Что изменилось в развитии настольного тенниса в Казахстане

Обновления коснулись используемого инвентаря и проведений внутренних турниров.

Федерация настольного тенниса Казахстана подготовила отчет относительно предпринятых мер по развитию этого вида спорта в стране. По сообщению пресс-службы Федерации, был учрежден не только призовой фонд внутренних турниров, но и произведено обновление всего спортивного инвентаря.



Стоит отметить, что в этом году чемпионат Казахстана впервые прошел в Астане при полных трибунах спортивной арены "Тарлан". Кроме того, впервые соревнования транслировались на республиканском телевидении, что позволило увеличить количество зрителей встреч мастеров маленькой ракетки. Победители и призеры по итогам чемпионата страны, опять же, впервые были отмечены денежными поощрениями. Общий призовой фонд турнира составил около 4 миллионов тенге.



Для первенства Казахстана в Германии было закуплено все необходимое спортивное оборудование - мячи, ракетки, столы и перегородки. Как отмечают в Федерации настольного тенниса, возможность играть в лучших условиях является большим трамплином для нового поколения спортсменов.



"Качественный стол как музыкальный инструмент - он не может быть плохим, иначе не покажешь хорошую игру. Получая навыки на столах мирового уровня в домашних стенах сегодня, завтра нашим спортсменам не придется привыкать к специфике инвентаря международных соревнований", - пояснил главный тренер национальной сборной по настольному теннису Евгений Тимченко.







График мероприятий в стране распределен таким образом, чтобы регионы принимали у себя турниры сильнейших. Так, в течение года казахстанцы смогут наблюдать за встречами теннисистов в Шымкенте, Актобе, Караганде и Алматы.



После завершения ЧРК в Астане было решено распределить новый инвентарь между регионами страны. Этот шаг является отражением политики Федерации по развитию массового спорта и спорта высших достижений во всех областях страны. Добавим, что национальная сборная Казахстана в рамках нового олимпийского цикла целенаправленно готовится в Играм в Токио-2020.



Кроме того, в Алматы завершились основные работы по реконструкции спортивного зала для настольного тенниса. Ремонт основного и нескольких прилегающих помещений был проведен по инициативе президента Федерации настольного тенниса Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.



"Зал принял совершенно другой вид. Все сделано с учетом особенностей этого вида спорта, на полу специальное спортивное покрытие, новое современное оборудование самого высокого качества", - сообщил член национальной сборной Казахстана по настольному теннису Тимур Кельбуганов.



В алматинском зале тренируются спортсмены всех возрастов - и дети, и юноши, и члены национальных сборных команд. Спортивный зал оборудован новейшим современным инвентарем для игры в настольный теннис и на сегодняшний день является основной базой для подготовки сборной страны по настольному теннису.



Согласно решению руководства Федерации, в регионы страны было направлено оборудование для развития этого вида спорта. Помимо Алматы, тренировки и турниры на новых столах уже проводят в таких городах, как Шымкент, Актобе, Караганда и Астана. В ближайшем будущем Федерация планирует обеспечить современной экипировкой и оборудованием все регионы страны.