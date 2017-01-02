Джермалл Чарло назвал Геннадия Головкина чемпионом в среднем весе

По словам американца, у него есть свои взгляды на средний вес.
Вчера 22:59
7 Комментариев
Ссылки по теме:
- Не считаю Ломаченко лучшим боксером года. Я бы выбирал между Кроуфордом и Головкиным - Чавес-старший
- Буквально все говорят о том, что хотят драться с Головкиным. Но в итоге все, что они делают - это бросают вызов - Санчес
- Головкин прибыл в Big Bear и готов начать подготовку к бою с Джейкобсом
Джермалл Чарло. Фото с сайта badlefthook.com
Не имеющий поражений 26-летний американский боксер Джермалл Чарло, владеющий титулом чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, назвал 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина чемпионом в среднем весе.
"Головкин чемпион в 160 фунтах. Если руководство заботится о бизнесе, то мы получим этот бой. Это зависит от того, сколько времени это займет. У меня есть свои взгляды на средний вес. Если бы мы заполучили этих парней, то я мог бы остаться в 154 фунтах и хорошо выглядеть. Могут быть поединки и в двух дивизионах", - приводит слова Джермалла Чарло Boxingnews24.com.
Стоит отметить, что на счету Джермалла Чарло 25 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал победы. Причем 19 из них американский боксер завершил досрочно.
Напомним, что в одном из своих интервью Джермалл Чарло также заявил, что не боится Геннадия Головкина, который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, и готов с ним встретиться.