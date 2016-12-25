Головкину и Джейкобсу предсказали высокие PPV и двойной доход по сравнению с боем Ковалев - Уорд

Билеты поступили в продажу уже 24 декабря.

Фото с сайта boxingnews24.com

Известный американский журналист Майкл Монтеро, пишущий о боксе для Boxing Monthly, Undisputed Champion Network и Boxing News 24, поделился ожиданиями относительно финансовой составляющей предстоящего боя между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниелом Джейкобсом (32-1, 29 КО).



Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке и будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV). Билеты поступили в продажу 24 декабря.



По мнению Монтеро, на этом шоу будет аншлаг, а общий доход в два раза превысят показатели боя Сергей Ковалев - Андре Уорд.



"Согласен с теми, кто считает, что бой Головкин - Джейкобс покажет лучшие рейтинги, чем реванш Уорд - Ковалев. Думаю, поединок Головкин - Джейкобс сделает 200 тысяч PPV, MSG соберет аншлаг, а общий доход от продаж будет в два раза больше, чем у боя Уорд - Ковалев", - написал он в своем твиттере.



Напомним, бой между Ковалевым и Уордом за титулы чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO и IBF в полутяжелом весе состоялся 20 ноября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу американцу, хотя он побывал в нокдауне во втором раунде. Российский боксер потерял принадлежавшие ему титулы, потерпев первое поражение в карьере.



Согласно данным Атлетической комиссии штата Невада, выручка от продажи билетов составила 3 341 980 долларов. Ранее промоутер Головкина Том Леффлер съязвил по поводу свободных мест на бое Ковалева и Уорда.



Что касается выручки от продаж PPV на бой Ковалев - Уорд, то они составили 10,7 миллиона долларов. Бой транслировался телеканалом HBO и, несмотря на значимость поединка, продажи составили около 165 000, что явно ниже того, на что рассчитывали организаторы. Сам Ковалев назвал эти цифры провалом, поскольку изначально HBO рассчитывал на 300 тысяч PPV.