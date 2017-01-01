Пришло время показать себя или заткнуться - Дэниэл Джейкобс

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
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Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Уотфорд Тоттенхэм 1:4
Арсенал Кристал Пэлас 2:0
Миддлсбро Лестер Сити 0:0
Манчестер Сити Бернли 2:1
Сандерленд Ливерпуль 2:2
Эвертон Саутгемптон 3:0
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 0:2
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 1:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 1:2
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 11:00
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 11:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Бейбарыс Горняк
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 11:00
Попко, Вайнтрауб Чень, Чу-Хуань 11:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Пришло время показать себя или заткнуться - Дэниэл Джейкобс

Боксер рад, что бой против Головкина не состоялся в декабре.

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8 Комментариев
Фото с сайта boxrec.com
Фото с сайта boxrec.com

Американский боксер Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 KO) признался, что рад тому, что переговоры о бое с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 KO) затянулись, а поединок не удалось организовать в декабре. Ведь таким образом он смог договориться о желаемом гонораре, а также оба боксера получили достаточно времени на подготовку.

"Определенно, мы бы поторопились, если бы организовали бой 10 декабря. Мой тренер Андре Розье еще в самом начале сказал, что это рано, и подвергся критике, потому что сказал, что нам нужно больше времени на подготовку, на то, чтобы договориться о бое.

И вот соглашение было достигнуто 15 ноября. И для боя в декабре не хватило бы времени. Но я рад, что соглашение в итоге было достигнуто. Как бы оно ни было достигнуто, я благодарен. Пришло время показать себя или заткнуться", - цитирует Джейкобса boxingscene.com.

Напомним, изначально их бой был намечен на 10 декабря, однако стороны не успели согласовать все детали и перенесли его на следующий год. В итоге Головкин и Джейкобс встретятся 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

Просмотров: 6094  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Viprin Viprin Вчера 22:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1095
После боя с Головкиным многие практически заканчивали карьеру, он их ломал...
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Бек.kz Вчера 22:19
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
Ключевая фраза: "заткнуться" вот Гена этим и займется в начальных раундах...
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Fanat&sport; Вчера 22:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1438
Скорее второе
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Dron777 Вчера 23:05
Статус: Профи
Рейтинг: 350
сижу и думаю нафига они себя накручивают будто все жизнь закончится. вот из-за этого ронда роузи и не может прийти в себя. По мне так Лемье с нормальной психикой. хоть и проиграл но опять хочет выйти. Ведь можно в течение двух лет опять стать ОП и поборотся.
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Kaizer Сегодня 00:12
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4946
Дэни и не такое ломало, он воин. Он проиграет, но вернется.
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K0rd Сегодня 00:17
Статус: Профи
Рейтинг: 313
Они договорились обо всем ещё 15 ноября, а объявили об этом только в последний день перед торгами
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Steppenwolf ! Сегодня 01:03
Статус: Фанат
Рейтинг: 26
Zalamaet ego nach , GGG !!!! GGG , FOREVER ! ! !
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Нургиса Игибаев Сегодня 02:34
Статус: Профи
Рейтинг: 379
Ребята,вы заметили что ни один соперник Гены просит или скажет что если соперник Гены проиграет то обязательно должен быть реванш. Никто не горит желанием ещё раз выйти против Гены.
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