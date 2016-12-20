Плакать не буду, но мне очень неприятно - Хурцидзе о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

Первый номер WBO намерен обжаловать это решение.
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- WBO санкционировала бой между Билли Джо Сондерсом и Саулем Альваресом
- Посмотрим, есть ли у Сондерса "шары", или он хочет еще какой-то проходной бой - советник Хурцидзе
Фото с сайта boxingjunkie.usatoday.com
Первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузинский боксер Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал решение Всемирной боксерской организации (WBO), которая санкционировала бой Билли Джо Сондерса и Сауля "Канело" Альвареса за пояс чемпиона организации в среднем весе.
- Непонятная ситуация, конечно. Но ничего, подожду еще... - рассказал Хурцидзе. - Может быть, Альварес согласится драться со мной, когда заберет пояс у Сондерса.
- У Вашей команды есть десять дней, чтобы оспорить решение WBO - Вы будете его оспаривать?
- Обязательно, ведь моя команда обо мне заботится.
- А как закончится бой Сондерса и Альвареса?
- Все бывает, но, надеюсь, что мне Лу ДиБелла найдет бой с гораздо лучшими соперниками. Если честно, мне очень неприятно. Плакать не буду, но это все расстраивает. Но ничего, буду продолжать бороться.
Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.
Стоит отметить, что не так давно прошла Конвенция WBO, на которой представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
- Непонятная ситуация, конечно. Но ничего, подожду еще... - рассказал Хурцидзе. - Может быть, Альварес согласится драться со мной, когда заберет пояс у Сондерса.
- У Вашей команды есть десять дней, чтобы оспорить решение WBO - Вы будете его оспаривать?
- Обязательно, ведь моя команда обо мне заботится.
- А как закончится бой Сондерса и Альвареса?
- Все бывает, но, надеюсь, что мне Лу ДиБелла найдет бой с гораздо лучшими соперниками. Если честно, мне очень неприятно. Плакать не буду, но это все расстраивает. Но ничего, буду продолжать бороться.
Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.
Стоит отметить, что не так давно прошла Конвенция WBO, на которой представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.