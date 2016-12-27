Также в рейтинг вошли еще три триумфатора Олимпийских игр-2016.
Сегодня 11:12
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Фото с сайта FanSided
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF боксер Геннадий Головкин возглавил ТОП-20 звезд казахстанского шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.kz.
Головкин занял первое место, набрав 66 баллов. "Самый успешный отечественный боксер-профессионал Геннадий Головкин за 12 последних месяцев провел три боя и во всех добился убедительных побед. В октябре прошлого года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке казахстанец встретился в объединительном бою с чемпионом мира по версии IBF канадцем Дэвидом Лемье и нокаутировал его в восьмом раунде. Для нашего боксера это был первый поединок по системе платных трансляций (Pay-per-view).
В апреле 2016 в Инглвуде (США) Головкин уже во втором раунде отправил на настил ринга небитого ранее американца Доминика Уэйда, а еще через месяц, после отказа мексиканца Сауля Альвареса от титула WBC, был объявлен единым чемпионом мира по этой версии в среднем весе. В сентябре Головкин сразился в Лондоне с владельцем пояса по версии IBF в полусреднем весе британцем Келлом Бруком, и в пятом раунде после очередной серии мощных ударов казахстанца тренер соперника выбросил на ринг полотенце.
Общая сумма гонораров, полученных GGG за эти три боя, составила восемь миллионов долларов (по два миллиона за поединки с Лемье и Уэйдом и четыре миллиона за дуэль с Бруком). Всего на профессиональном ринге чемпион по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBC провел 36 боев и во всех одержал победу (33 - досрочно)", - говорится в заметке.
Второе место в рейтинге занял олимпийский чемпион Рио-2016 боксер Данияр Елеусинов. Также в ТОП-20 вошли еще два триумфатора Олимпиады-2016 пловец Дмитрий Баландин (седьмое место) и тяжелоатлет Нижат Рахимов (12-е), и еще один боксер Адильбек Ниязымбетов (11-е), остановившийся в шаге от "золота".
С полным рейтингом 20 звезд казахстанского шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.kz можно ознакомиться здесь.
Головкин занял первое место, набрав 66 баллов. "Самый успешный отечественный боксер-профессионал Геннадий Головкин за 12 последних месяцев провел три боя и во всех добился убедительных побед. В октябре прошлого года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке казахстанец встретился в объединительном бою с чемпионом мира по версии IBF канадцем Дэвидом Лемье и нокаутировал его в восьмом раунде. Для нашего боксера это был первый поединок по системе платных трансляций (Pay-per-view).
В апреле 2016 в Инглвуде (США) Головкин уже во втором раунде отправил на настил ринга небитого ранее американца Доминика Уэйда, а еще через месяц, после отказа мексиканца Сауля Альвареса от титула WBC, был объявлен единым чемпионом мира по этой версии в среднем весе. В сентябре Головкин сразился в Лондоне с владельцем пояса по версии IBF в полусреднем весе британцем Келлом Бруком, и в пятом раунде после очередной серии мощных ударов казахстанца тренер соперника выбросил на ринг полотенце.
Общая сумма гонораров, полученных GGG за эти три боя, составила восемь миллионов долларов (по два миллиона за поединки с Лемье и Уэйдом и четыре миллиона за дуэль с Бруком). Всего на профессиональном ринге чемпион по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBC провел 36 боев и во всех одержал победу (33 - досрочно)", - говорится в заметке.
Второе место в рейтинге занял олимпийский чемпион Рио-2016 боксер Данияр Елеусинов. Также в ТОП-20 вошли еще два триумфатора Олимпиады-2016 пловец Дмитрий Баландин (седьмое место) и тяжелоатлет Нижат Рахимов (12-е), и еще один боксер Адильбек Ниязымбетов (11-е), остановившийся в шаге от "золота".
С полным рейтингом 20 звезд казахстанского шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.kz можно ознакомиться здесь.