Плакать не буду, но мне очень неприятно - Хурцидзе о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

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Окжетпес Кайсар 0:0
Ордабасы Кыран 1:0
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
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Медвешчак Трактор 2:3
Локомотив ХК Сочи 3:1
Динамо М Спартак 3:0
Слован Салават Юлаев 4:1
Адмирал Барыс 1:4
Сибирь Динамо Мн 1:3
Медвешчак Металлург Мг 6:3
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Арлан Бейбарыс 2:1
Иртыш Кулагер 0:2
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Сибирские Снайперы (мол) Авто (мол) 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Лескюр 2:0
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Евсеев Нам 2:0
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Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
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Алтай Караганда 3:0
Иртыш-Казхром Астана 3:1
Жетысу Алматы 3:0
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Плакать не буду, но мне очень неприятно - Хурцидзе о санкции WBO на бой Альварес - Сондерс

Первый номер WBO намерен обжаловать это решение.

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12 Комментариев
Фото с сайта boxingjunkie.usatoday.com
Фото с сайта boxingjunkie.usatoday.com
Первый номер рейтинга WBO в среднем весе грузинский боксер Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал решение Всемирной боксерской организации (WBO), которая санкционировала бой Билли Джо Сондерса и Сауля "Канело" Альвареса за пояс чемпиона организации в среднем весе.

- Непонятная ситуация, конечно. Но ничего, подожду еще... - рассказал Хурцидзе. - Может быть, Альварес согласится драться со мной, когда заберет пояс у Сондерса.

- У Вашей команды есть десять дней, чтобы оспорить решение WBO - Вы будете его оспаривать?

- Обязательно, ведь моя команда обо мне заботится.

- А как закончится бой Сондерса и Альвареса?

- Все бывает, но, надеюсь, что мне Лу ДиБелла найдет бой с гораздо лучшими соперниками. Если честно, мне очень неприятно. Плакать не буду, но это все расстраивает. Но ничего, буду продолжать бороться.

Напомним, Всемирная боксерская организация санкционировала проведение поединка между своими чемпионами мира - Билли Джо Сондерсом (средний вес) и Саулем "Канело" Альваресом (первый средний вес). Параллельно было отказано в поединке с Сондерсом первому номера рейтинга WBO - Хурцидзе.

Стоит отметить, что не так давно прошла Конвенция WBO, на которой представители Альвареса и Сондерса провели предварительные переговоры о возможном поединке весной 2017 года.
Просмотров: 4896  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Бек $$$ Сегодня 16:24
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
как не справедливо поступает нашим соотечественникам эти американисты !!! Конело и Сондерс уже достал всех трусы !!!
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Ulan Сегодня 17:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 65
Бек $$$, кім сенің отандасың?
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Бек $$$ Сегодня 18:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 912
Ulan , ---- СССР - вот менiн отандастарым !!!!! 15 елдiн халыхы !!! я родился в СССР и почти живу в нем !!!
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Бесконечность Марс Сегодня 21:23
Статус: Профи
Рейтинг: 373
Бек $$$,Сен қазақ елімен қазақ жерінде тұрасын ахмақ , құлшылығынды қойсашы
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GGGabit Сегодня 16:25
Статус: Профи
Рейтинг: 451
что я вам и говорил господа !!! конечно очень обидное решение тут конечно без мексиканской бартвы в лице ОДЛХ не обошлось !! тем более цыган его уже 2 раза опрокидывал один раз сказал травма а второй раз дарлся с россомахой.
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serikjan atau Сегодня 17:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
GGGabit, по правилам WBO новый чемпион в течении 9 мес., в предусмотренных случаях в течении года должен провести добровольную защиту, в случае с Сондерсом он проводил доброволку в течении года, так как был травмирован. Видим здесь все нормально. Потом уже после этого боя в течении 9 месяцев (в данном случае до сентября 2017) должен провести обязательную защиту против ОП, значит против Хурцидзе. Хурцидзе прав, он в действительности ОП, и он завоевал этот титул в упорной борьбе. Победил тогдашнего ОП, Антуана Дагласа в трудном поединке. Видел этот бой, Хурцидзе был красавцем. Его называли всегда бульдозером, он в ринге всегда так выступает, маленький 163 см ростом, только вперед, и вперед разнося всех на пути. И удивительно сильный с физической стороны. Проводил 36 боев, и проиграл только Энжикаму по очкам. А все мы знаем, как Энжикам хорош в ринге. Энжикам по всем статьям, и по мастерству был на голову выше Лемье в их бою. Хурцидзе всегда жил в Киеве, и вот я его называю украинцем, ставя наряду с Деревянченко, Хитровым, Бурсаком.
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GGGabit Сегодня 19:24
Статус: Профи
Рейтинг: 451
serikjan atau,Согласен с вами потому то и обидно за него!!! Сколько он потратил времени, сколько крови и пота было пролито на тренировках и в боях за шанс побороться за чемпионство а тут на тебе. Что касается Н"Жикама-отличный боец но к сожалению он проиграл единогласным решением Лемье оказавшись несколько раз на полу только в конце боя немного выровнял ситуацию.
Зато в последнем своем бою Хассан после неудачной для него Олимпиады на прошедшей неделе жестко расправился с соперником в первом раунде отправиви того правым прямым в глубокий нокаут. Вот это был шедевр.
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бакыт абимолдин Сегодня 18:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 133
GGGabit,одлх настоящий пидор и сука
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askhat makhambetov Сегодня 16:50
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Тогда Гене остаётся драться с Хурцидзе
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Хороший Мальчик Сегодня 18:06
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
WBO президент қолдайды, сол кімде ақша көп!
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KRG-style Сегодня 18:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
Да жаль парнишу опракинули не по детски, если канело заберет титул у цагана и к сентябрю будет опять ломатся то Гене нада бросать идею с абсолютом и поднятся на верх так как в наших сердцах Гена уже Абсолютный чемпион
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Куандык Ахметжанов Сегодня 19:29
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 278
Рыжий принесет недостающий пояс Гене в сентябре
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