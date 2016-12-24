Если бы бой с Исламом состоялся не в Казахстане, все сложилось бы иначе - Аллотей

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Если бы бой с Исламом состоялся не в Казахстане, все сложилось бы иначе - Аллотей

Ганский боксер требует матч-реванш.

Bahytzhan Nurpeisov

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10 Комментариев
Патрик Аллотей. Фото Vesti.kz
Патрик Аллотей. Фото Vesti.kz

Ганский боксер Патрик Аллотей (35-3, 28 КО), проигравший в титульном бою за пояс WBO Intercontinental казахстанцу Канату Исламу (22-0, 18 КО), заявил корреспонденту Vesti.kz, что жаждет реванша, так как, по его мнению, судьи приняли неверное решение. 

- Я выиграл по очкам в последнем бою (в Гане против соотечественника Джорджио Амизу - прим. ред.). Поединок с Амизу получился непростым. Хотелось отправить его в нокаут, но здесь главное, что я должен был контролировать этот поединок. И с точки зрения тактики этот бой получился успешным, - отметил Аллотей.

- Патрик, какие планы на будущее?

- Я по-прежнему ставлю перед собой цель стать чемпионом мира по боксу. Но я не знаю, когда состоится мой следующий бой, потому что у меня нет промоутера.

- Что думаете о матче-реванше против Ислама Каната?

- Это то, чего я жду с нетерпением, после того, как судьи приняли неверное решение. Я знаю, что выиграл этот бой. И если будет реванш, я докажу, что я сильнее. Дайте мне шанс, и я нокаутирую Ислама.

- Канат Ислам заявил, что травма руки помешала выиграть нокаутом.

- Канат обманывается! Я заставил его получить эту травму руки. Я тоже повредил себе обе руки, но никому об этом не заявлял. Если он уверен в том, что отправит меня в нокаут, давайте сделаем еще один бой. Я очень уважаю Ислама, но если бой состоялся бы не в Казахстане, все сложилось бы иначе.

Отметим, что на прошедшем вечере бокса 29 октября в Алматы Канат Ислам оказался сильнее ганского боксера Патрика Аллотея. Бой продлился все 12 раундов. По их итогам судьи единогласным решением отдали победу боксеру из Казахстана (117-111 и двое - 116-112). Благодаря этой победе Канат Ислам поднялся на одну позицию в рейтинге Всемирной боксерской организации (WBO) и сейчас занимает пятое место. Чемпионом организации в этом весе является мексиканец Сауль "Канело" Альварес.

Ранее вице-президент Федерации бокса Казахстана Виктор Демьяненко поставил под сомнение профессионализм тренера Каната Ислама.

Просмотров: 3587  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Аслан Угонщик Девушек За 60 С.. Сегодня 12:39
Статус: Профи
Рейтинг: 320
Смешно слушать нытьё от боксера который для победы ничего не делал.
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GGGabit Сегодня 16:08
Статус: Профи
Рейтинг: 470
Аслан Угонщик Девушек За 60 С.., Согласен, но тренер у Каната неважный какой то. Тактики никакой засчет силы удара вытаскивает бой работа ног плохая часто ныряет головой. Если будет драться с Ларой шансов никаких. Работа тренера и штаба очень важна должны разобрать соперника свести к минимуму преимущества и усилить давление на слабые места противника засчет тактического плана и продуманной стратегии. А Лопес даже тейпировать не может толком да и перчатки пропихнул дешевые. На мировом уровне прищлось бы штраф платить или вообще сорвал бой. В любом случае Аллотей не сделал для победы ничего серьезного хотя бы на ничью.Зря он так в лице болельщиков теперь запомнится только нытьем. Канат удачи тебе в чемпионском бою !!!
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НуриК ИсаеВ Сегодня 12:44
Статус: Профи
Рейтинг: 323
ОчередНОЙ Нытный Мазафака
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Miras Erlanuly Сегодня 13:20
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 255
Ой, боксерам такие слова не подходит!
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К700 ВСR BCa Сегодня 13:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 209
Ходил как деревяшка, не мог моему брату ничего противопоставить и такой СРАЧ несешь..
Если бы бой прошёл в другой стране,, КАНА ,давно завалил бы тебя, так как не переживал бы как у себя в стране
.
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Шымкентский пацанчик Сегодня 13:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 827
Канат Ислам - домашний чемпион
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Сырым Ажгалиев Сегодня 13:37
Статус: Профи
Рейтинг: 443
Олетин бала молага карай жугиреди.
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Ержан Мукаш Сегодня 13:58
Статус: Фанат
Рейтинг: 31
Конечно же, иначе!!!! Совсем по-другому был бы бой!!!.. Бой бы кончился нокаутом в 5-6 раунде, просто Канат перед своими болельщиками чуток перегорел, а так бы уронил бы давно..
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мади кайыржан Сегодня 14:01
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 262
Все это ,болтавняя лишняя не красит его, у тебя было 12 раундов доказать что,настоящий боксер а, не чемпион по болтавнее. Шуменов домашний и недомашний но ,он выиграл конечно,не как хотелось бы ,но выиграл хоть и скрипом небольшим.
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Бек $$$ Сегодня 14:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 940
Канат тебя выиграет даже в Марсе !!!
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