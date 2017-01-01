Я готов подняться в средний вес и встретиться с лучшими - Джермалл Чарло

Недавно американец заявил, что не боится Геннадия Головкина.
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Не имеющий поражений 26-летний американский боксер Джермалл Чарло, владеющий титулом чемпиона мира по версии IBF в первом среднем весе, заявил, что готов драться на категорию выше, сообщает Allboxing.ru.
"Я действительно чувствую, что способен подняться в 160 фунтов и конкурировать с сильнейшими парнями этого веса, - сказал Чарло. - Почти всю свою карьеру я провел в первом среднем весе, но мое тело меняется, и теперь я готов подняться в средний вес и посмотреть, что у меня получится".
На счету Джермалла Чарло 25 поединков на профессиональном ринге, в которых он одержал победы. Причем 19 из них американский боксер завершил досрочно. В одном из своих интервью Джермалл Чарло заявил, что не боится казахстанца Геннадия Головкина, который владеет поясами WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе, и готов с ним встретиться.