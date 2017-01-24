Что изменилось в развитии настольного тенниса в Казахстане

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Кельн Хоффенхайм 1:1
Бавария Майнц 2:2
Шальке-04 РБ Лейпциг 1:1
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 0:0
Бернли Манчестер Юнайтед 0:2
Ливерпуль Кристал Пэлас 1:2
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 0:2
Зенит Урал 2:0
Ростов Спартак М 3:0
Краснодар Арсенал Тл 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Севилья Гранада 2:0
Малага Валенсия 2:0
Вильярреал Леганес 2:1
Эспаньол Атлетико М 0:1
Сельта Бетис 0:1
Реал М Барселона 2:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Аталанта Болонья 3:2
Фиорентина Интер 5:4
Сассуоло Наполи 2:2
Милан Эмполи 1:2
Ювентус Дженоа 4:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Кайрат 3:3
Астана Тараз 4:0
Ордабасы Тобол 1:2
Акжайык Кайсар 1:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Каспий 1:0
Кайрат А Экибастуз 1:0
Байконур Жетысу 1:1
Махтаарал Кыран 0:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Нымме Калью Тулевик 8:0
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Айнтрахт Бр Бохум 2:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Машъял 2:2
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 3:0
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 3:2
Чайна Драгонс Астана Арланс 2:3
Гуо Музапаров 3:0
Ван Сафиуллин 1:2
Хуричабилиге Шымбергенов 3:0
Ван Рысбек 0:1 КО
Ван Букаев 0:3 WP
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарибаев Рамзи
Моминов Росберри 1:0 ТКО
Шуменов Дортикос
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди женских команд высшей лиги "А" 2016/17
Дворец школьников Казыгурт 1:3
Грация-KZ Куаныш и К 3:2
Костанай Грация-KZ 3:1
Куаныш и К Дворец школьников 3:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 7:2
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 2:1
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 3:5
Южная Корея Польша 4:2
Австрия Казахстан 2:3
Казахстан Южная Корея 2:5
Польша Украина 2:1
Теннис. Кубок Федерации 2017
Андрееску Путинцева 1:2
Абанда Шведова 2:0
Канада Казахстан 3:2
Абанда Путинцева 2:0
Андрееску Шведова 2:0
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Бухара (Узбекистан) - 2017"
Попко Герасимов 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Фаббиано Недовесов 1:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 64:104
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тобол Каспий 64:105
Астана Барсы Атырау 94:78
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 20:00
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км. 14:25
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал М Барселона 2:3
Эйбар Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Дженоа 4:0
Пескара Рома 00:45
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 2:0
Теннис. Кубок Федерации 2017
Дабровски, Себов Воскобоева, Керимбаева 1:2
Теннис. Турнир ATP Будапешт (Венгрия) 2017
Кукушкин Лоренци 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 20:00
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
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Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Венгрия Австрия 23:30
Казахстан Польша 16:30
Венгрия Южная Корея 20:00
Украина Австрия 23:30
Казахстан Украина 23:30
Польша Венгрия 20:00
Австрия Южная Корея 23:30
Венгрия Казахстан 16:30
Польша Австрия 20:00
Южная Корея Украина 23:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 2:0
Темиртау Номад 19:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Франкавилла (Италия) -2017"
Ян Бублик 20:00
Драганья, Драганья Елгин, Голубев 21:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Аньнин (Китай) -2017"
Бурый, Молчанов Мартин, Недовесов 08:00
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Байер Шальке-04 00:30
Вольфсбург Бавария 22:30
Хоффенхайм Айнтрахт Фр 21:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Саутгемптон 00:45
Арсенал Лестер Сити 00:45
Кристал Пэлас Тоттенхэм 01:00
Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 01:00
Вест Бромвич Лестер Сити 20:00
Кристал Пэлас Бернли 22:30
Манчестер Юнайтед Суонси Сити 17:00
Эвертон Челси 19:05
Тоттенхэм Арсенал 21:30
Футбол. Чемпионат России 2016/17
Спартак М Урал 22:30
Оренбург Зенит 20:00
ЦСКА М Локомотив М 22:30
Амкар Краснодар 20:00
Локомотив М Рубин 19:30
ЦСКА М Спартак М 20:00
Крылья Советов Оренбург 18:30
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эйбар Атлетик 00:45
Спортинг Х Эспаньол 23:30
Атлетико М Вильярреал 01:30
Барселона Осасуна 23:30
Депортиво Реал М 01:30
Алавес Эйбар 23:30
Севилья Сельта 00:30
Вильярреал Спортинг Х 00:45
Реал М Валенсия 20:15
Лас-Пальмас Атлетико М 22:30
Эспаньол Барселона 00:45
Эйбар Леганес 22:30
Сельта Атлетик 00:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Пескара Рома 00:45
Аталанта Ювентус 00:45
Торино Сампдория 22:00
Рома Лацио 16:30
Кротоне Милан 19:00
Интер Наполи 00:45
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Ордабасы
Тобол Иртыш
Кайсар Астана
Тараз Атырау
Окжетпес Актобе
Кайрат Акжайык 18:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кыран Кайрат А
Экибастуз Байконур
Жетысу Шахтер-Булат
Каспий Кызыл-Жар СК
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Металлург Бк Бухоро 22:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Атырау (мол)
Кайсар (мол) СДЮШОР №7
Иртыш (мол) Жетысу (мол)
Ордабасы (мол) Шахтер (мол)
Рузаевка Акжайык (мол)
Тараз (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Актобе (мол)
Алтай УК Окжетпес (мол)
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Динамо Др 22:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
БАТЭ Шахтер Сл 21:30
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Вапрус Пярну 22:00
Тулевик Флора 22:00
Велоспорт. Элитная многодневная гонка "Тур Романдии-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Aigle - Aigle (4.8 km) 16:00
Групповая гонка. Этап 2. Aigle - Шампери (173.3 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 3. Шампери - Bulle (160.7 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 4. Payerne - Payerne (187 km) 16:45
Групповая гонка. Этап 5. Domdidier - Leysin (163.5 km) 17:10
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Индивидуальная гонка. Этап 6. Лозанна - Лозанна (17.9 km) 16:00
Велоспорт. Однодневная гонка высшей категории "Кольцо Финанцплац" 2017
Групповая гонка. Финал Эшборн - Франкфурт. 218,7 км.
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2016/17
Газпром-Югра Спортинг Л 18:00
Интер Мовистар Кайрат 20:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Уалиханов Санчес
Волейбол. Молодежный (U-23) чемпионат Азии по волейболу 2017
Узбекистан (U-23) Казахстан (U-23) 11:30
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Лучший гол восьмого тура КПЛ?

Что изменилось в развитии настольного тенниса в Казахстане

Обновления коснулись используемого инвентаря и проведений внутренних турниров.

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2 Комментария
Фото пресс-службы Федерации
Фото пресс-службы Федерации

Федерация настольного тенниса Казахстана подготовила отчет относительно предпринятых мер по развитию этого вида спорта в стране. По сообщению пресс-службы Федерации, был учрежден не только призовой фонд внутренних турниров, но и произведено обновление всего спортивного инвентаря.

Стоит отметить, что в этом году чемпионат Казахстана впервые прошел в Астане при полных трибунах спортивной арены "Тарлан". Кроме того, впервые соревнования транслировались на республиканском телевидении, что позволило увеличить количество зрителей встреч мастеров маленькой ракетки. Победители и призеры по итогам чемпионата страны, опять же, впервые были отмечены денежными поощрениями. Общий призовой фонд турнира составил около 4 миллионов тенге.

Для первенства Казахстана в Германии было закуплено все необходимое спортивное оборудование - мячи, ракетки, столы и перегородки. Как отмечают в Федерации настольного тенниса, возможность играть в лучших условиях является большим трамплином для нового поколения спортсменов.

"Качественный стол как музыкальный инструмент - он не может быть плохим, иначе не покажешь хорошую игру. Получая навыки на столах мирового уровня в домашних стенах сегодня, завтра нашим спортсменам не придется привыкать к специфике инвентаря международных соревнований", - пояснил главный тренер национальной сборной по настольному теннису Евгений Тимченко.



График мероприятий в стране распределен таким образом, чтобы регионы принимали у себя турниры сильнейших. Так, в течение года казахстанцы смогут наблюдать за встречами теннисистов в Шымкенте, Актобе, Караганде и Алматы.

После завершения ЧРК в Астане было решено распределить новый инвентарь между регионами страны. Этот шаг является отражением политики Федерации по развитию массового спорта и спорта высших достижений во всех областях страны. Добавим, что национальная сборная Казахстана в рамках нового олимпийского цикла целенаправленно готовится в Играм в Токио-2020.

Кроме того, в Алматы завершились основные работы по реконструкции спортивного зала для настольного тенниса. Ремонт основного и нескольких прилегающих помещений был проведен по инициативе президента Федерации настольного тенниса Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

"Зал принял совершенно другой вид. Все сделано с учетом особенностей этого вида спорта, на полу специальное спортивное покрытие, новое современное оборудование самого высокого качества", - сообщил член национальной сборной Казахстана по настольному теннису Тимур Кельбуганов.

В алматинском зале тренируются спортсмены всех возрастов - и дети, и юноши, и члены национальных сборных команд. Спортивный зал оборудован новейшим современным инвентарем для игры в настольный теннис и на сегодняшний день является основной базой для подготовки сборной страны по настольному теннису.

Согласно решению руководства Федерации, в регионы страны было направлено оборудование для развития этого вида спорта. Помимо Алматы, тренировки и турниры на новых столах уже проводят в таких городах, как Шымкент, Актобе, Караганда и Астана. В ближайшем будущем Федерация планирует обеспечить современной экипировкой и оборудованием все регионы страны.

  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 18:47
Статус: Ветеран спорта
Рейтинг: 4459
Вот и прекрасно, олимпийский же вид спорта, к тому же относительно бюджетный и демократичный.
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cpufsb cpufsb Сегодня 19:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Ни одного специализированного зала для настольного тенниса в Астане нет. Все играют по университетам и школам.
Наших профессионалов в Астане по пальцами посчитать можно, и то не все в Астане тренируются. А где играть и тренироваться остальным? На тлендиева есть зал 7 столов, там на плитке играют. В университете Назарбаева есть 6-8 столов, на всех не хватит. И все...
Хотите популяризовать настольный теннис, сделайте условия для любителей. Напишите хотя бы, где эти новые столы поставили.
А если хотите поднять мастерство профессионалов - сделайте условия для них. Хотя, я уверен, что и до этого закупа профессионалы тренировались на хороших столах.
Обидно за столицу. Почитаешь новости, все красиво. А копнешь глубже, все совсем по другому.
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