Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером, но его сын - это не уровень Головкина - Демьяненко

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером, но его сын - это не уровень Головкина - Демьяненко

Мексиканец хочет провести бои с GGG и Саулем Альваресом.

Bahytzhan Nurpeisov

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2 Комментария
Хулио Сезар Чавес-младший. Фото с сайта fightnews.ru
Хулио Сезар Чавес-младший. Фото с сайта fightnews.ru
Вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал заявление экс-чемпиона мира мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (49-2-1, 32 KO) о готовности к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.

"Я не рассматриваю Чавеса как соперника Головкина. Вот его отец Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером во всех отношениях. А его сын, сколько я его боев смотрел, он вообще не уровень Головкина. Хотя мексиканцы смотрят его, поэтому подогреть публику можно. Однако конкуренцию Гене он составить не сможет однозначно", - отметил Демьяненко.

Ранее Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов. Однако Демьяненко не спешит соглашаться с такими оптимистичными прогнозами.

"Сейчас все больше разговаривают, чем боксируют, поэтому сложно что-то сказать. На конференции WBC я общался с промоутером Гены - Томом Лефлером, тогда он сказал, что не может ничего сказать, так как не определился с соперниками Головкина", - отметил Демьяненко.

Стоит отметить, что Чавеса-младшего активно сватают в соперники и его соотечественнику - чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали вес, в котором он пройдет - 165 фунтов. 

Свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс
Просмотров: 2662  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Daulen Zhangabylov Сегодня 19:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 21
Чавес старший был великим бойцом а не нормальным
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damir aliev Сегодня 19:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 766
Да старший был супер звездой!Ну речь не о нем а его сыне который по таланту уступает папе!Но ему тоже не легко стать как его отец это морально очень мешает!
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