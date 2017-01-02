Головкин и Альварес должны встать друг напротив друга и выяснить, кто является первым номером - Санчес

По словам тренера, переговоры о бое продвигаются хорошо.
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Тренер лучшего средневеса мира казахстанца
"Это самый лучший бой, который можно организовать сегодня, - сказал Санчес. - Эти двое должны встать друг напротив друга и выяснить, кто является первым номером. Пока они это не сделают, ответ на вопрос мы не получим. Как я понимаю со слов Тома Леффлера, переговоры идут хорошо, и у нас есть еще восемь месяцев, чтобы прийти к соглашению".
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году. Основная проблема заключалась в весовой категории: мексиканец хотел драться в промежуточном весе 154 фунта, тогда как GGG настаивал на полноценном лимите среднего веса (160 фунтов). В итоге в мае "Канело" отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес.
Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года. Команды продолжают вести переговоры. Сейчас основная загвоздка заключается в финансовых условиях. Так, промоутеры Альвареса предлагают за бой фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, а команда GGG хочет получить процент от общего дохода.