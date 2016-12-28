В Madison Square Garden будет аншлаг. Надеюсь, платные трансляции покажут такие же цифры - Джейкобс о бое с Головкиным

Американец обещает явку огромного количества его болельщиков.

Американский боксер Дэниэл Джейкобс, выходец из Бруклина, уверен, что на его бое против казахстанца Геннадия Головкина, который состоится 18 марта, в Madison Square Garden будет полный аншлаг, сообщает boxingscene.com. По словам Джейкобса, именно в Нью-Йорке он имеет наибольшее количество фанатов.

"Я знаю, что большое количество людей верит в меня, - сказал Джейкобс. - Это особенный случай. Madison Square Garden, платные трансляции, самый большой бой, который возможен в среднем дивизионе. Чего еще можно желать?

У него удивительное количество поклонников здесь, как и у меня. Мы знаем, что арена реально будет распродана. Хотелось бы надеяться, что и с платными трансляциями дела будут обстоять так же. Это будет интересный бой, как бы долго он не продлился.

И там будет много поклонников Джейкобса. Я вам гарантирую это. У него много фанатов, но в Нью-Йорке у меня самая большая фанатская база. И это бой, на который все хотят прийти. Например, люди говорят: "О, ты дерешься с Серхио Морой? Я посмотрю по телевизору". Но бой с GGG все хотят увидеть воочию. Это тот бой, который хотят посмотреть даже те, кто не является любителем спорта", - сказал Джейкобс.