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Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
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Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
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Медвешчак Адмирал 22:00
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Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
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Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
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Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Команды Альвареса и Чавеса-младшего близки к завершению сделки по их бою

Ожидается, что поединок пройдет 6 мая в промежуточном весе.

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4 Комментария
Чавес-младший и Альварес. Кадр с видео на YouTube
Чавес-младший и Альварес. Кадр с видео на YouTube
Команды мексиканских боксеров Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34KO) и Хулио Сезара Чавеса-младшего (49-2-1, 32KO) близки к завершению сделки по их бою. Об этом сообщает BoxingScene.com.

Стороны ведут переговоры о поединке на 6 мая в промежуточном весе 165 фунтов на телеканале HBO по системе PPV (платные траснляции). Боксерам осталось лишь согласовать финансовую часть. Сообщалось, что Чавесу-младшему предложили за бой шесть миллионов долларов, у него есть время дать ответ до 2 января.

"Мы хотим этот бой. Переговоры все еще продолжаются, но все идет в правильном направлении. Надеемся, что сделка будет завершена в ближайшее время. Посмотрим, что будет", - сказал Хулио Сезар Чавес-старший.

"Мы хотим организовать бой с Чавесом. На следующей неделе мы примем решение. Переговоры продолжаются, и все идет хорошо. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать его. Мы продолжим обсуждение, пока не договоримся", - заявил президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы Альвареса.
Просмотров: 2320  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Mara Сегодня 12:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 918
Думаю продвинут дату ответа ,так как этот бой нужен им обоим,одному для победы другому из за бабла.
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Kaizer Сегодня 13:11
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4941
Сондерса бреют по ходу！
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Viprin Viprin Сегодня 13:43
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1075
Чавес не тот, что был раньше... очередной мешок для Сауля для его очередного эффектного нокаута... даже Сондерс будет поинтереснее чем он...
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Omar BIRUNI Сегодня 15:22
Статус: Зритель
Рейтинг: 5
Да жаль, что Чавес первым выходит на рыжего, а не на Гену. Из-за денег он невольно поднимет престиж рыжего, т.к. наверняка проиграет. Будем просить Всевышнего, чтобы он помог Чавесу победить, он нам нужен пока он "великий" сын великого, тогда можно было бы его на июнь в Астану для битья и для рекламы...
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