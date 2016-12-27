Непобежденный ирландский боксер нацелился побить Головкина и стать чемпионом мира

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 8:1
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 09:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Непобежденный ирландский боксер нацелился побить Головкина и стать чемпионом мира

Также он хочет драться с другими обладателями чемпионских поясов в среднем весе.

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4 Комментария
Джейсон Куигли. Фото: Eoin Mundow/INPHO
Джейсон Куигли. Фото: Eoin Mundow/INPHO
Ирландский проспект среднего веса Джейсон Куигли (12-0, 10 КО) заявил, что планирует провести в 2017 году бои с топовыми боксерами своей весовой категории.

По его словам, он нацелен на поединки с обладателями чемпионских поясов в среднем дивизионе, в том числе с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF.

"Билли Джо Сондерс, "Канело", Головкин, Дэнни Джейкобс - это ребята, которых мне нужно побить, так что я к ним присматриваюсь. Я в этом спорте для того, чтобы стать многократным чемпионом мира и заработать как можно больше.

Мой следующий поединок пройдет в конце февраля или начале марта. 2017 будет важным годом для моей команды, поскольку я хочу продолжать мое восхождение. Я хочу их пояса. Моя конечная цель - стать чемпионом мира. Я не думаю ни о чем, кроме своего следующего боя. Это очередное препятствие на моем пути, которое я должен преодолеть", - сказал Куигли в интервью BBC Radio Foyle.

Ранее ирландец уже говорил, что хочет отобрать пояса у Головкина. При этом Куигли отмечал, что пока не готов к бою с казахстанцем, так как ему еще необходимо набраться опыта.
Просмотров: 2966  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Marat Marat Сегодня 09:48
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Алдымен Уэйд/Монро - КертисСтивенсон/Хейланд - Деревянченко/Хитров - Хасан нДам/ Юбенк - Лемье / Энди Ли- Сондерс/Джейкобс ты женсен Головкин/Канелло га шыгуга болады)))
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serikjan atau Сегодня 11:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2727
Marat Marat,ему не обязательно победит всех. Пусть победит Энжикама или Джонсона или Хейланда, и станет ОП. А Энжикама, Хейланда, Деревянченко, Юбенка, Хитрова, Энди Ли, Сондерса и Джейкобса - даже Головкин сам не победил их.
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Marat Marat Сегодня 11:57
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
serikjan atau,Конечно не обязательно,но поднимает его уровень, если по эти схеме всех победит тогда он тоже станет топом и заслуживает бой!
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Nurlan Сегодня 10:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 178
Только начал свой профессиональный путь, а уже хочет драться с топами. Зачем ты им нужен такой? У Головкина точно нет времени на тебя.
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