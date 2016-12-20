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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Я люблю проводить бои в Madison Square Garden, это мой второй дом - Геннадий Головкин

Казахстанец пообещал показать Big Drama Show в поединке с Джейкобсом.

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9 Комментариев
Геннадий Головкин. Фото Getty Images
Геннадий Головкин. Фото Getty Images
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBC казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) пообещал показать зрелищное выступление в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

"Я люблю проводить бои в Madison Square Garden, для меня это как второй дом. Джейкобс - великолепный боец, один из лучших средневесов, и бой с ним - большое испытание для меня. Я жду очередного Big Drama Show в Нью-Йорке", - приводит слова Головкина Boxingscene.com.

По словам промоутера казахстанца Тома Леффлера, их поединок станет значимым событием в мире бокса. Он ожидает, что фанаты очень быстро раскупят билеты на этот бой, который состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США он будет показан телеканалом HBO по системе PPV (платные трансляции).

Для Головкина бой с Джейкобсом станет пятым в Madison Square Garden. Предыдущий поединок казахстанца на этой арене против канадца Давида Лемье был полностью распродан. Причем два последних боя Головкина - в "Форуме" в Лос-Анджелесе и O2 в Лондоне - также собрали полные залы.
Просмотров: 4565  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
KAIRAT Вчера 10:14
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
Никаких биг драм шоу валить надо. При первой возможности.джейкобс не подарок. Не надо с ним шоу устраивать. Валить в нокаут глухой и все.
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M585 Вчера 10:47
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
KAIRAT , Согласен! Хоть Гена и супер чемп, но каждый раз когда по нему хорошо попадают, становится страшно за него, т.к. это дорого ему будет стоить! Лишний раз рисковать всеми поясами не стоит, т.к. впереди еще много больших боев (тьфай-тьфай!), поэтому Гена вали их всех без лишних разговоров!
И все эти разговоры, о том что GGG намерено пропускает удары, могут сыграть с ним злую шутку (тьфай-тьфай!)! На месте Санчеса я бы очень большое внимание уделил защите!
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KAIRAT Вчера 10:48
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4505
M585,
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serikjan atau Вчера 12:27
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
M585, никакой не будет пропускать намеренно. А защита у Головкина нормальная защита для тотально атакующего и силового бокса, который всегда продемонстрирует Гена. Мало пропускает только велосипедисты (Мейвезер) фехтовальщики (Лара) и представители высокоинтеллектуального бокса (Уорд). Никто не заметил, что У Головкина есть дырки в защите, пока их не открыл Монро мл., - тоже танцор-невидимка.
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M585 Вчера 15:46
Статус: Фанат
Рейтинг: 25
serikjan atau, так в том то и дело, что эти дырки в защите есть и их нужно убирать! Я согласен с тем что Гене приходится открываться и получать удары, для того чтобы нанести свои, т.к. у него агрессивный атакующий стиль. Но речь шла о том, что есть явные моменты когда он пропускает удары которых мог бы вообще не получать. Это было видно в бою с Лемье, Монро...
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Viprin Viprin Вчера 21:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1033
M585, в зависимости от уровня соперника Головкин защищается. Бой с Лемье тому пример...
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Булат Балагур Вчера 10:52
Статус: МСМК
Рейтинг: 986
Гена легко заполняет 20 - тысячные арены и билеты разлетаются мгновенно , вот это и есть показатель востребованности боксера ! И кстати , Джекобс и Куиллин смогли продать только 8тыс. мест в Барклайс центре в Бруклине ( пол зала ) Хотя оба уроженцы Бруклина ! ... Тут еще пишут , что Джейкобс будет спарринговать с Хитровым , Деревянченко и Хурцидзе )) А что это ему даст в плане подготовки против Головкина ? Хитров уже несколько раз с ним спарринговал и падал в нокаут от чебурашки , по этому он будет просто опасаться и бегать ) У Деревянченко мало профи опыта , а Хурцидзе уже на закате , да и не было у него больших имен , кроме проигрыша Жикаму ) Если чебурашка хочет понять и оценить свои возможности против Гены , то надо спарринговать с такими как Кертис , Лемью ! на крайняк с Росадо . Либо попробовать с молодыми агрессорами Чарло ) А эти ему ничего не дадут .
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Аягоз Вчера 11:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1721
собирать арены в аншлаг, при этом готовиться на 200% (когда соперники готовятся на 195%, как Джейкобс), чтобы ещё и выиграть только нокаутом ...
Как можно в рейтинге "паунд фо паунд" ставить какого-то другого боксера рядом с "ГГГ" и даже выше него?
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Хороший Мальчик Вчера 16:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Гена сломай его уши!
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