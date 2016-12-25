В интернете появился еще один проморолик к бою Головкин - Джейкобс

Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке.
Сегодня 00:18
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Коллаж twitter.com/heczar
Канал GOATBOXING на YouTube представил проморолик к бою между казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом.
Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США бой покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Встретиться Головкина и Джейкобса обязывают правила WBA. Казахстанец является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а американец владеет поясом регулярного чемпиона.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). А на счету 29-летнего Джейкобса - 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес россиянин Дмитрий Пирог.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс вы можете прочитать здесь.
Поединок пройдет 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США бой покажут по системе платных трансляций PPV на телеканале HBO.
Встретиться Головкина и Джейкобса обязывают правила WBA. Казахстанец является суперчемпионом этой организации в среднем весе, а американец владеет поясом регулярного чемпиона.
34-летний Головкин выиграл все 36 боев в профессиональной карьере (33 нокаутом). А на счету 29-летнего Джейкобса - 32 победы (29 нокаутом) и одно поражение, которое ему в 2010 году нанес россиянин Дмитрий Пирог.
Все новости о бое Головкин - Джейкобс вы можете прочитать здесь.