Головкину и Джейкобсу предсказали высокие PPV и двойной доход по сравнению с боем Ковалев - Уорд

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Кайсар Тараз-2 0:3
Динамо-Казыгурт Жетысу-Жастар 3:0
Мангыстау ТНК «Казхром-2» 3:0
Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей 1:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Белинский, Евсеев Ким, Ким 2:1
Евсеев Квон Сун 2:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 2:0
Попко Танума 0:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Эвертон Саутгемптон 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Танума 0:0
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Головкину и Джейкобсу предсказали высокие PPV и двойной доход по сравнению с боем Ковалев - Уорд

Билеты поступили в продажу уже 24 декабря.

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3 Комментария
Фото с сайта boxingnews24.com
Фото с сайта boxingnews24.com
Известный американский журналист Майкл Монтеро, пишущий о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, поделился ожиданиями относительно финансовой составляющей предстоящего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Билеты поступили в продажу 24 декабря.

По мнению Монтеро, на этом шоу будет аншлаг, а общий доход в два раза превысят показатели боя Сергей Ковалев - Андре Уорд.

"Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин - Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд - Ковалев. Думаю, поединок Головкин - Джейкобс сделает 200 тысяч PPV, MSG соберет аншлаг, а общий доход от продаж будет в два раза больше, чем у боя Уорд - Ковалев", - написал он в своем твиттере.

Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.

Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, выручка от продажи билетов составила 3 341 980 долларов. Ранее промоутер Головкина Том Леффлер съязвил по поводу свободных мест на бое Ковалева и Уорда.

Что касается выручки от продаж PPV на бой Ковалев - Уорд, то они составили 10,7 миллиона долларов. Бой транслировался телеканалом HBO и, несмотря на значимость поединка, продажи составили около 165 000, что явно ниже того, на что рассчитывали организаторы. Сам Ковалев назвал эти цифры провалом, поскольку изначально HBO рассчитывал на 300 тысяч PPV.
Просмотров: 2253  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
Nurlan Сегодня 11:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 170
200 тыс. будет провалом. Я думаю должно быть 250-300 тыс.
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serikjan atau Сегодня 12:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2715
В пределах 200-250
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Ерсин Саулетов Сегодня 12:10
Статус: Профи
Рейтинг: 488
вот предел 300-350
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