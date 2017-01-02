Джермалл Чарло назвал Геннадия Головкина чемпионом в среднем весе

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Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
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Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
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Номад Алтай-Торпедо
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Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 03:00
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
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Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
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Каспий Астана
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Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
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Жетысу Аят
Кайрат Актобе
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Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Джермалл Чарло назвал Геннадия Головкина чемпионом в среднем весе

По словам американца, у него есть свои взгляды на средний вес.

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7 Комментариев
Джермалл Чарло. Фото с сайта badlefthook.com
Джермалл Чарло. Фото с сайта badlefthook.com

Не имеющий поражений 26-летний американский боксер Джермалл Чарло, владеющий титулом чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, назвал 34-летнего казахстанца Геннадия Головкина чемпионом в среднем весе.

"Головкин чемпион в 160 фунтах. Если руководство заботится о бизнесе, то мы получим этот бой. Это зависит от того, сколько времени это займет. У меня есть свои взгляды на средний вес. Если бы мы заполучили этих парней, то я мог бы остаться в 154 фунтах и хорошо выглядеть. Могут быть поединки и в двух дивизионах", - приводит слова Джермалла Чарло Boxingnews24.com.
 
Стоит отметить, что на счету Джермалла Чарло 25 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал победы. Причем 19 из них американский боксер завершил досрочно.
 
Напомним, что в одном из своих интервью Джермалл Чарло также заявил, что не боится Геннадия Головкина, который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, и готов с ним встретиться.
Просмотров: 3776  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Алишер Абилбек Вчера 23:12
Статус: МСМК
Рейтинг: 956
Вроде многие говорят, что братья Чарло не слабые боксеры????
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Баффер Вчера 23:22
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3152
Алишер Абилбек,но не против Головкина
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fisher Вчера 23:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Баффер,Головкин слабее
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Лаззат Есжанова Вчера 23:49
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Чарлин Чарло...
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Диамант Митсубиси Вчера 23:55
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Ну вот кто скажет,что боксирует он в первом среднем весе?Он уже,как года два должен бы быть в супер среднем.
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Lada Vesta Сегодня 00:44
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 206
фишер иди в шахматы играй
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fisher Сегодня 00:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Lada Vesta ,я здесь один адекватно все воспринимаю, а не пишу в каждой новой новости о GGG, что он Монстер, потому что ето далеко не так, к примеру етот Чарло разебет Гену, и можете дислайкать ету запись хоть до завтра, если вы не умеете обективно оценивать противников
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