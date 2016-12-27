Головкин возглавил ТОП-20 звезд казахстанского шоу-бизнеса и спорта

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Халл Сити Манчестер Сити 0:3
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Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
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Тобол Атырау 3:2
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Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
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Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
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Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
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Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
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Евсеев Квон Сун 0:2
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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
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Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Головкин возглавил ТОП-20 звезд казахстанского шоу-бизнеса и спорта

Также в рейтинг вошли еще три триумфатора Олимпийских игр-2016.

3 Комментария
Фото с сайта FanSided
Фото с сайта FanSided
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF боксер Геннадий Головкин возглавил ТОП-20 звезд казахстанского шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.kz.

Головкин занял первое место, набрав 66 баллов. "Самый успешный отечественный боксер-профессионал Геннадий Головкин за 12 последних месяцев провел три боя и во всех добился убедительных побед. В октябре прошлого года на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке казахстанец встретился в объединительном бою с чемпионом мира по версии IBF канадцем Дэвидом Лемье и нокаутировал его в восьмом раунде. Для нашего боксера это был первый поединок по системе платных трансляций (Pay-per-view).

В апреле 2016 в Инглвуде (США) Головкин уже во втором раунде отправил на настил ринга небитого ранее американца Доминика Уэйда, а еще через месяц, после отказа мексиканца Сауля Альвареса от титула WBC, был объявлен единым чемпионом мира по этой версии в среднем весе. В сентябре Головкин сразился в Лондоне с владельцем пояса по версии IBF в полусреднем весе британцем Келлом Бруком, и в пятом раунде после очередной серии мощных ударов казахстанца тренер соперника выбросил на ринг полотенце.

Общая сумма гонораров, полученных GGG за эти три боя, составила восемь миллионов долларов (по два миллиона за поединки с Лемье и Уэйдом и четыре миллиона за дуэль с Бруком). Всего на профессиональном ринге чемпион по версиям WBA (Super), IBF, IBO и WBC провел 36 боев и во всех одержал победу (33 - досрочно)", - говорится в заметке.

Второе место в рейтинге занял олимпийский чемпион Рио-2016 боксер Данияр Елеусинов. Также в ТОП-20 вошли еще два триумфатора Олимпиады-2016 пловец Дмитрий Баландин (седьмое место) и тяжелоатлет Нижат Рахимов (12-е), и еще один боксер Адильбек Ниязымбетов (11-е), остановившийся в шаге от "золота".

С полным рейтингом 20 звезд казахстанского шоу-бизнеса и спорта по версии Forbes.kz можно ознакомиться здесь.
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Комментарии

 
 
Viprin Viprin Сегодня 11:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1072
Головкин вне конкуренции он лучший спортсмен КЗ всех времен))))
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Fankz Сегодня 11:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3398
А мой голос был за Баландина, при всем уважении к GGG.
Дима молодой, впервые на ОИ и сразу же ЗОЛОТО, причем в дисциплине, побед на которой никто кроме нас не ждал (была надежда на олимпийскую медаль, на азиатских стартах был же первым) и это была СЕНСАЦИЯ.
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GGGabit Сегодня 11:44
Статус: Профи
Рейтинг: 480
Fankz, Если была бы категория открытие\прорыв года или сенсация года то конечно согласен - Баландин будет вне конкуренции, но что творит ГГГ на ринге это просто кошмар для всего среднего веса. Он поставил на уши весь боксерский мир.
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