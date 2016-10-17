Звезды пауэрлифтинга СНГ примут участие в чемпионате Азии в Алматы

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Результаты
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Скоро
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 4:2
Арсенал Лестер Сити 1:0
Кристал Пэлас Тоттенхэм 0:1
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 1:0
Оренбург Зенит 0:1
ЦСКА М Локомотив М 4:0
Амкар Краснодар 0:2
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Спортинг Х Эспаньол 1:1
Атлетико М Вильярреал 0:1
Барселона Осасуна 7:1
Депортиво Реал М 2:6
Алавес Эйбар 0:0
Севилья Сельта 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 2:1
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Босния и Герцеговина (U-16) 2:1
Черногория (U-16) Азербайджан (U-16) 3:0
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Южная Корея 1:3
Украина Австрия 0:1
Казахстан Украина 4:2
Польша Венгрия 2:0
Австрия Южная Корея 5:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 2:0
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 19:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 17:25
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 0:2
Джанг, Чу-Хуань Мартин, Недовесов 0:2
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Евсеев Петрович 0:2
Вилелья Мартинес Хасанов 2:0
Аяп, Ботезан Гахов, Хасанов 0:2
Гахов, Хасанов Белинский, Котов 2:1
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Дорошина Айнитдинова 2:0
Попко Каловелонис 2:1
Файзиев, Хабибулин Мацукевич, Тюрнев 2:0
Абдураимова, Веселинович Айнитдинова, Меренкова 2:0
Попко Файзиев 0:2
Абзалов, Фомин Файзиев, Хабибулин 0:2
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Ксун Дияс 0:2
Дияс Грамматикопулу 2:0
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/4"
Кабаж Авад, Йеролимос Калкенова, Ванг 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Шафранек Бублик 2:0
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Китай Новая Зеландия 9:7
США Казахстан 15:10
Япония Австралия 12:13 Б
США Китай 18:6
Новая Зеландия Япония 6:18
Австралия Казахстан 10:3
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шуменов Дортикос
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 0:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Сельта 2:1
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Иртыш (мол) Жетысу (мол) 1:1
Тараз (мол) Тобол (мол) 2:1
Астана (мол) Актобе (мол) 3:2
Кайсар (мол) СДЮШОР №7 0:4
Ордабасы (мол) Шахтер (мол) 1:1
Рузаевка Акжайык (мол) 0:2
Кайрат М (мол) Атырау (мол) 7:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Казахстан 1:3
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 0:0
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017/3"
Павлюченков, Петрович Гахов, Хасанов 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Карши (Узбекистан) - 2017"
Файзиев, Хабибулин Баладжи, Вардхан 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Аньнин (Китай) - 2017"
Родионова Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Мартин, Недовесов Марчан, Вайссборн 1:2
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Казахстан Новая Зеландия 15:8
Япония Китай 20:6
Австралия США 12:8
>>>
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 0:0
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Фаулер
Сойлыбаев Гонсалес
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 17:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Уотфорд Ливерпуль 01:00
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Малага Севилья 01:00
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Тараз Атырау
Шахтер Ордабасы 16:00
Тобол Иртыш 16:00
Кайсар Астана 16:00
Окжетпес Актобе 17:00
Кайрат Акжайык 18:00
Акжайык Тобол
Астана Кайрат
Атырау Кайсар
Актобе Тараз
Окжетпес Шахтер
Иртыш Ордабасы
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Байконур
Каспий Кызыл-Жар СК
Кыран Кайрат А 17:00
Жетысу Шахтер-Булат 17:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Окжетпес (мол) 16:00
Акжайык (мол) Тараз (мол)
Шахтер (мол) Рузаевка
Жетысу (мол) Ордабасы (мол)
СДЮШОР №7 Иртыш (мол)
Астана (мол) Кайсар (мол)
Атырау (мол) Актобе (мол)
Окжетпес (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Алтай УК
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Флора 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Реал М Атлетико М 00:45
ФК Монако Ювентус 00:45
Футбол. Лига Европы 2016/17
Аякс Лион 22:45
Сельта Манчестер Юнайтед 01:05
Футбол. Международный юношеский (U-16) турнир "Кубок Развития УЕФА" . Черногория - 2017
Казахстан (U-16) Азербайджан (U-16) 15:00
Босния и Герцеговина (U-16) Черногория (U-16) 15:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Велоспорт. Супервеломногодневка "Джиро д`Италия-2017"
Групповая гонка. Этап 1. Альгеро - Ольбия (206 km)
Водное поло. Мировая лига 2016/17
Австралия Китай 11:30
Новая Зеландия США 12:50
Казахстан Япония 14:10
Водное поло. Мировая лига 2016/17. Женщины
Австралия Китай 05:30
Казахстан США 07:00
Япония Канада 08:30
Канада Австралия 05:30
Казахстан Япония 07:00
США Китай 08:30
Китай Канада 05:30
Япония США 07:00
Австралия Казахстан 08:30
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
Китайский Тайбей (U-23) Узбекистан (U-23) 16:30
Казахстан (U-23) Китайский Тайбей (U-23) 16:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
ЦСКА Астана
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Звезды пауэрлифтинга СНГ примут участие в чемпионате Азии в Алматы

Соревнования пройдут с 29 апреля по 1 мая.

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Фото предоставлено организаторами
Фото предоставлено организаторами
Звезды пауэрлифтинга СНГ сразятся на чемпионате и Кубке Азии в Алматы, сообщает пресс-служба оргкомитета. Соревнования пройдут с 29 апреля по 1 мая.

В качестве почетного гостя на Кубок Азии приглашен Кирилл Сарычев, который является основателем и президентом WRPF - Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки.

"В этом году популярность предстоящих соревнований очень высокая. Регистрацию закрыли за два дня в связи с превышением лимита участников. На чемпионат зарегистрировалось 270 человек и на Кубок - 70 атлетов. Призовой фонд Кубка Азии составит 3,5 миллиона тенге. На соревнованиях ожидаются именитые участники: Вадим Кахута (Украина), Евгений Беловал (Россия), а также пауэрлифтеры из Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Монголии",- отметила директор фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева.

Чемпионат и Кубок Азии по пауэрлифтингу и жиму лежа являются хорошей платформой для спортсменов, предоставляя возможности выхода на мировую арену. Так, осенью 2016 года призеры открытого чемпионата Казахстана представляли страну на чемпионате мира WRPF по пауэрлифтингу и жиму лежа в Москве.

"Более пятидесяти казахстанцев приняло участие в чемпионате мира в Москве в 2016 году. Сборная заняла второе место в командном зачете - спортсмены привезли из Москвы более пятидесяти призовых медалей! - говорит Валихан Тен, генеральный директор World Class Almaty. - Корпоративный фонд "Смелость быть первым" - официальный представитель WRPF в Казахстане. За прошедший год мы успешно провели уже три крупнейших мероприятия: чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу, Кубок Азии и открытый чемпионат страны по пауэрлифтингу. Так что к этим событиям мы подготовлены серьезно - есть хороший опыт".

В прошлом году на Кубке Азии было поставлено сразу два мировых рекорда. Спортсменка из Тараза Марианна Гаспарян, выступавшая в троеборье, показала результат в 532,5 килограмма среди женщин в своей весовой категории и двух последующих. Рекордная сумма удалась благодаря максимальному приседу в 220 килограммов. Еще один all time record продемонстрировал россиянин Андрей Маланичев, показав в приседе в бинтах 480 килограммов.

Соревнования пройдут на территории ТРЦ Mega Park и соберут порядка 350 участников. Чемпионат Азии состоится 29-30 апреля с 10:00 до 20:00, а Кубок Азии - с 13:00 до 20:00.

Организаторы мероприятия – корпоративный фонд "Смелость быть первым", известный как организатор "Алматы Марафона" и сезонных забегов (Зимний, Весенний, Летний, Осенний), велогонки Tour Of World Class Almaty, Вертикального и Женского забегов, а также фитнес-клуб World Class Almaty. 
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