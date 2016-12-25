Перешедшего в профи экс-боксера "Астана Арланс" сравнили с Геннадием Головкиным

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Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Нефтехимик Северсталь 22:00
Ак Барс СКА 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Перешедшего в профи экс-боксера "Астана Арланс" сравнили с Геннадием Головкиным

Он выступает в одном весе с GGG и большинство побед одержал нокаутом.

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2 Комментария
Фото с сайта allboxing.ru
Фото с сайта allboxing.ru
Украинский тренер и экс-наставник клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский в интервью корреспонденту Vesti.kz сравнил своего бывшего подопечного Сергея Деревянченко, на счету которого уже девять побед и нет поражений среди профи, с чемпионом мира в среднем весе Геннадеем Головкиным.

- Мы следим за карьерой Сергея, но на Ваш взгляд, в каком компоненте вырос Деревянченко после перехода в профи? Его не раз сравнивали с Головкиным: в чем они похожи, и где между ними различия?

- Новое - это хорошо забытое старое. Сергей использует те приемы, которыми он пользовался раньше, но добавились уверенность и навык "добивать" противника. 

Любительский бокс из-за плотности соревновательного календаря практически не дает возможности расти боксеру. Ты попадаешь в сборную или клуб WSB - и крутишься весь год или сезон, как белка в колесе. Беспрерывно чередуются этапы подготовки  и участия в соревнованиях, а короткие промежутки отдыха используются для восстановления и отдыха – от бокса, прежде всего. Здесь не до изучения чего-то нового.

Мы нарабатывали новые приемы во время больших пауз в соревнованиях. Тогда получались интересные  вещи. Один раз мы продолжительное время развивали левую руку, удары по корпусу и голове - потом приятно было видеть результаты. На Кубке мира 2009, который проходил в рамках турнира Президента АИБА, Сергей победил, одержав две досрочные победы, а в бою, который завершился по очкам, соперник дважды побывал в нокдауне.         

Я бывал на тренировках Сергея в Нью-Йорке и обратил внимание на то что, акцент индивидуальной работы делался на скорость. Сейчас у Сергея достаточно времени для наработок. Сергей Корчинский-младший помогает ему, и у нас есть прямая связь. Мы делимся мыслями и идеями. Меня порадовала последняя победа, и завершающий левый боковой. Одно время Сергей "позабыл" про этот отличный удар.

По поводу сходства в манере ведения боя с Геннадием Головкиным - оно действительно есть. Первое, оба боксеры - типичные представители классического бокса. Оба начинают бой не спеша, стреляют джебами. Напряжение нарастает от раунда к раунду и, как правило, заканчивается досрочной победой. В их боях почти нет сумбура, работают рационально и методично. Как правило, нокаут является результатом этой методической работы. Различия есть - Сергей пока отстает в мощи ударов.

Напомним, украинский боксер Сергей Деревянченко выступал за казахстанский клуб "Астана Арланс", но в 2014 году перешел в профессиональный бокс и стал гражданином США. За два года средневес провел девять победных боев и вышел на высокие позиции в рейтингах профессиональных организаций.

Что касается казахстанца Геннадия Головкина, то 18 марта в Нью-Йорке GGG будет защищать титул "суперчемпиона" WBA в бою с Дэниэлом Джейкобсом. Отметим, что 34-летний боксер один из кандидатов на звание лучшего спортсмена года в Казахстане по версии Vesti.kz. 
Просмотров: 2392  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
KAIRAT Сегодня 19:23
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4531
деревянчянко до GGG ,как до луны,он на уровне лемье примерно,
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serikjan atau Сегодня 19:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2717
KAIRAT, это по сходстве в манере ведения боя. И только. Гассиева тоже считали похожим на Головкина. А на каком уровне Деревянченко, пока мы не знаем. Он дрался с Лемье, У Лемье не технарь, у Деревянченко есть неплохая техника, а по силе удара, конечно, Лемье опережает его.
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