Пришло время показать себя или заткнуться - Дэниэл Джейкобс

Боксер рад, что бой против Головкина не состоялся в декабре.

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 KO) признался, что рад тому, что переговоры о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 KO) затянулись, а поединок не удалось организовать в декабре. Ведь таким образом он смог договориться о желаемом гонораре, а также оба боксера получили достаточно времени на подготовку.

"Определенно, мы бы поторопились, если бы организовали бой 10 декабря. Мой тренер Андре Розье еще в самом начале сказал, что это рано, и подвергся критике, потому что сказал, что нам нужно больше времени на подготовку, на то, чтобы договориться о бое.

И вот соглашение было достигнуто 15 ноября. И для боя в декабре не хватило бы времени. Но я рад, что соглашение в итоге было достигнуто. Как бы оно ни было достигнуто, я благодарен. Пришло время показать себя или заткнуться", - цитирует Джейкобса boxingscene.com.

Напомним, изначально их бой был намечен на 10 декабря, однако стороны не успели согласовать все детали и перенесли его на следующий год. В итоге Головкин и Джейкобс встретятся 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).