Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером, но его сын - это не уровень Головкина - Демьяненко

Мексиканец хочет провести бои с GGG и Саулем Альваресом.
Сегодня 17:50
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Хулио Сезар Чавес-младший. Фото с сайта fightnews.ru
Вице-президент Федерации бокса РК Виктор Демьяненко прокомментировал заявление экс-чемпиона мира мексиканца Хулио Сезара Чавеса-младшего (49-2-1, 32 KO) о готовности к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО), которому принадлежат титулы WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он заявил, что мексиканец лишь бледная тень своего отца.
"Я не рассматриваю Чавеса как соперника Головкина. Вот его отец Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером во всех отношениях. А его сын, сколько я его боев смотрел, он вообще не уровень Головкина. Хотя мексиканцы смотрят его, поэтому подогреть публику можно. Однако конкуренцию Гене он составить не сможет однозначно", - отметил Демьяненко.
Ранее Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов. Однако Демьяненко не спешит соглашаться с такими оптимистичными прогнозами.
"Сейчас все больше разговаривают, чем боксируют, поэтому сложно что-то сказать. На конференции WBC я общался с промоутером Гены - Томом Лефлером, тогда он сказал, что не может ничего сказать, так как не определился с соперниками Головкина", - отметил Демьяненко.
Стоит отметить, что Чавеса-младшего активно сватают в соперники и его соотечественнику - чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали вес, в котором он пройдет - 165 фунтов.
Свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.
"Я не рассматриваю Чавеса как соперника Головкина. Вот его отец Хулио Сезар Чавес был нормальным боксером во всех отношениях. А его сын, сколько я его боев смотрел, он вообще не уровень Головкина. Хотя мексиканцы смотрят его, поэтому подогреть публику можно. Однако конкуренцию Гене он составить не сможет однозначно", - отметил Демьяненко.
Ранее Головкину предсказали на 2017 год победу над Альваресом и завоевание всех поясов. Однако Демьяненко не спешит соглашаться с такими оптимистичными прогнозами.
"Сейчас все больше разговаривают, чем боксируют, поэтому сложно что-то сказать. На конференции WBC я общался с промоутером Гены - Томом Лефлером, тогда он сказал, что не может ничего сказать, так как не определился с соперниками Головкина", - отметил Демьяненко.
Стоит отметить, что Чавеса-младшего активно сватают в соперники и его соотечественнику - чемпиону WBO в первом среднем весе Саулю "Канело" Альваресу (48-1-1, 34 КО). Сообщалось, что стороны ведут переговоры о бое на 6 мая и даже согласовали вес, в котором он пройдет - 165 фунтов.
Свой следующий бой Головкин проведет 18 марта в Нью-Йорке. Его соперником будет регулярный чемпион WBA в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс.