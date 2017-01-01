Скоро выяснится, что самые храбрые - это легковесы и ребята еще поменьше, и соперников Головкину будут искать именно там - "СЭ"

Издание об итогах 2016-го и планах на наступивший год.

Журналист спортивного портала "Спорт-Экспресс" Андрей Баздрев подвел итоги 2016 года в мировом боксе, а также рассказал о хороших и плохих планах на наступивший год.

"Это был скверный год для бокса. Собственно, такое говорят достаточно часто, но с 2016-м был именно тот случай, когда поводов для обоснованного оптимизма не было - совсем. Бокс и бои в целом - это, прежде всего, мифология, но нельзя творить мифы и придумывать истории, если ты не веришь в новое будущее.

Будущим в конце 80-х был Майк Тайсон. Столько мифов и легенд, как вокруг него, не придумают еще долго. Превосходство над людьми в целом и над конкретными соперниками в частности… Середина 90-х прошла под знаком безоговорочной веры в Роя Джонса и немного в Оскара Де Ла Хойю. Вы не понимаете, что значило для боксерской публики поражение Джонса от Тарвера, если не смотрели его бои в 90-е. С поражением Роя всем помогло смириться только ожидание Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо.

2015 был годом, когда бокс остановился, замедлился, а затем словно начал уменьшаться и становиться все менее значительным. Это был негативный эффект от боя двух главных звезд бокса, которые разочаровали даже самых своих преданных фанатов. Так состоялась тотальная деформация фанатов боев - тех людей, которые готовы были покупать билеты и платные трансляции.

Вместе с тем, что в ММА становилась все более значительной фигура Конора МакГрегора, новой аудитории становилось все труднее объяснить и доказать, что бокс не умер и не закончился. В боксе может быть сколько угодно великих моментов в небольших боях, но на виду только большие сражения, огромные, а здесь были сплошные разочарования.

О 2016-м запомнят, скорее всего, следующее:

1. Как Тайсон Фьюри пытался выйти на ринг дважды или трижды, но раз за разом выбирал кокаин.

2. Как Поветкин дважды провалил допинг-тесты и дважды не смог провести чемпионские бои - сначала с Уайлдером, затем со Стиверном.

3. Как Сергей Ковалев дрался с Андре Уордом, и про бой, в сущности, нечего рассказать, кроме того, что Ковалев отправил соперника на пол, а Уорд выиграл.

Кроме того, все дружно бегали от Головкина, и лучший средневес мира вынужден был ехать в Лондон, чтобы избить там полусредневеса Келла Брука, Пакьяо дважды выходил на ринг, успев в промежутке между ними уйти из бокса и вернуться, и от безысходности все обсуждали гипотетический и не очень реальный бой Мейвезера с МакГрегором. Это все не та история, которую с увлечением готовы будут выслушать когда-нибудь потом ваши дети и внуки. Уж лучше им рассказать легенду про "Всадника без головы", - пишет автор.

О 2017-м автор написал следующее, причем включив это в раздел "Хорошие новости": "В WBA пообещали устранить проблемы с множественностью титулов в разных весовых категориях. Как, например, в среднем весе есть Суперчемпион Головкин, регулярный чемпион Дэниэл Джейкобс и пару недель назад откуда-то появился временный чемпион Хассан Н'Дам Н'Жикам. Головкин с Джейкобсом договаривались почти год - бой состоится 18 марта, и примерно в это время Сауль Альварес должен решить, драться ему с Чавесом-младшим или чемпионом WBO цыганом Билли Джо Сандерсом. Промоутер Альвареса Оскар Де Ла Хойя обещает теперь, что его подопечный переходит окончательно в средний вес и бой с Головкиным теперь-то уж точно состоится, но переговоры с GGG никто, между тем, не ведет. Скоро выяснится, что самые храбрые люди - это легковесы и ребята еще поменьше, и соперников Головкину будут отныне искать именно там". Полностью материал можно прочитать здесь.