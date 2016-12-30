Джейкобс ответил на критику фанатов, обвинявших его в трусости и нежелании заключать контракт на бой с Головкиным

Американец объяснил, почему затянулся процесс переговоров с GGG.

Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта Heavy.com

"Регулярный" чемпион мира по версии WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (32-1, 29 КО) ответил на критику фанатов, обвинявших его в трусости и нежелании заключать контракт на бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе.



"Люди могут говорить что им угодно, но штука, которая меня выводила из себя больше всего, - это комментарии, что я, мол, боюсь драться с Головкиным. Где они теперь? Затягивание с этим боем было из-за того, что мы утрясали все мелочи, и удостоверялись, что все в порядке с контрактом. Я ведь не просто дерусь, а дерусь за то, чтобы обеспечивать семью. Я не только боксер, но и бизнесмен с крутой деловой командой", - цитирует Джейкобса BoxingScene.com.



По словам американца, переносить мощный поток критики в свою сторону из-за того, что не имеешь возможности раскрывать детали переговорного процесса, было "довольно сложно".



"Думаю, это все из-за чувства собственного достоинства. Я ведь знаю себя и в курсе, что не боюсь Головкина. Но эта критика была непрерывной. "Ты заламываешь цену, так как не хочешь с ним встретиться в ринге", "ты себе цены сложить не можешь" и прочая чепуха. Откуда вам знать мне цену? Шутите? Когда стало ясно, что бою быть, я воспрянул духом вроде: "Ну и? Что теперь будете говорить?", - добавил Джейкобс.



Напомним, изначально их бой был намечен на 10 декабря, однако стороны не успели согласовать все детали и перенесли его на следующий год. В итоге Головкин и Джейкобс встретятся 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Поединок будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).