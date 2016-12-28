В Madison Square Garden будет аншлаг. Надеюсь, платные трансляции покажут такие же цифры - Джейкобс о бое с Головкиным

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Жетысу-Жастар 0:3
Тараз-2 Динамо-Казыгурт 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Алтай-2 0:3
Жайык ТНК «Казхром-2» 3:0
Динамо-Костанай Атырау-2 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 1:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Белинский, Евсеев Чунг, Квон Сун 1:2
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

В Madison Square Garden будет аншлаг. Надеюсь, платные трансляции покажут такие же цифры - Джейкобс о бое с Головкиным

Американец обещает явку огромного количества его болельщиков.

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5 Комментариев
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта skysports.com
Дэниэл Джейкобс. Фото с сайта skysports.com

Американский боксер Дэниэл Джейкобс, выходец из Бруклина, уверен, что на его бое против казахстанца Геннадия Головкина, который состоится 18 марта, в Madison Square Garden будет полный аншлаг, сообщает boxingscene.com. По словам Джейкобса, именно в Нью-Йорке он имеет наибольшее количество фанатов.

"Я знаю, что большое количество людей верит в меня, - сказал Джейкобс. - Это особенный случай. Madison Square Garden, платные трансляции, самый большой бой, который возможен в среднем дивизионе. Чего еще можно желать? 

У него удивительное количество поклонников здесь, как и у меня. Мы знаем, что арена реально будет распродана. Хотелось бы надеяться, что и с платными трансляциями дела будут обстоять так же. Это будет интересный бой, как бы долго он не продлился. 

И там будет много поклонников Джейкобса. Я вам гарантирую это. У него много фанатов, но в Нью-Йорке у меня самая большая фанатская база. И это бой, на который все хотят прийти. Например, люди говорят: "О, ты дерешься с Серхио Морой? Я посмотрю по телевизору". Но бой с GGG все хотят увидеть воочию. Это тот бой, который хотят посмотреть даже те, кто не является любителем спорта", - сказал Джейкобс.

Просмотров: 2477  Комментариев: 5
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 20:59
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4543
Что верно. То верно.
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Kaizer Сегодня 21:11
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4932
Бой Мейвезер-Пакьяо отвернул фанатов бокса от бокса. После их боя результаты ppv расстраивают, а в ufc они растут!
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Булат Балагур Сегодня 21:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1020
А вот интересно ! Почему тогда бой Джекобса против Куиллина проходил при полупустых трибунах ? Ведь оба боксера из Бруклина и дрались они на родной арене Барклайс центр ! этот зал второй в Нью Йорке после Мэдисон сквер гарден ! И вмещает Барклайс центр 16 тысяч , а было всего 8 тыс. Ответ простой - основная масса людей придет смотреть Головкина !
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Бек $$$ Сегодня 21:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
люди приходят не ради Д. смотреть нашего Гены !!!
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Fanat&sport; Сегодня 22:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1414
Придут на Геннадия, тут даже спорить глупо
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