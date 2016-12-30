Легенды мексиканского бокса призвали Альвареса провести бой с Головкиным в 2017 году

Они отметили важность этого поединка для мексиканца.
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Сауль Альварес. Фото с сайта Radio Fórmula
Легенды мексиканского бокса Хорхе Арсе и Эрик Моралес призвали своего соотечественника - чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) провести в 2017 году бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.
"Я считаю "Канело" хорошим бойцом. Я вижу в нем себя молодого и сильного, также у него есть много чего, что он может дать боксу. Конечно, "Канело" продали как звезду слишком рано, хотя на тот момент он таковым еще не был, но сейчас уже достиг этого уровня и еще продолжит расти. Он может оставаться великим еще долгие годы, а когда бой с Головкиным будет сделан, это будет экстаз, этот бой даст нам много тем для разговоров", - цитирует Арсе BoxingScene.com.
Моралес согласен со своим соотечественником. "Канело" обладает большой харизмой и он становится все более известным, особенно в Мексике. Бой с Головкиным станет огромным событием для "Канело" в следующем году", - добавил он.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
В то же время Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Сообщается, что стороны уже близки к завершению сделки.
"Я считаю "Канело" хорошим бойцом. Я вижу в нем себя молодого и сильного, также у него есть много чего, что он может дать боксу. Конечно, "Канело" продали как звезду слишком рано, хотя на тот момент он таковым еще не был, но сейчас уже достиг этого уровня и еще продолжит расти. Он может оставаться великим еще долгие годы, а когда бой с Головкиным будет сделан, это будет экстаз, этот бой даст нам много тем для разговоров", - цитирует Арсе BoxingScene.com.
Моралес согласен со своим соотечественником. "Канело" обладает большой харизмой и он становится все более известным, особенно в Мексике. Бой с Головкиным станет огромным событием для "Канело" в следующем году", - добавил он.
Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.
В то же время Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Сообщается, что стороны уже близки к завершению сделки.