Журналист объяснил, почему преимущество в скорости не поможет Джейкобсу в бою с Головкиным

Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.

Фото с сайта premierboxingchampions.com

Журналист спортивного отдела USA Today Майк Коппинджер рассказал, почему считает чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (36-0, 33 КО) фаворитом в противостоянии с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).



Их поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Он будет показан телеканалом HBO по системе платных трансляций (PPV).



По словам Коппинджера, Джейкобс хорошо двигается и имеет преимущество в скорости, однако у него слабый подбородок. В этой связи он ставит на досрочную победу Головкина.



"Думаю, боковые движения Джейкобса недооценивают. Поверьте, он доставит проблемы Головкину до того, как будет нокаутирован. Джейкобс серьезно улучшил свои недостатки, которые проявились в проигранном бою против Пирога.



Джейкобс - панчер, который отлично двигается, и он быстрее Головкина. Не стоит забывать и о силе его удара. Для Головкина этот бой не станет простой прогулкой. Единственное, что меня беспокоит больше всего, так это подбородок Джейкобса. Поэтому я выбираю Головкина, но не поймите меня неправильно. Но в то же время Головкин не единственный, кто выйдет на ринг. Он еще не сталкивался с панчером вроде Джейкобса (Лемье не считается, потому что он не смог драться)", - написал Коппинджер в своем твиттере.

