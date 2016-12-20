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Южный Урал Торпедо УК 18:00
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
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Рома Кьево 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
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Тобол Окжетпес 21:00
Тобол Атырау 21:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 14:00
Жетысу Алтай 16:00
Алматы Астана 18:00
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
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Акжайык Динамо-Казань-2
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Все мы знаем Головкина, но и Дэниэл не подарок, он умеет нокаутировать - спарринг-партнер Джейкобса

По признанию Автандила Хурцидзе, американец - достойный соперник.

Жигер Абенов Жигер Абенов

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11 Комментариев
Фото с сайта skysports.com
Фото с сайта skysports.com

Первый номер рейтинга WBO в среднем весе Автандил Хурцидзе (32-2-2, 21 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о совместных тренировках с "регулярным" чемпионом мира по версии WBA Дэниэлом Джейкобсом, будущим соперником казахстанца Геннадия Головкина.

- Могу сказать, что Джейкобс - хороший боксер. Тренер сказал, что буду с ним спарринговать и помогать готовиться к бою с Головкиным. Знаю, что они уже подписали договор, и бой этот состоится.

- А в чем его сильная сторона? Есть ли у него удар?

- Да, у него удар есть. Он быстрый и чувствительный боксер.

- Что он может предложить в бою с Головкиным?

- Он может интересный бой показать, если Головкин его не нокаутирует. Но хочу сказать, что Джейкобс далеко не подарок. Он нокаутировал Питера Куиллина, который и сам нокаутер. Думаю, что нам скучно не будет.

- А сам Джейкобс мыслями не делился?

- Нет, он по-грузински не знает. (смеется)

- Часто спаррингуете?

- Пока еще не начали подготовку к бою. Сегодня тренер дал знать, что хочет ему помощь.

- А у Вас один тренер же?

- Да, у нас один тренер, но тренируемся мы в разных залах.

- А кто бы выиграл, Хурцидзе или Джейкобс?

- Конечно, Хурцидзе. (улыбается)

- А какой прогноз на поединок Головкин - Джейкобс?

- Тяжело сказать. Мы все знаем Головкина, но Джейкобс - достойный соперник. Он может выдать хороший бой. Может нокаутировать и сам. Но мне кажется, победит Головкин. Но мало ли, что кому кажется. Один удар и все развернется в другую сторону. Так что, давайте дождемся этого интересного поединка.

Напомним, казахстанец Геннадий Головкин, владеющий поясами WBA (Super), WBC, IBF и IBO, встретится с "обычным" чемпионом мира по линии WBA американцем Дэниэлом Джейкобсом. Головкин назвал соперника "лучшим вариантом", а американец собирается 18 марта забрать все пояса себе, и вернутся с ними домой.

Просмотров: 4600  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
fanatik fanatik 20 декабря 15:22
Статус: Дублёр
Рейтинг: 125
Усик-Гасиев вот это кард намечается
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Ислам Талгат 20 декабря 15:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 45
Хурцидзе что тама у Vesti.kz ночует? Экспертом стал сайта уже
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Нурлан Акпаев 20 декабря 15:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1276
Автандил на пафосе)). Интересно его имя переводится?)
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Orion66 20 декабря 20:32
Статус: Профи
Рейтинг: 309
Автандил, древнеперсидское имя - "сердце Родины"
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Ernur Abusseitov 20 декабря 16:28
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
а че спарринг партнер в заголовке, так и нельзя сказать- Хурцидзе деп, почитатели бокса и читатели сайта должны знать кто он)
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Максат Джамашев 20 декабря 16:41
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
у ГГГ достойный соперник так долга ждали пока кто нибудь согласится
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MsVvvvwwww . 20 декабря 18:09
Статус: Любитель
Рейтинг: 11
Сторона Канело стратегически правильно игнорирует Сондерса, ему даже не обращает внимания. После такой тактики Хурцидзе станет следующим соперником Сондерса. А Хурцидзе не подарок, он известный средневес, был чемпионом мира по IBO, уступал по очкам только Энжикаму, больше никто не победил "бульдозера в черном" в среднем дивизионе.
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Orion66 20 декабря 20:34
Статус: Профи
Рейтинг: 309
MsVvvvwwww .,после слабого боя Сондерса с Акавовым, к нему все потеряли интерес.И Головкин тоже.
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damir aliev 20 декабря 21:47
Статус: МСМК
Рейтинг: 743
Orion66,У Гены интерес только пояс WBO а Сондерс никогда не нужен был!Пока он им владеет он под прицелом!
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Orion66 20 декабря 21:50
Статус: Профи
Рейтинг: 309
damir aliev, это я к тому, что Сондерс сильно потерял в цене. Даже с его поясом больше 1,5-2 ляма никто теперь не даст за бой с ним. Никакого big drama show, а просто Уэйд-2.
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Темуджин Байханов Вчера 00:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 88
Там в спарринг партнерах у Джейкобса ещё Хитров и Деревянченко.
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