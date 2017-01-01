За бой против Кроуфорда мы хотим 20 миллионов долларов - советник Пакьяо

В бою против Варгаса филиппинец получил самый маленький гонорар за последние 8 лет.

Советник 38-летнего Мэнни Пакьяо Майкл Конц заявил о том, что филиппинец хочет гарантированный гонорар в размере 20 миллионов долларов за бой против чемпиона WBC и WBO в первом полусреднем весе 29-летнего американца Теренса Кроуфорда, сообщает Аllboxing.ru.

В минувшем ноябре Пакьяо одержал победу над 27-летним американцем Джесси Варгасом, и за этот бой он получил чуть больше шести миллионов долларов - это самый маленький гонорар Пакьяо за последние 8 лет. У Пакьяо больше нет контракта с компанией Top Rank. Когда контракт был действующим, то согласно ему филиппинец гарантированно получал за бой не менее 20 миллионов долларов. Сейчас Пакьяо и Top Rank работают на разовой основе, подписывая отдельное соглашение на каждый бой.

"Если компания Top Rank хочет, чтобы Мэнни Пакьяо дрался с Кроуфордом, тогда будем драться с Кроуфордом, - говорит Конц. - Но мы хотим гарантированно 20 миллионов долларов".

Как пишет издание, вскоре глава Top Rank Боб Арум отправится на Филиппины, чтобы обсудить с Пакьяо следующий бой. Что касается боя с Кроуфордом, то здесь может быть загвоздка. В середине декабря Кроуфорд был приговорен к 53 дням тюремного заключения за порчу имущества в автосервисе, когда он отказался платить и сам снял машину с подъемника, сломав его. Отбывать заключение Кроуфорд пока еще не начал.