Легенды мексиканского бокса призвали Альвареса провести бой с Головкиным в 2017 году

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Чунг 2:1
Попко Ребул 2:0
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 2:2
Челси Сток Сити 4:2
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 2:1
Ливерпуль Манчестер Сити 1:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Плишкова Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Пиронкова Воскобоева 2:1
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Теннис. Турнир WTA Брисбен (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Бегу, Касаткина 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангкок (Тайланд) -2017"
Ильхан Попко 11:00
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Вонгтеанчай, Ю Хань, Воскобоева 11:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Хэппи Валли (Австралия) -2017"
Голубев, Игнатик Матосевич, Мозли 06:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Сибирь Динамо М 16:30
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Йокерит СКА 22:30
Югра Спартак 17:30
Барыс ХК Сочи 19:30
Медвешчак Адмирал 22:00
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 16:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Легенды мексиканского бокса призвали Альвареса провести бой с Головкиным в 2017 году

Они отметили важность этого поединка для мексиканца.

Ссылки по теме:

8 Комментариев
Сауль Альварес. Фото с сайта Radio Fórmula
Сауль Альварес. Фото с сайта Radio Fórmula
Легенды мексиканского бокса Хорхе Арсе и Эрик Моралес призвали своего соотечественника - чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО) провести в 2017 году бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

"Я считаю "Канело" хорошим бойцом. Я вижу в нем себя молодого и сильного, также у него есть много чего, что он может дать боксу. Конечно, "Канело" продали как звезду слишком рано, хотя на тот момент он таковым еще не был, но сейчас уже достиг этого уровня и еще продолжит расти. Он может оставаться великим еще долгие годы, а когда бой с Головкиным будет сделан, это будет экстаз, этот бой даст нам много тем для разговоров", - цитирует Арсе BoxingScene.com.

Моралес согласен со своим соотечественником. "Канело" обладает большой харизмой и он становится все более известным, особенно в Мексике. Бой с Головкиным станет огромным событием для "Канело" в следующем году", - добавил он.

Напомним, бой Головкина и Альвареса мог состояться в 2016 году, однако мексиканец в мае отказался от титула WBC в среднем весе, который перешел казахстанцу, и вернулся в первый средний вес. Тем не менее у сторон имеется устная договоренность о проведении поединка в сентябре 2017 года.

В то же время Альварес ведет переговоры о бое на май со своим соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим. Сообщается, что стороны уже близки к завершению сделки.
Просмотров: 4241  Комментариев: 8
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Kaizer Сегодня 13:10
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4941
А ОДЛХ тем временем все дальше прячет своего золотого петушка！
Всех с Новым годом!
Ответить 0
 
Xxx Xxxx Сегодня 13:17
Статус: Юниор
Рейтинг: 98
Что то мне не верится что состоится бой Гены и Сауле в этом году
Ответить 0
 
Viprin Viprin Сегодня 13:45
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1075
Рыжий может и вовсе не мексиканец...
Ответить 0
 
Дастан Курманбаев Сегодня 16:06
Статус: Профи
Рейтинг: 322
Viprin Viprin, он внебрачный сын лейтенанта Шмидта, побратим Остапа Ибрагимовича Бендера!
Ответить 0
 
argintinec 11 Сегодня 13:53
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
может даже и не мужик ))))
Ответить -1
 
Нургиса Игибаев Сегодня 14:47
Статус: Профи
Рейтинг: 376
В мае он типа получит травму в бою против Чавеса и это жвачка будет тянутся до тех пор пока Гена не лопнет и не скажет всем этим мексам:-Да идите все вы на х.й!Гена будет зол,а мексы в радости.
Ответить 0
 
Булат Балагур Сегодня 15:38
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1029
Скоро каждый встречный мексиканец * будет напоминать рыжему про ГГГ !
Ответить 0
 
Нургиса Игибаев Сегодня 15:44
Статус: Профи
Рейтинг: 376
Обратите внимание на лицо Канело,тень от козырка бейзболки впрямь показывает его истинное лицо,не знаю даже как это выразит,но он похож то-ли на голубого то ли .....?на кого ещё похож он,друзья?!
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть