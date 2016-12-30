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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
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Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
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Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Астана Нижний Новгород 16:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Почему бой Головкин - Альварес не соcтоится в 2017 году

Основная проблема на пути боксеров заключается в финансовых разногласиях.

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7 Комментариев
Фото с сайта Boxing News
Фото с сайта Boxing News
Обозреватель портала Boxingnews24.com Дэн Эмброуз рассказал, почему бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) может так и не состояться в 2017 году.

Причиной тому являются финансовые разногласия. Как известно, промоутеры "Канело" из Golden Boy Promotions предлагают казахстанскому боксеру фиксированный гонорар в 15 миллионов долларов, тогда как команда GGG рассчитывает получить процент от общего дохода с поединка.

По мнению автора, Golden Boy будет стараться откладывать этот бой до тех пор, пока 34-летний Головкин не состарится и более не будет представлять угрозу для 26-летнего "Канело". Если же промоутеры мексиканца предпочтут придерживаться своей позиции, вместо того чтобы "отдать Головкину скальп "Канело" в 2017 году, то стороны не договорятся и за миллион лет, тем самым отодвинув бой на 2018 год".

Если же Головкин и тогда будет представлять опасность, то Golden Boy может отложить бой еще до 2019 года. Однако все может измениться, если Головкин примет предложение о фиксированном гонораре в 15 миллионов долларов.

"Но это выглядит мало вероятным и, скорее всего, в сентябре мы увидим, как Альварес будет драться против Мигеля Котто или Билли Джо Сондерса. Мы уже видели, как в 2015 году бой "Канело" и Котто принес 900 тысяч PPV, и в Golden Boy рассчитывают получить эти же цифры в их реванше. Однако я так не думаю, поскольку фанаты не захотят платить дважды за то, что они уже видели.

Если же Golden Boy действительно хочет свести "Канело" с Головкиным, то им нужно увеличить предложение для казахстанца. В случае фиксированного гонорара он должен быть увеличен до 30 миллионов долларов. Я не думаю, что представители Головкина согласятся на эту сумму за бой, который может принести от 100 до 200 миллионов долларов", - пишет автор.
Просмотров: 3079  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Viprin Viprin Сегодня 18:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1077
50 на 50 что состоится бой в 2017 г.
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Есхат Дауен Сегодня 18:17
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Победивший 60(70), проигрпвший 40(30)
По мне так справидлевее
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Fanat&sport; Сегодня 19:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1427
Тогда Оскар лишится лицензии, сам поставил на кон
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prymypyl Сегодня 19:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1418
Современным языком со стороны голден бой их преложение это кидалово.Я согласен с автором боя не будет ведь поражение надломит золотого мальчика.Накаут от Головкина покажет что канело дутая величина.
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Данияр Аймухамбетов Сегодня 20:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
prymypyl,это точно
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Ержан Нурашев Сегодня 20:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 138
гене надо сделать встречное предложение, фиксированный гонорар получит проигравший. ведь они уверены в победе
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Mara Сегодня 20:49
Статус: МСМК
Рейтинг: 918
ГГГ надо открыто предложить бой за 50/ на 50 или катись канело в свою каналье.
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