Если бы бой с Исламом состоялся не в Казахстане, все сложилось бы иначе - Аллотей

Ганский боксер требует матч-реванш.

Ганский боксер Патрик Аллотей (35-3, 28 КО), проигравший в титульном бою за пояс WBO Intercontinental казахстанцу Канату Исламу (22-0, 18 КО), заявил корреспонденту Vesti.kz, что жаждет реванша, так как, по его мнению, судьи приняли неверное решение.

- Я выиграл по очкам в последнем бою (в Гане против соотечественника Джорджио Амизу - прим. ред.). Поединок с Амизу получился непростым. Хотелось отправить его в нокаут, но здесь главное, что я должен был контролировать этот поединок. И с точки зрения тактики этот бой получился успешным, - отметил Аллотей.

- Патрик, какие планы на будущее?



- Я по-прежнему ставлю перед собой цель стать чемпионом мира по боксу. Но я не знаю, когда состоится мой следующий бой, потому что у меня нет промоутера.



- Что думаете о матче-реванше против Ислама Каната?



- Это то, чего я жду с нетерпением, после того, как судьи приняли неверное решение. Я знаю, что выиграл этот бой. И если будет реванш, я докажу, что я сильнее. Дайте мне шанс, и я нокаутирую Ислама.



- Канат Ислам заявил, что травма руки помешала выиграть нокаутом.



- Канат обманывается! Я заставил его получить эту травму руки. Я тоже повредил себе обе руки, но никому об этом не заявлял. Если он уверен в том, что отправит меня в нокаут, давайте сделаем еще один бой. Я очень уважаю Ислама, но если бой состоялся бы не в Казахстане, все сложилось бы иначе.



Отметим, что на прошедшем вечере бокса 29 октября в Алматы Канат Ислам оказался сильнее ганского боксера Патрика Аллотея. Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу боксеру из Казахстана (117-111 и двое - 116-112). Благодаря этой победе Канат Ислам поднялся на одну позицию в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) и сейчас занимает пятое место. Чемпионом организации в этом весе является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.



Ранее вице-президент Федерации бокса Казахстана Виктор Демьяненко поставил под сомнение профессионализм тренера Каната Ислама.