серию в профессионалах. А Энди Руис (29-1-0, 19 KO) из США дошел до титульного боя в тяжелом весе, где лишь решением судей проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру.
В борьбе за звание лучшего тренера Санчес обошел 28-летнего британца Шейна Макгигана. Он известен по работе с соотечественником Карлом Фрэмптоном, которого Yahoo Sport назвал лучшим боксером года.
Ранее Санчеса на звание лучшего тренера года номинировали известное издание WorldBoxingNet и Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).