Тренер назвал фаворита в претендентском турнире WBC на пояс Геннадия Головкина

Ранее WBC объявил четырех боксеров, которые могут претендовать на титул.
Сегодня 18:32
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Фото с сайта FightNews.RU
Украинский тренер и экс-наставник клуба "Астана Арланс" Сергей Корчинский в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал своего фаворита в претендентском турнире WBC в среднем весе, где чемпионом мира является казахстанец Геннадий Головкин.
- WBC хочет провести небольшой турнир четырех кандидатов, победитель которого встретится с Геннадием за чемпионский пояс. По вашему мнению, в квартете аргентинца Хорхе Хейланда, американца Кертиса Стивенса, канадца Давида Лемье и Евгения Хитрова из Украины - кто фаворит? Кто выйдет в финал и встретится с Головкиным?
- К моему сожалению, я не знаком с форматом этого турнира. Среди перечисленных боксеров фаворитом считаю канадца Давида Лемье.
- Евгений Хитров для казахстанского болельщика не такая знакомая фигура. В чем сильная сторона этого перспективного боксера? Как можно его охарактеризовать? Возможно, он будущий чемпион мира.
- Евгений является ярко выраженным панчером. Агрессивный боксер, постоянно идущий на обострение. Его стихия - средняя дистанция, здесь он чувствует себя наиболее комфортно. Большинство досрочных побед "ковались" именно на этой дистанции.
Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) назначит обязательного претендента на чемпионский пояс казахстанца Геннадия Головкина по итогам "турнира четырех". А откроет 2017 год GGG поединком в Нью-Йорке 18 марта, когда будет защищать титул "суперчемпиона" мира WBA в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом - "обычным" чемпионом мира.
- WBC хочет провести небольшой турнир четырех кандидатов, победитель которого встретится с Геннадием за чемпионский пояс. По вашему мнению, в квартете аргентинца Хорхе Хейланда, американца Кертиса Стивенса, канадца Давида Лемье и Евгения Хитрова из Украины - кто фаворит? Кто выйдет в финал и встретится с Головкиным?
- К моему сожалению, я не знаком с форматом этого турнира. Среди перечисленных боксеров фаворитом считаю канадца Давида Лемье.
- Евгений Хитров для казахстанского болельщика не такая знакомая фигура. В чем сильная сторона этого перспективного боксера? Как можно его охарактеризовать? Возможно, он будущий чемпион мира.
- Евгений является ярко выраженным панчером. Агрессивный боксер, постоянно идущий на обострение. Его стихия - средняя дистанция, здесь он чувствует себя наиболее комфортно. Большинство досрочных побед "ковались" именно на этой дистанции.
Напомним, Всемирный боксерский совет (WBC) назначит обязательного претендента на чемпионский пояс казахстанца Геннадия Головкина по итогам "турнира четырех". А откроет 2017 год GGG поединком в Нью-Йорке 18 марта, когда будет защищать титул "суперчемпиона" мира WBA в поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом - "обычным" чемпионом мира.