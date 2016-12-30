Названо имя соперника Александра Усика для боя в андеркарте у Головкина и Джейкобса

Украинец проведет вторую защиту титула 18 марта в Нью-Йорке.

Александр Усик. Фото: Jayne Kamin-Oncea/USA TODAY Sports

Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO украинский боксер Александр Усик (11-0, 10 КО) свой следующий бой может провести против боксера из США.



По информации журнала Boxing News, ссылающегося на слова американского журналиста Митчелла Абрамсона, его соперником будет американец Майкл Хантер-младший (12-0, 8 KO).



Хантер-младший в мае единогласным решением судей победил Айзею Томаса и стал обладателем вакантного титула WBO NABO в тяжелом весе. В рейтинге BoxRec он занимает вторую строку среди лучших боксеров дивизиона в США. В 2011 году Хантер-младший помогал Владимиру Кличко (64-4, 53 КО) в подготовке к объединительному бою с Дэвидом Хэем (28-2, 26 КО).



Напомним, вторую защиту титула WBO Александр Усик проведет 18 марта в Нью-Йорке в андеркарте боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (32-1, 29 КО)