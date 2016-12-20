Канун Рождества - худшее время для продажи билетов на бой Головкин - Джейкобс - журналист

Сам поединок состоится 18 марта в Нью-Йорке.
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Фото с сайта BoxingScene.com
Американский журналист Мэттью Мохика высказал свое мнение по поводу предстоящего старта продаж билетов на бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (36-0, 33 КО) и американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-1, 29 КО).
Ранее стало известно, что старт продаж состоится в канун Рождества, 24 декабря, а сами билеты будут стоить от 100 до 1 000 долларов.
"Это худшее гребаное время для продажи билетов на бой GGG - Джейкобс. В это время года у меня хватает других вещей, которые нужно купить (вздыхает)", - написал Мохика в своем твиттере.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV).
Ранее стало известно, что старт продаж состоится в канун Рождества, 24 декабря, а сами билеты будут стоить от 100 до 1 000 долларов.
"Это худшее гребаное время для продажи билетов на бой GGG - Джейкобс. В это время года у меня хватает других вещей, которые нужно купить (вздыхает)", - написал Мохика в своем твиттере.
Напомним, бой Головкин - Джейкобс состоится 18 марта на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Телеканал HBO покажет его по системе платных трансляций (PPV).
This is the worst freaking time for GGG-Jacobs tickets to be on sell. I got other things to buy this time of year. (Sigh). #Boxing— Matthew Mojica (@TheFightSource) 21 декабря 2016 г.