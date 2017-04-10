Сестра разыгрывающего клуба НБА "Бостон" Айзеи Томаса погибла в автокатастрофе

Баскетболист узнал о гибели сестры в субботу днем после тренировки.
Вчера 14:35
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Фото с сайта slamdunk.ru
Младшая сестра разыгрывающего клуба НБА "Бостон Селтикс" Айзеи Томаса 22-летняя Чина Томас погибла в автокатастрофе, сообщает Р-Спорт со ссылкой на ESPN.
Томас разбилась около 5 часов утра в субботу на федеральной трассе в округе Вашингтон. Полиция сообщила, что автомобиль девушки прижался к ограждению с левой стороны дороги и проехал так около 15 метров, после чего врезался в металлический столб. Погибшая не была пристегнута ремнем безопасности.
По информации источника ESPN, Айзея Томас узнал о гибели сестры в субботу днем после тренировки, но планирует принять участие в первом матче серии первого раунда плей-офф с "Чикаго Буллс" в воскресенье. Отец баскетболиста Джеймс Томас заявил Boston Herald, что его сын еще не решил, когда присоединится к семье.
"Мы ужасно опечалены трагической гибелью Чины Томас. Все мысли и молитвы "Селтикс" связаны с Айзеей и его семьей", - говорится в заявлении "Бостона".
Свои соболезнования семье Томас выразил также комиссар НБА Адам Сильвер.
Томас разбилась около 5 часов утра в субботу на федеральной трассе в округе Вашингтон. Полиция сообщила, что автомобиль девушки прижался к ограждению с левой стороны дороги и проехал так около 15 метров, после чего врезался в металлический столб. Погибшая не была пристегнута ремнем безопасности.
По информации источника ESPN, Айзея Томас узнал о гибели сестры в субботу днем после тренировки, но планирует принять участие в первом матче серии первого раунда плей-офф с "Чикаго Буллс" в воскресенье. Отец баскетболиста Джеймс Томас заявил Boston Herald, что его сын еще не решил, когда присоединится к семье.
"Мы ужасно опечалены трагической гибелью Чины Томас. Все мысли и молитвы "Селтикс" связаны с Айзеей и его семьей", - говорится в заявлении "Бостона".
Свои соболезнования семье Томас выразил также комиссар НБА Адам Сильвер.