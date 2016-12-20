Два лучших средневеса мира в Мекке бокса - это будет незабываемо - промоутер Головкина о бое с Джейкобсом

Том Леффлер надеется снова собрать полный зал.
Вчера 09:00
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Фото с сайта thesweetscience.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), ожидает собрать полный зал в предстоящем поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Их бой назначен на 18 марта и пройдет в Мекке бокса и самой известной в мире арене - Madison Square Garden в Нью-Йорке. Леффлер надеется, что билеты на этот бой быстро раскупят.
"Мы очень рады продвигать это выдающееся противостояние двух лучших средневесов мира - Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса. Нет ничего лучшего этого, бой за звание чемпиона мира в среднем весе в "Мекке бокса" - это действительно будет незабываемый вечер.
С учетом прошлого боя Головкина в Madisson Square Garden в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье, который был распродан полностью, и большой фанатской базы Джейкобса в Бруклине, мы ожидаем, что билеты очень быстро разойдутся", - цитирует Леффлера BoxingScene.com.
Добавим, что бой с Джейкобсом станет для Головкина пятым в Madison Square Garden. Билеты на этот поединок поступят в продажу 24 декабря.
Их бой назначен на 18 марта и пройдет в Мекке бокса и самой известной в мире арене - Madison Square Garden в Нью-Йорке. Леффлер надеется, что билеты на этот бой быстро раскупят.
"Мы очень рады продвигать это выдающееся противостояние двух лучших средневесов мира - Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса. Нет ничего лучшего этого, бой за звание чемпиона мира в среднем весе в "Мекке бокса" - это действительно будет незабываемый вечер.
С учетом прошлого боя Головкина в Madisson Square Garden в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье, который был распродан полностью, и большой фанатской базы Джейкобса в Бруклине, мы ожидаем, что билеты очень быстро разойдутся", - цитирует Леффлера BoxingScene.com.
Добавим, что бой с Джейкобсом станет для Головкина пятым в Madison Square Garden. Билеты на этот поединок поступят в продажу 24 декабря.