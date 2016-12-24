Журналист объяснил, почему преимущество в скорости не поможет Джейкобсу в бою с Головкиным

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Журналист объяснил, почему преимущество в скорости не поможет Джейкобсу в бою с Головкиным

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.

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10 Комментариев
Фото с сайта premierboxingchampions.com
Фото с сайта premierboxingchampions.com
Журналист спортивного отдела USA Today Майк Коппинджер рассказал, почему считает чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) фаворитом в противостоянии с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).

По словам Коппинджера, Джейкобс хорошо двигается и имеет преимущество в скорости, однако у него слабый подбородок. В этой связи он ставит на досрочную победу Головкина.

"Думаю, боковые движения Джейкобса недооценивают. Поверьте, он доставит проблемы Головкину до того, как будет нокаутирован. Джейкобс серьезно улучшил свои недостатки, которые проявились в проигранном бою против Пирога.

Джейкобс - панчер, который отлично двигается, и он быстрее Головкина. Не стоит забывать и о силе его удара. Для Головкина этот бой не станет простой прогулкой. Единственное, что меня беспокоит больше всего, так это подбородок Джейкобса. Поэтому я выбираю Головкина, но не поймите меня неправильно. Но в то же время Головкин не единственный, кто выйдет на ринг. Он еще не сталкивался с панчером вроде Джейкобса (Лемье не считается, потому что он не смог драться)", - написал Коппинджер в своем твиттере.
Просмотров: 3584  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Нурлан Акпаев Сегодня 09:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1283
Господин Коппинджер, чуть чуть не считается.
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GGGabit Сегодня 10:33
Статус: Профи
Рейтинг: 470
Нурлан Акпаев, Это же к лучшему что немного жути нагоняют чтобы бой казался конкурентноспособным иначе если скажут что у Чебурашки нету шансов и это мисматч то покупателей будет мало. Кому потом будет интересен бой в котором все уже заранее ясно хотя нам здесь сидящим все давно понятно. Геннадий ушатает его и скорее всего в первой половине боя если поймает его если же нет то по любому бой будет досрочно остановлен. В Любом случае пожелаем ГГГ удачи в бою чтобы обошлось без травм !!
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Serik Orda Сегодня 09:17
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Даниял Жақыптың жеңісіне сенетін адам аз.
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Mara Сегодня 09:18
Статус: МСМК
Рейтинг: 914
Доставит проблемы Головкину..?Главное чтоб джейкобс вышел на ринг в марте а не слился.
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Булат Балагур Сегодня 10:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Лемью не считается ? Это он против Гены выглядел жалким учеником ! Я бы с удовольствием посмотрел бой Лемью против Джейкобса - убойный левый крюк Лемью может любого отправить спать ))
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Шымкентский пацанчик Сегодня 10:06
Статус: МСМК
Рейтинг: 827
Булат Балагур, у Лемье нет нокаутирующего удара, он забивает просто бесчисленным хаосом ударов, у него вот действительно мексиканский стиль. Но мексиканский стиль он хорош, когда дерешься с боксером того же стиля, тот же, кто искусно владеет джебом без проблем поставит этого боксера на место.
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Булат Балагур Сегодня 10:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Шымкентский пацанчик,это у тебя хаос в голове , иди учи матчасть ) здесь есть один унитазный аналитик фишер , это твой клон или брат ?
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love is Сегодня 11:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 153
Шымкентский пацанчик, Признал силу джеба GGG
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K0rd Сегодня 10:33
Статус: Профи
Рейтинг: 309
ШынПоц, спасибо за комплимент искусству джеба Головкина. Он реально мастер джеба. А ты настоящий поклонник и ценитель Головкина. Спасибо тебе
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Мухамбет Имангазиев Сегодня 11:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 268
Лемье не смог драться - как это понимать? Он же не добровольно, он не смог из-за ГГГ
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