Два лучших средневеса мира в Мекке бокса - это будет незабываемо - промоутер Головкина о бое с Джейкобсом

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Юрмала/Феникс Барсы Атырау 96:63
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Астана Жетысу 1:3
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Акжайык Универсал
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Универсал Акжайык
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
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Интер Лацио 3:0
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Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
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Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо НН Динамо М 22:00
Спартак Локомотив 22:30
Адмирал Югра 15:30
Авангард Динамо Мн 19:00
Барыс Трактор 19:30
Медвешчак Салават Юлаев 23:55
Куньлунь Ред Стар Амур 15:30
ХК Сочи Динамо М 20:00
Авангард Трактор 17:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:5
Южный Урал Сарыарка 2:3
Челмет Сарыарка 14:00
Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алматы Темиртау 3:1
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Горняк Бейбарыс 19:00
Алматы Темиртау 19:00
Алтай-Торпедо Кулагер 14:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 21:00
Динамо Ас Астана 21:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 23:55
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Фиорентина Наполи 01:45
Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Кайсар 21:00
Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2
Акжайык Динамо-Казань-2
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Два лучших средневеса мира в Мекке бокса - это будет незабываемо - промоутер Головкина о бое с Джейкобсом

Том Леффлер надеется снова собрать полный зал.

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7 Комментариев
Фото с сайта thesweetscience.com
Фото с сайта thesweetscience.com
Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанца Геннадия Головкина (36-0, 33 КО), ожидает собрать полный зал в предстоящем поединке с американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).

Их бой назначен на 18 марта и пройдет в Мекке бокса и самой известной в мире арене - Madison Square Garden в Нью-Йорке. Леффлер надеется, что билеты на этот бой быстро раскупят.

"Мы очень рады продвигать это выдающееся противостояние двух лучших средневесов мира - Геннадия Головкина и Дэниэла Джейкобса. Нет ничего лучшего этого, бой за звание чемпиона мира в среднем весе в "Мекке бокса" - это действительно будет незабываемый вечер.

С учетом прошлого боя Головкина в Madisson Square Garden в октябре 2015 года против канадца Давида Лемье, который был распродан полностью, и большой фанатской базы Джейкобса в Бруклине, мы ожидаем, что билеты очень быстро разойдутся", - цитирует Леффлера BoxingScene.com.

Добавим, что бой с Джейкобсом станет для Головкина пятым в Madison Square Garden. Билеты на этот поединок поступят в продажу 24 декабря.
Просмотров: 4321  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Abzal N Вчера 10:06
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
После победы гены, все начнут кричать, что джейкобс мешок)))
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serikjan atau Вчера 12:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Abzal N, в среднем весе есть своя элита, они опытные, знаменитые, топовые боксеры и экс-чемпионы мира: Джейкобс, Энди Ли, Лемье, Энжикам, Куиллин - они не мешки. Их все знают.
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GGGabit Вчера 16:20
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Abzal N , Я немного опасаюсь решения судей как бы не произошло в бою уорд-Ковалев. Геннадию надо досрочно заканчивать бой он это умеет. Насчет Джейкобса я реально считаю его 2 номером работа на ногах, скорость хорошая, неплохая комбиницая ударов. Думаю бой будет похож чем то на Мангуст-ГГГ, где Чебурашка также будет пытаться действовать на дальней дистанции не подпуская на среднюю но как только Гена попадет все будет ясно вопрос только попадет ли Гена и когда ?
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Mara Вчера 11:11
Статус: МСМК
Рейтинг: 910
Ну насчёт распродажи билетов можно не беспокоится. Даже без фанатов Джейкобса . ГГГ в Америке свой.
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Мухамбет Имангазиев Вчера 11:35
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 257
Вот бы посетить бой. Почему телеканалы не проводят конкурсы какие то где главный приз билет на боксёрский вечер в Нью-Иорке
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Нургиса Игибаев Вчера 12:15
Статус: Профи
Рейтинг: 355
Я в принципе против тому чтобы что то сравнивали с Меккей.Это самое святое место для мусульман и как то не красиво его чем-то с кем-то сравнивать.
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serikjan atau Вчера 13:32
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2651
Он имел ввиду Madisson Square Garden.
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