Звезды пауэрлифтинга СНГ примут участие в чемпионате Азии в Алматы

Соревнования пройдут с 29 апреля по 1 мая.

Звезды пауэрлифтинга СНГ сразятся на чемпионате и Кубке Азии в Алматы, сообщает пресс-служба оргкомитета. Соревнования пройдут с 29 апреля по 1 мая.В качестве почетного гостя на Кубок Азии приглашен, который является основателем и президентом WRPF - Всемирной федерации пауэрлифтинга без экипировки."В этом году популярность предстоящих соревнований очень высокая. Регистрацию закрыли за два дня в связи с превышением лимита участников. На чемпионат зарегистрировалось 270 человек и на Кубок - 70 атлетов. Призовой фонд Кубка Азии составит 3,5 миллиона тенге. На соревнованиях ожидаются именитые участники: Вадим Кахута (Украина), Евгений Беловал (Россия), а также пауэрлифтеры из Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Беларуси, Узбекистана, Азербайджана, Монголии",- отметила директор фонда "Смелость быть первым"Чемпионат и Кубок Азии по пауэрлифтингу и жиму лежа являются хорошей платформой для спортсменов, предоставляя возможности выхода на мировую арену. Так, осенью 2016 года призеры открытого чемпионата Казахстана представляли страну на чемпионате мира WRPF по пауэрлифтингу и жиму лежа в Москве."Более пятидесяти казахстанцев приняло участие в чемпионате мира в Москве в 2016 году. Сборная заняла второе место в командном зачете - спортсмены привезли из Москвы более пятидесяти призовых медалей! - говорит, генеральный директор World Class Almaty. - Корпоративный фонд "Смелость быть первым" - официальный представитель WRPF в Казахстане. За прошедший год мы успешно провели уже три крупнейших мероприятия: чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу, Кубок Азии и открытый чемпионат страны по пауэрлифтингу. Так что к этим событиям мы подготовлены серьезно - есть хороший опыт".В прошлом году на Кубке Азии было поставлено сразу два мировых рекорда. Спортсменка из Тараза Марианна Гаспарян, выступавшая в троеборье, показала результат в 532,5 килограмма среди женщин в своей весовой категории и двух последующих. Рекордная сумма удалась благодаря максимальному приседу в 220 килограммов. Еще один all time record продемонстрировал россиянин Андрей Маланичев, показав в приседе в бинтах 480 килограммов.Соревнования пройдут на территории ТРЦ Mega Park и соберут порядка 350 участников. Чемпионат Азии состоится 29-30 апреля с 10:00 до 20:00, а Кубок Азии - с 13:00 до 20:00.Организаторы мероприятия – корпоративный фонд "Смелость быть первым", известный как организатор "Алматы Марафона" и сезонных забегов (Зимний, Весенний, Летний, Осенний), велогонки Tour Of World Class Almaty, Вертикального и Женского забегов, а также фитнес-клуб World Class Almaty.