Сондерса потроллили за то, что тренировка Головкина в Британии популярнее его боя

Британец никак не проведет объединительный бой с GGG,
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Популярный твиттер-аккаунт The Haymonites, публикующий новости и мемы о боксе, высмеял популярность британского средневеса Билли Джо Сондерса у него на родине, сообщают Vesti.kz.
"Этот неловкий момент, когда GGG приезжает в твою страну и собирает на своей тренировке больше народа, чем ты во время своего боя", - потроллили Сондерса.
Embarrassing is.. when #GGG comes to u'r country & gets a bigger crowd to watch him train.. than u get at ur fights! pic.twitter.com/MajwhAsWuc— The Haymonites (@ego_biggest) 30 декабря 2016 г.
Напомним, в начале декабря Сондерс заявил о своем намерении провести объединительный бой с Головкиным, но затем WBO, поясом которой он обладает, санкционировала его поединок против мексиканца Сауля "Канело" Альвареса.
Сам Головкин не раз заявлял, что его главная цель - объединить все пояса в среднем весе. Для этого ему как раз не хватает титула WBO, которым владеет Сондерс.