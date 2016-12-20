HBO официально анонсировал бой Головкин - Джейкобс

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Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Астана Жетысу 1:3
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Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
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Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
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Спартак Локомотив 22:30
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Барыс Трактор 19:30
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ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
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Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
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Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
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Тигры Астаны Окжетпес 17:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

HBO официально анонсировал бой Головкин - Джейкобс

Казахстанский и американский боксеры имеют выдающеюся серию из 35 нокаутов на двоих.

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4 Комментария
Фото: twitter.com
Фото: twitter.com
Телеканал HBO официально анонсировал бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанским боксером Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и обладателем пояса "регулярного" чемпиона WBA в этой же категории американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Головкин и Джейкобс в преддверии своего противостояния имеют выдающеюся серию из 35 нокаутов на двоих. В частности, казахстанский боксер выиграл досрочно последние 23 боя, тогда как на счету американца - 12 досрочных побед.

Их поединок состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV). За просмотр зрителю придется выложить 54,95 доллара. Начало трансляции в 21:00 по местному времени (08:00 часов утра 19 марта по времени Астаны).

Старт продаж билетов намечен на 24 декабря. Минимальная стоимость одного места на арене Madison Square Garden составит 100 долларов. Самый же дорогой билет обойдется в 1 000 долларов.

Madison Square Garden вмещает 17-18 тысяч зрителей. Во время проведения боксерских поединков вместимость арены может расшириться до 20 тысяч.

Последний бой на этой арене Головкин провел в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье. Тогда это событие собрало аншлаг. Поединок с Джейкобсом станет для казахстанского боксера пятым в карьере на Madison Square Garden.

Ранее Головкин признался, что Madison Square Garden для него как второй дом и ему нравится здесь проводить бои. Казахстанец признал, что Джейкобс - самый сильный его соперник и самый большой поединок в его карьере. Сам американец заявил, что 18 марта он намерен шокировать мир и отобрать у GGG все его пояса.
Просмотров: 5387  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Никита Демидов Сегодня 08:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 803
Казахстанский и американский боксеры имеют выдающеюся серию из 35 нокаутов на двоих.
Необходимо исправить - 62 нокаута на двоих (33+29=62 нокаута)
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Никита Демидов Сегодня 08:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 803
Никита Демидов, приношу извинения, не дочитал статью, а уже полез умничать
Ответить 1
 
Нурлан Акпаев Сегодня 09:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Слышали новость. В мэйл ру только что прочитал, фанаты жалуются на стоимость билетов. Билеты стоят от 100 до 1000 бакарей.
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K0rd Сегодня 11:11
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Нечего жаловаться. MSG всего лишь 20 тысяч. Вон у Кличко Уэмбли на 90 тысяч... Там точно ничего не увидишь
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