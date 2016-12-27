Непобежденный ирландский боксер нацелился побить Головкина и стать чемпионом мира

Также он хочет драться с другими обладателями чемпионских поясов в среднем весе.
Сегодня 09:34
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Джейсон Куигли. Фото: Eoin Mundow/INPHO
Ирландский проспект среднего веса Джейсон Куигли (12-0, 10 КО) заявил, что планирует провести в 2017 году бои с топовыми боксерами своей весовой категории.
По его словам, он нацелен на поединки с обладателями чемпионских поясов в среднем дивизионе, в том числе с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF.
"Билли Джо Сондерс, "Канело", Головкин, Дэнни Джейкобс - это ребята, которых мне нужно побить, так что я к ним присматриваюсь. Я в этом спорте для того, чтобы стать многократным чемпионом мира и заработать как можно больше.
Мой следующий поединок пройдет в конце февраля или начале марта. 2017 будет важным годом для моей команды, поскольку я хочу продолжать мое восхождение. Я хочу их пояса. Моя конечная цель - стать чемпионом мира. Я не думаю ни о чем, кроме своего следующего боя. Это очередное препятствие на моем пути, которое я должен преодолеть", - сказал Куигли в интервью BBC Radio Foyle.
Ранее ирландец уже говорил, что хочет отобрать пояса у Головкина. При этом Куигли отмечал, что пока не готов к бою с казахстанцем, так как ему еще необходимо набраться опыта.
По его словам, он нацелен на поединки с обладателями чемпионских поясов в среднем дивизионе, в том числе с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF.
"Билли Джо Сондерс, "Канело", Головкин, Дэнни Джейкобс - это ребята, которых мне нужно побить, так что я к ним присматриваюсь. Я в этом спорте для того, чтобы стать многократным чемпионом мира и заработать как можно больше.
Мой следующий поединок пройдет в конце февраля или начале марта. 2017 будет важным годом для моей команды, поскольку я хочу продолжать мое восхождение. Я хочу их пояса. Моя конечная цель - стать чемпионом мира. Я не думаю ни о чем, кроме своего следующего боя. Это очередное препятствие на моем пути, которое я должен преодолеть", - сказал Куигли в интервью BBC Radio Foyle.
Ранее ирландец уже говорил, что хочет отобрать пояса у Головкина. При этом Куигли отмечал, что пока не готов к бою с казахстанцем, так как ему еще необходимо набраться опыта.