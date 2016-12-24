Тренер назвал фаворита в претендентском турнире WBC на пояс Геннадия Головкина

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Тренер назвал фаворита в претендентском турнире WBC на пояс Геннадия Головкина

Ранее WBC объявил четырех боксеров, которые могут претендовать на титул.

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6 Комментариев
Фото с сайта FightNews.RU
Фото с сайта FightNews.RU
Украинский тренер и экс-наставник клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал своего фаворита в претендентском турнире WBC в среднем весе, где чемпионом мира является казахстанец Геннадий Головкин.

- WBC хочет провести небольшой турнир четырех кандидатов, победитель которого встретится с Геннадием за чемпионский пояс. По вашему мнению, в квартете аргентинца Хорхе Хейланда, американца Кертиса Стивенса, канадца Давида Лемье и Евгения Хитрова из Украины - кто фаворит? Кто выйдет в финал и встретится с Головкиным?

- К моему сожалению, я не знаком с форматом этого турнира. Среди перечисленных боксеров фаворитом считаю канадца Давида Лемье.

- Евгений Хитров для казахстанского болельщика не такая знакомая фигура. В чем сильная сторона этого перспективного боксера? Как можно его охарактеризовать? Возможно, он будущий чемпион мира.

- Евгений  является ярко выраженным панчером. Агрессивный боксер, постоянно идущий на обострение. Его стихия - средняя дистанция, здесь он чувствует себя наиболее комфортно. Большинство досрочных побед "ковались" именно на этой  дистанции.

Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) назначит обязательного претендента на чемпионский пояс казахстанца Геннадия Головкина по итогам "турнира четырех". А откроет 2017 год GGG поединком в Нью-Йорке 18 марта, когда будет защищать титул "суперчемпиона" мира WBA в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом - "обычным" чемпионом мира.
Просмотров: 3952  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
Хороший Мальчик Сегодня 19:03
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1065
С Лемье не интересно!
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GGGabit Сегодня 20:23
Статус: Профи
Рейтинг: 476
- Евгений является ярко выраженным панчером. Агрессивный боксер, постоянно идущий на обострение. Его стихия - средняя дистанция, здесь он чувствует себя наиболее комфортно. Большинство досрочных побед "ковались" именно на этой дистанции.
Вот с ним бы замутить, а с Лемье............. уже проехали вроде.
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Хороший Мальчик Сегодня 20:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1065
GGGabit, Согласен, лучше с Хитровым, чем повтор с Лемье!
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Нургиса Игибаев Сегодня 19:11
Статус: Профи
Рейтинг: 360
Так чё там с продажами билетов?
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Orion66 Сегодня 19:57
Статус: Профи
Рейтинг: 310
Нургиса Игибаев , «Я говорил с Томом Лёффлером, он сказал, что по цифрам предварительная
продажа билетов на бой GGG — Джейкобс уже опережает бой Головкина
с Лемье», — написал в твиттере журналист UCNLive.com Стив Ким.
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Хороший Мальчик Сегодня 20:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1065
Orion66, Я думал вы с Томом говорили
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