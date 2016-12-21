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Тобол Атырау 21:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Альтмайер 09:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Хочу отобрать титул WBO у Александра Усика в честном бою - Мурат Гассиев

Поединок непобежденных чемпионов мира может пройти в начале 2017 года.

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7 Комментариев
Мурат Гассиев. Фото "РИА Новости"©
Мурат Гассиев. Фото "РИА Новости"©
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии IBF россиянин Мурат Гассиев в интервью "Известиям" рассказал о желании встретиться с чемпионом WBO в этом весе украинцем Александром Усиком

По информации издания, поединок может пройти в начале 2017 года. Промоутерские компании боксеров не опровергли, но и не подтвердили эту информацию. 

"Я готов выйти на ринг с любым оппонентом, - заявил Гассиев. - Бой с Усиком мне очень интересен. Он - молодой и сильный боксер, обладатель титула чемпиона мира по версии WBO.

Есть ли политическая подоплека в нашем поединке? Знаете, для меня как для профессионального спортсмена спорт вне политики. И на ринг я выхожу биться не с американцем, россиянином или украинцем, а с соперником, не имеющим национальной принадлежности. Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его у него в честном бою. Когда он может состояться? Чем быстрее, тем лучше!". 

В свою очередь, Усик заявил, что пока не подписан контракт, говорить о бое с Гассиевым не стоит. 

"Мурат Гассиев? Откуда информация? Интернет? В интернете очень много информации, которой вряд ли можно верить. Я не верю тому, что пишут, пока не выхожу в ринг и не вижу напротив противника", - цитирует Усика "Чемпионат" со ссылкой на его интервью телеканалу "1+1". 

23-летний Гассиев на профессиональном ринге провел 25 боев, в которых одержал 25 побед (17 нокаутом). Чемпионский пояс IBF он завоевал 4 декабря, когда по очкам победил соотечественника Дениса Лебедева. Последние несколько лет Гассиев тренируется в США в зале Абеля Санчеса вместе с казахстанцем Геннадием Головкиным и другими боксерами. 

29-летний Усик также является непобежденным боксером. На профи-ринге он выиграл все 11 боев, причем в десяти случаях - нокаутами. В любителях Усик выигрывал чемпионат мира и Олимпиаду-2012. Сопромоутером украинца является американец Том Леффлер, который также ведет дела Головкина. 

Ранее Леффлер сообщил, что следующий бой Усика может пройти 18 марта в андеркарте поединка Геннадия Головкина и американца Дэниэла Джейкобса. Вечер бокса примет арена Madison Square Garden в Нью-Йорке. 
Просмотров: 2082  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Бек $$$ Сегодня 00:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 919
что им не строить бои 18 марта !!!Том Леффлер как раз этого и хочет , далеко не надо бегать все рядом !!!
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Баффер Сегодня 00:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3142
Интересно, хотелось бы на это посмотреть. Усика нельзя сравнить с Лебедевым, по очкам его трудно будет победить.
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KAIRAT Сегодня 00:33
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4506
Интересный бой получился бы. Между Гассиевым и усиком.
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serikjan atau Сегодня 01:20
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2656
KAIRAT, ничего интересного, Гассиев потеряет пояс, и все. А вот чемпион по WBC, Беллью ему по зубам. В реванше Лебедева опять побьет. Усику он не сможет составить конкуренцию, достойные Усику соперники только Бриедис и Дортикос. Но наш Бейбут всех вышеназванных одним ударом...
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Miss MiddleWeight Сегодня 00:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1374
Гассиеву рано выходить Усику.
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Allen Tontin Сегодня 00:43
Статус: Фанат
Рейтинг: 27
Да рановато,защита слабая много пропускает
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Lampa Bumaga Сегодня 00:56
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Даешь бой на Алматы Арене .Уверен ,что арена заполнится на сто процентов .В США драться не вариант .Их там никто не знает !
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