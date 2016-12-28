Сондерса потроллили за то, что тренировка Головкина в Британии популярнее его боя

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 3:1
ЦСКА Динамо М 5:3
Куньлунь Ред Стар Адмирал 1:4
Салават Юлаев Металлург Мг 3:5
СКА Локомотив 1:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Жетысу-Жастар 0:3
Тараз-2 Динамо-Казыгурт 0:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Алтай-2 0:3
Жайык ТНК «Казхром-2» 3:0
Динамо-Костанай Атырау-2 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Актобе 1:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ли 2:1
Белинский, Евсеев Чунг, Квон Сун 1:2
Попко Ваттанакул 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Теннис. Турнир ATP Брисбен (Австралия) 2017
Кукушкин Де Минаур 07:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Металлург Нк Локомотив 16:00
Ак Барс Салават Юлаев 20:00
Барыс ХК Сочи 19:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Югра Айша-Биби 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 20:15
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Сондерса потроллили за то, что тренировка Головкина в Британии популярнее его боя

Британец никак не проведет объединительный бой с GGG,

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9 Комментариев
Билли Джо Сондерс. Фото с сайта sport-express.ru
Билли Джо Сондерс. Фото с сайта sport-express.ru

Популярный твиттер-аккаунт The Haymonites, публикующий новости и мемы о боксе, высмеял популярность британского средневеса Билли Джо Сондерса у него на родине, сообщают Vesti.kz.

"Этот неловкий момент, когда GGG приезжает в твою страну и собирает на своей тренировке больше народа, чем ты во время своего боя", - потроллили Сондерса.

Напомним, в начале декабря Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с Головкиным, но затем WBO, поясом которой он обладает, санкционировала его поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса. 

Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.

Просмотров: 3677  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Fanat&sport; Сегодня 19:55
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1414
Поддерживаю
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Марат Галиев Сегодня 20:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 784
)))))
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Kaizer Сегодня 20:10
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4932
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НуриК ИсаеВ Сегодня 20:20
Статус: Профи
Рейтинг: 332
ахахахах
Ответить 0
 
Нургиса Игибаев Сегодня 20:30
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Уахахапхахазаваха.ой немогу.
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Donald Trump Сегодня 20:57
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
It'so funny! I'm laughing!
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Булат Балагур Сегодня 20:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1020
Сондерс хочет как можно дороже продать пояс ! И вот вроде мечта сбылась - Канело назначили ОП к его ремню )) И тут вдруг Канело начал договариваться на май с Чавесом , будет интересно если они договорятся и бортанут Сондерса ! Куда деваться Сондерсу , ведь федерация не будет постоянно идти ему на встречу и потребуют выходить в ринг ) А Канело , после Чавеса снова будет травмы лечить , тогда Сондерсу придется либо за копейки драться с Хурцидзе или же выходить под Головкина .
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serikjan atau Сегодня 21:13
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2742
Он хорошо начал, победил Юбенка, победил Энди Ли, вызвал на ринг Джейкобса - по прямой лестнице к топам. А сейчас ему выбора нету, выйдет против ОП Канело или объединительный бой с Головкиным. Третьего пути нету, он в большой клетке. А у Канело тоже, он как ОП должен выйти на Сондерса, другого пути нету, он в маленькой клетке.
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Бек $$$ Сегодня 21:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 951
Гена проста придить к вам погулять и то больше народов будет чем ваш бой это точно !!
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