Перешедшего в профи экс-боксера "Астана Арланс" сравнили с Геннадием Головкиным

Он выступает в одном весе с GGG и большинство побед одержал нокаутом.
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Фото с сайта allboxing.ru
Украинский тренер и экс-наставник клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский в интервью корреспонденту Vesti.kz сравнил своего бывшего подопечного Сергея Деревянченко, на счету которого уже девять побед и нет поражений среди профи, с чемпионом мира в среднем весе Геннадеем Головкиным.
- Мы следим за карьерой Сергея, но на Ваш взгляд, в каком компоненте вырос Деревянченко после перехода в профи? Его не раз сравнивали с Головкиным: в чем они похожи, и где между ними различия?
- Новое - это хорошо забытое старое. Сергей использует те приемы, которыми он пользовался раньше, но добавились уверенность и навык "добивать" противника.
Любительский бокс из-за плотности соревновательного календаря практически не дает возможности расти боксеру. Ты попадаешь в сборную или клуб WSB - и крутишься весь год или сезон, как белка в колесе. Беспрерывно чередуются этапы подготовки и участия в соревнованиях, а короткие промежутки отдыха используются для восстановления и отдыха – от бокса, прежде всего. Здесь не до изучения чего-то нового.
Мы нарабатывали новые приемы во время больших пауз в соревнованиях. Тогда получались интересные вещи. Один раз мы продолжительное время развивали левую руку, удары по корпусу и голове - потом приятно было видеть результаты. На Кубке мира 2009, который проходил в рамках турнира Президента АИБА, Сергей победил, одержав две досрочные победы, а в бою, который завершился по очкам, соперник дважды побывал в нокдауне.
Я бывал на тренировках Сергея в Нью-Йорке и обратил внимание на то что, акцент индивидуальной работы делался на скорость. Сейчас у Сергея достаточно времени для наработок. Сергей Корчинский-младший помогает ему, и у нас есть прямая связь. Мы делимся мыслями и идеями. Меня порадовала последняя победа, и завершающий левый боковой. Одно время Сергей "позабыл" про этот отличный удар.
По поводу сходства в манере ведения боя с Геннадием Головкиным - оно действительно есть. Первое, оба боксеры - типичные представители классического бокса. Оба начинают бой не спеша, стреляют джебами. Напряжение нарастает от раунда к раунду и, как правило, заканчивается досрочной победой. В их боях почти нет сумбура, работают рационально и методично. Как правило, нокаут является результатом этой методической работы. Различия есть - Сергей пока отстает в мощи ударов.
Напомним, украинский боксер Сергей Деревянченко выступал за казахстанский клуб "Астана Арланс", но в 2014 году перешел в профессиональный бокс и стал гражданином США. За два года средневес провел девять победных боев и вышел на высокие позиции в рейтингах профессиональных организаций.
Что касается казахстанца Геннадия Головкина, то 18 марта в Нью-Йорке GGG будет защищать титул "суперчемпиона" WBA в бою с Дэниэлом Джейкобсом. Отметим, что 34-летний боксер один из кандидатов на звание лучшего спортсмена года в Казахстане по версии Vesti.kz.
- Мы следим за карьерой Сергея, но на Ваш взгляд, в каком компоненте вырос Деревянченко после перехода в профи? Его не раз сравнивали с Головкиным: в чем они похожи, и где между ними различия?
- Новое - это хорошо забытое старое. Сергей использует те приемы, которыми он пользовался раньше, но добавились уверенность и навык "добивать" противника.
Любительский бокс из-за плотности соревновательного календаря практически не дает возможности расти боксеру. Ты попадаешь в сборную или клуб WSB - и крутишься весь год или сезон, как белка в колесе. Беспрерывно чередуются этапы подготовки и участия в соревнованиях, а короткие промежутки отдыха используются для восстановления и отдыха – от бокса, прежде всего. Здесь не до изучения чего-то нового.
Мы нарабатывали новые приемы во время больших пауз в соревнованиях. Тогда получались интересные вещи. Один раз мы продолжительное время развивали левую руку, удары по корпусу и голове - потом приятно было видеть результаты. На Кубке мира 2009, который проходил в рамках турнира Президента АИБА, Сергей победил, одержав две досрочные победы, а в бою, который завершился по очкам, соперник дважды побывал в нокдауне.
Я бывал на тренировках Сергея в Нью-Йорке и обратил внимание на то что, акцент индивидуальной работы делался на скорость. Сейчас у Сергея достаточно времени для наработок. Сергей Корчинский-младший помогает ему, и у нас есть прямая связь. Мы делимся мыслями и идеями. Меня порадовала последняя победа, и завершающий левый боковой. Одно время Сергей "позабыл" про этот отличный удар.
По поводу сходства в манере ведения боя с Геннадием Головкиным - оно действительно есть. Первое, оба боксеры - типичные представители классического бокса. Оба начинают бой не спеша, стреляют джебами. Напряжение нарастает от раунда к раунду и, как правило, заканчивается досрочной победой. В их боях почти нет сумбура, работают рационально и методично. Как правило, нокаут является результатом этой методической работы. Различия есть - Сергей пока отстает в мощи ударов.
Напомним, украинский боксер Сергей Деревянченко выступал за казахстанский клуб "Астана Арланс", но в 2014 году перешел в профессиональный бокс и стал гражданином США. За два года средневес провел девять победных боев и вышел на высокие позиции в рейтингах профессиональных организаций.
Что касается казахстанца Геннадия Головкина, то 18 марта в Нью-Йорке GGG будет защищать титул "суперчемпиона" WBA в бою с Дэниэлом Джейкобсом. Отметим, что 34-летний боксер один из кандидатов на звание лучшего спортсмена года в Казахстане по версии Vesti.kz.