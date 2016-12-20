Все мы знаем Головкина, но и Дэниэл не подарок, он умеет нокаутировать - спарринг-партнер Джейкобса

По признанию Автандила Хурцидзе, американец - достойный соперник.

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о совместных тренировках с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA Дэниэлом Джейкобсом, будущим соперником казахстанца Геннадия Головкина.



- Могу сказать, что Джейкобс - хороший боксер. Тренер сказал, что буду с ним спарринговать и помогать готовиться к бою с Головкиным. Знаю, что они уже подписали договор, и бой этот состоится.



- А в чем его сильная сторона? Есть ли у него удар?



- Да, у него удар есть. Он быстрый и чувствительный боксер.



- Что он может предложить в бою с Головкиным?



- Он может интересный бой показать, если Головкин его не нокаутирует. Но хочу сказать, что Джейкобс далеко не подарок. Он нокаутировал Питера Куиллина, который и сам нокаутер. Думаю, что нам скучно не будет.



- А сам Джейкобс мыслями не делился?



- Нет, он по-грузински не знает. (смеется)



- Часто спаррингуете?



- Пока еще не начали подготовку к бою. Сегодня тренер дал знать, что хочет ему помощь.



- А у Вас один тренер же?



- Да, у нас один тренер, но тренируемся мы в разных залах.



- А кто бы выиграл, Хурцидзе или Джейкобс?



- Конечно, Хурцидзе. (улыбается)



- А какой прогноз на поединок Головкин - Джейкобс?



- Тяжело сказать. Мы все знаем Головкина, но Джейкобс - достойный соперник. Он может выдать хороший бой. Может нокаутировать и сам. Но мне кажется, победит Головкин. Но мало ли, что кому кажется. Один удар и все развернется в другую сторону. Так что, давайте дождемся этого интересного поединка.



Напомним, казахстанец Геннадий Головкин, владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO, встретится с "обычным" чемпионом мира по линии WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом. Головкин назвал соперника "лучшим вариантом", а американец собирается 18 марта забрать все пояса себе, и вернутся с ними домой.