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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Джейкобс ответил на критику фанатов, обвинявших его в трусости и нежелании заключать контракт на бой с Головкиным

Американец объяснил, почему затянулся процесс переговоров с GGG.

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13 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта Heavy.com
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта Heavy.com
"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) ответил на критику фанатов, обвинявших его в трусости и нежелании заключать контракт на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.

"Люди могут говорить что им угодно, но штука, которая меня выводила из себя больше всего, - это комментарии, что я, мол, боюсь драться с Головкиным. Где они теперь? Затягивание с этим боем было из-за того, что мы утрясали все мелочи, и удостоверялись, что все в порядке с контрактом. Я ведь не просто дерусь, а дерусь за то, чтобы обеспечивать семью. Я не только боксер, но и бизнесмен с крутой деловой командой", - цитирует Джейкобса BoxingScene.com.

По словам американца, переносить мощный поток критики в свою сторону из-за того, что не имеешь возможности раскрывать детали переговорного процесса, было "довольно сложно".

"Думаю, это все из-за чувства собственного достоинства. Я ведь знаю себя и в курсе, что не боюсь Головкина. Но эта критика была непрерывной. "Ты заламываешь цену, так как не хочешь с ним встретиться в ринге", "ты себе цены сложить не можешь" и прочая чепуха. Откуда вам знать мне цену? Шутите? Когда стало ясно, что бою быть, я воспрянул духом вроде: "Ну и? Что теперь будете говорить?", - добавил Джейкобс.

Напомним, изначально их бой был намечен на 10 декабря, однако стороны не успели согласовать все детали и перенесли его на следующий год. В итоге Головкин и Джейкобс встретятся 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).
Просмотров: 5649  Комментариев: 13
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Комментарии

 
 
K0rd Сегодня 11:14
Статус: Профи
Рейтинг: 312
Первая новость этого года, и первый коммент этого года. С почином!
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Lampa Bumaga Сегодня 11:54
Статус: Фанат
Рейтинг: 38
K0rd,нашел чем гордиться .Нормальные мужики либо спят или либо просыпаются .
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Fankz Сегодня 15:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3404
Lampa Bumaga, ну зачем же ярлыки навешивать? Норм КОrd написал, всем не угодишь
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Fankz Сегодня 15:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3404
Норм K0rd )
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Aqmetov Kidirgali Сегодня 11:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Дурыс
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Fanat&sport; Сегодня 11:34
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1426
Главное без травм, бизнесмен
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Данияр Аймухамбетов Сегодня 11:36
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Корд
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KAIRAT Сегодня 11:40
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4554
Куда деваться то сейчас тебе.отступать некуда.
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Mox Сегодня 11:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1089
А могли в прошлом году этот бой посмотреть...)
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Mara Сегодня 12:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 918
А сперва он пел что ему мало времени до 10 декабря подготовится к бою с ГГГ, но теперь у него достаточно времени что бы что нибудь придумать как бы улизнуть от боя с ГГГ.
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Viprin Viprin Сегодня 13:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1075
Трус ты или герой, хороший или плохой, но это уже не поможет...
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Замир Джумагалиев Сегодня 13:51
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 275
Дэни проиграл еще до боя. Чувствуется в его словах страх. Оно и понятно
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Бексат Ураков Сегодня 14:01
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
Я не трус, но я боюсь )))
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