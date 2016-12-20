Я люблю проводить бои в Madison Square Garden, это мой второй дом - Геннадий Головкин

Казахстанец пообещал показать Big Drama Show в поединке с Джейкобсом.
Вчера 09:50
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Геннадий Головкин. Фото Getty Images
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBC казахстанский боксер Геннадий Головкин (36-0, 33 КО) пообещал показать зрелищное выступление в бою с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
"Я люблю проводить бои в Madison Square Garden, для меня это как второй дом. Джейкобс - великолепный боец, один из лучших средневесов, и бой с ним - большое испытание для меня. Я жду очередного Big Drama Show в Нью-Йорке", - приводит слова Головкина Boxingscene.com.
По словам промоутера казахстанца Тома Леффлера, их поединок станет значимым событием в мире бокса. Он ожидает, что фанаты очень быстро раскупят билеты на этот бой, который состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США он будет показан телеканалом HBO по системе PPV (платные трансляции).
Для Головкина бой с Джейкобсом станет пятым в Madison Square Garden. Предыдущий поединок казахстанца на этой арене против канадца Давида Лемье был полностью распродан. Причем два последних боя Головкина - в "Форуме" в Лос-Анджелесе и O2 в Лондоне - также собрали полные залы.
"Я люблю проводить бои в Madison Square Garden, для меня это как второй дом. Джейкобс - великолепный боец, один из лучших средневесов, и бой с ним - большое испытание для меня. Я жду очередного Big Drama Show в Нью-Йорке", - приводит слова Головкина Boxingscene.com.
По словам промоутера казахстанца Тома Леффлера, их поединок станет значимым событием в мире бокса. Он ожидает, что фанаты очень быстро раскупят билеты на этот бой, который состоится 18 марта в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden. В США он будет показан телеканалом HBO по системе PPV (платные трансляции).
Для Головкина бой с Джейкобсом станет пятым в Madison Square Garden. Предыдущий поединок казахстанца на этой арене против канадца Давида Лемье был полностью распродан. Причем два последних боя Головкина - в "Форуме" в Лос-Анджелесе и O2 в Лондоне - также собрали полные залы.