Возможный бой между Гассиевым и Усиком всерьез обсуждать преждевременно - тренер

Команды боксеров еще не начали переговоры.

Один из тренеров чемпиона IBF в первом тяжелом весе Мурата Гассиева Виталий Сланов заявил, что про объединительный поединок с чемпионом WBO в этом весе украинцем Александром Усиком говорить пока рано, сообщает allboxing.ru. Команды боксеров еще не начали переговоры.

"Возможный поединок между Муратом и Александром всерьез обсуждать преждевременно, так как пока это только слова. Хотя, конечно, в будущем он возможен, и был бы очень интересен болельщикам. Пока же контактов между сторонами боксеров не было, и все новости на этот счет - не более, чем слухи, - сказал Сланов. - Александр - очень хороший боксер, олимпийский чемпион, чемпион мира, но его минус в отсутствии удара. Он подвижен, техничен и разнообразен, но в тяжелом весе нужно бить, а с этим у него недостаток. Думаю, что Мурату вполне по силам навязать ему серьезный конкурентный поединок и одержать победу".

Напомним, Гассиев заявил, что хочет отобрать пояс у Усика.