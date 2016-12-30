Команды Альвареса и Чавеса-младшего близки к завершению сделки по их бою

Ожидается, что поединок пройдет 6 мая в промежуточном весе.
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Чавес-младший и Альварес. Кадр с видео на YouTube
Команды мексиканских боксеров Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34KO) и Хулио Сезара Чавеса-младшего (49-2-1, 32KO) близки к завершению сделки по их бою. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Стороны ведут переговоры о поединке на 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов на телеканале HBO по системе PPV (платные траснляции). Боксерам осталось лишь согласовать финансовую часть. Сообщалось, что Чавесу-младшему предложили за бой шесть миллионов долларов, у него есть время дать ответ до 2 января.
"Мы хотим этот бой. Переговоры все еще продолжаются, но все идет в правильном направлении. Надеемся, что сделка будет завершена в ближайшее время. Посмотрим, что будет", - сказал Хулио Сезар Чавес-старший.
"Мы хотим организовать бой с Чавесом. На следующей неделе мы примем решение. Переговоры продолжаются, и все идет хорошо. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать его. Мы продолжим обсуждение, пока не договоримся", - заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Альвареса.
Стороны ведут переговоры о поединке на 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов на телеканале HBO по системе PPV (платные траснляции). Боксерам осталось лишь согласовать финансовую часть. Сообщалось, что Чавесу-младшему предложили за бой шесть миллионов долларов, у него есть время дать ответ до 2 января.
"Мы хотим этот бой. Переговоры все еще продолжаются, но все идет в правильном направлении. Надеемся, что сделка будет завершена в ближайшее время. Посмотрим, что будет", - сказал Хулио Сезар Чавес-старший.
"Мы хотим организовать бой с Чавесом. На следующей неделе мы примем решение. Переговоры продолжаются, и все идет хорошо. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать его. Мы продолжим обсуждение, пока не договоримся", - заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Альвареса.