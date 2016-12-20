HBO официально анонсировал бой Головкин - Джейкобс

Казахстанский и американский боксеры имеют выдающеюся серию из 35 нокаутов на двоих.
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Фото: twitter.com
Телеканал HBO официально анонсировал бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Головкин и Джейкобс в преддверии своего противостояния имеют выдающеюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца - 12 досрочных побед.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). За просмотр зрителю придется выложить 54,95 доллара. Начало трансляции в 21:00 по местному времени (08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны).
Старт продаж билетов намечен на 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden составит 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.
Ранее Головкин признался, что Madison Square Garden для него как второй дом и ему нравится здесь проводить бои. Казахстанец признал, что Джейкобс - самый сильный его соперник и самый большой поединок в его карьере. Сам американец заявил, что 18 марта он намерен шокировать мир и отобрать у GGG все его пояса.
Головкин и Джейкобс в преддверии своего противостояния имеют выдающеюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца - 12 досрочных побед.
Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). За просмотр зрителю придется выложить 54,95 доллара. Начало трансляции в 21:00 по местному времени (08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны).
Старт продаж билетов намечен на 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden составит 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.
Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.
Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.
Ранее Головкин признался, что Madison Square Garden для него как второй дом и ему нравится здесь проводить бои. Казахстанец признал, что Джейкобс - самый сильный его соперник и самый большой поединок в его карьере. Сам американец заявил, что 18 марта он намерен шокировать мир и отобрать у GGG все его пояса.