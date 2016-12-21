Хочу отобрать титул WBO у Александра Усика в честном бою - Мурат Гассиев

Поединок непобежденных чемпионов мира может пройти в начале 2017 года.
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Мурат Гассиев. Фото "РИА Новости"©
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью "Известиям" рассказал о желании встретиться с чемпионом WBO в этом весе украинцем Александром Усиком.
По информации издания, поединок может пройти в начале 2017 года. Промоутерские компании боксеров не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.
"Я готов выйти на ринг с любым оппонентом, - заявил Гассиев. - Бой с Усиком мне очень интересен. Он - молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO.
Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше!".
В свою очередь, Усик заявил, что пока не подписан контракт, говорить о бое с Гассиевым не стоит.
"Мурат Гассиев? Откуда информация? Интернет? В интернете очень много информации, которой вряд ли можно верить. Я не верю тому, что пишут, пока не выхожу в ринг и не вижу напротив противника", - цитирует Усика "Чемпионат" со ссылкой на его интервью телеканалу "1+1".
23-летний Гассиев на профессиональном ринге провел 25 боев, в которых одержал 25 побед (17 нокаутом). Чемпионский пояс IBF он завоевал 4 декабря, когда по очкам победил соотечественника Дениса Лебедева. Последние несколько лет Гассиев тренируется в США в зале Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и другими боксерами.
29-летний Усик также является непобежденным боксером. На профи-ринге он выиграл все 11 боев, причем в десяти случаях - нокаутами. В любителях Усик выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду-2012. Сопромоутером украинца является американец Том Леффлер, который также ведет дела Головкина.
Ранее Леффлер сообщил, что следующий бой Усика может пройти 18 марта в андеркарте поединка Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса. Вечер бокса примет арена Madison Square Garden в Нью-Йорке.
По информации издания, поединок может пройти в начале 2017 года. Промоутерские компании боксеров не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.
"Я готов выйти на ринг с любым оппонентом, - заявил Гассиев. - Бой с Усиком мне очень интересен. Он - молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO.
Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше!".
В свою очередь, Усик заявил, что пока не подписан контракт, говорить о бое с Гассиевым не стоит.
"Мурат Гассиев? Откуда информация? Интернет? В интернете очень много информации, которой вряд ли можно верить. Я не верю тому, что пишут, пока не выхожу в ринг и не вижу напротив противника", - цитирует Усика "Чемпионат" со ссылкой на его интервью телеканалу "1+1".
23-летний Гассиев на профессиональном ринге провел 25 боев, в которых одержал 25 побед (17 нокаутом). Чемпионский пояс IBF он завоевал 4 декабря, когда по очкам победил соотечественника Дениса Лебедева. Последние несколько лет Гассиев тренируется в США в зале Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и другими боксерами.
29-летний Усик также является непобежденным боксером. На профи-ринге он выиграл все 11 боев, причем в десяти случаях - нокаутами. В любителях Усик выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду-2012. Сопромоутером украинца является американец Том Леффлер, который также ведет дела Головкина.
Ранее Леффлер сообщил, что следующий бой Усика может пройти 18 марта в андеркарте поединка Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса. Вечер бокса примет арена Madison Square Garden в Нью-Йорке.