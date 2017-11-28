Мне бы очень хотелось увидеть Андрея Аршавина на чемпионате мира-2018 - Александр Кержаков

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Результаты
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Босния и Герцеговина Уэльс 0:1
Англия Казахстан 5:0
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Спартак М Зенит 3:1
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Манчестер Юнайтед 2:4
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Хетафе 1:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Аталанта Беневенто 1:0
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 1:1
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
СКА Барыс 9:1
Динамо М Авангард 2:1
Слован Куньлунь Ред Стар 2:1 ОТ
Автомобилист Спартак 4:2
Лада Торпедо НН 0:2
Йокерит Сибирь 2:1
Слован Адмирал 1:0
Локомотив Барыс 5:0
Ак Барс Салават Юлаев 0:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Горняк Уч 4:2
Сарыарка Южный Урал 3:2 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Кулагер Номад 1:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 5:1
Кулагер Номад 2:3
Алматы Темиртау 4:2
Бейбарыс Алтай-Торпедо 4:0
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Индаур (Индия) - 2017"
Гринчишина Бхатья 0:2
Хабибулина, Палкина Бисвас, Гринчишина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/11"
Дмитриченко, Спосетти Ле Биан, Экани 1:0 ТП
Иванов, Катич Оливейра, Идальго 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Анталья (Турция) - 2017/11"
Чернышова Куламбаева 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 1:0
Кайрат Актобе 5:2
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 72:47
Алматинский Легион Капшагай 60:84
Тобол Синегорье 104:79
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Рысбек Джексон
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Манчестер Сити Саутгемптон 2:1
Сток Сити Ливерпуль 0:3
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Лудогорец 2:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Металлург Мг Спартак 3:2
Динамо М Сибирь 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 3:1
Алматы Темиртау 0:2
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Аят 4:3
Кайрат Актобе 2:0
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Иртыш 79:48
Алматинский Легион Капшагай 62:78
Тобол Синегорье 99:76
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 7:3
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Сибирь 22:30
Витязь Куньлунь Ред Стар 22:30
Салават Юлаев Динамо Мн 17:30
Йокерит СКА 21:00
Амур Куньлунь Ред Стар 13:00
Барыс Металлург Мг 17:00
Югра Трактор 17:30
Спартак Торпедо НН 20:00
Барыс Трактор 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Спутник НТ 18:30
Сарыарка Челмет 19:00
Торпедо УК Челмет 17:00
Сарыарка Спутник НТ 17:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Арлан Иртыш 17:00
Горняк Номад 17:00
Горняк Номад 17:00
Астана Иртыш
Астана Иртыш
Алтай-Торпедо Номад
Горняк Бейбарыс
Кулагер Темиртау
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Южный Урал - Металлург (мол) Мунайши (мол) Пв 18:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Спринт. 7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:45
Спринт. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 19:45
Гонка преследования. 10 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 18:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 20:15
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Челси Ньюкасл 18:30
Брайтон Ливерпуль 21:00
Арсенал Манчестер Юнайтед 23:30
Борнмут Саутгемптон 19:30
Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед 22:00
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Атлетико М Реал Сосьедад 21:15
Севилья Депортиво 23:30
Атлетик Реал М 01:45
Леганес Вильярреал 17:00
Хетафе Валенсия 21:15
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Рома СПАЛ 23:30
Наполи Ювентус 01:45
Торино Аталанта 01:45
Беневенто Милан 17:30
Интер Кьево 20:00
Сампдория Лацио 01:45
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Фрайбург Гамбург 01:30
Вольфсбург Боруссия М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
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Олимпиакос Ювентус 01:45
Барселона Спортинг Л 01:45
Селтик Андерлехт 01:45
Бавария ПСЖ 01:45
Челси Атлетико М 01:45
Рома Карабах 01:45
Бенфика Базель 01:45
РБ Лейпциг Бешикташ 01:45
Ливерпуль Спартак М 01:45
Марибор Севилья 01:45
Фейеноорд Наполи 01:45
Шахтер Д Манчестер Сити 01:45
Тоттенхэм АПОЕЛ 01:45
Реал М Боруссия Д 01:45
Порту ФК Монако 01:45
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Бохум Унион 18:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Локомотив Пл Верея 21:30
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Маккаби Т-А Ашдод 20:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Славия П Баник Ос 00:30
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Виктория Жижков Астана 18:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык 19:00
СКА-Свердловск Акжайык
СКА-Свердловск Акжайык
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
УНИКС Химки 16:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Синегорье Тобол 12:00
Иртыш Каспий 12:00
Капшагай Алматинский Легион 17:00
Баскетбол. Кубок Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Астана Тайгерс-2 (фарм) 15:00
Синегорье Иртыш 17:00
Астана Тайгерс-2 (фарм) Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Синегорье 15:00
Иртыш Астана Тайгерс-2 (фарм) 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Дычко Эллис
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 16:00
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 16:00
Скиатлон, 7,5+7,5 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) (женщины) 15:00
Скиатлон, 15+15 км. Этап 2. Лиллехаммер (Норвегия) 17:00
Футзал. Турнир 4-х сборных. Иран. 2017
Россия Казахстан 18:30
Иран Азербайджан 20:30
Азербайджан Россия 18:30
Иран Казахстан 20:30
Азербайджан Казахстан 11:30
Иран Россия 13:30
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Мне бы очень хотелось увидеть Андрея Аршавина на чемпионате мира-2018 - Александр Кержаков

Хавбек "Кайрата" никогда не играл на ЧМ.

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2 Комментария
Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Фото с сайта sportfm.ru
Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Фото с сайта sportfm.ru
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в интервью телеканалу RT оценил шансы полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина сыграть на чемпионате мира-2017. 

36-летний Аршавин не вызывался в сборную с 2014 года. В своей карьере он дважды выступал на чемпионатах Европы (2008 и 2012), но никогда не ездил на чемпионат мира. 

"Мне бы этого очень хотелось, но нужно понимать, что Андрею исполнится 37 лет перед чемпионатом мира. Наверное, это не тот возраст, когда после долгого отсутствия в национальной команде, да еще и выступая в чемпионате Казахстана, можно думать о возвращении. Уровень лиги, в которой он выступает - не в обиду всем тем, кто там выступает - значительно ниже российской премьер-лиги, не говоря уже о ведущих европейских чемпионатах", - сказал Кержаков. 

Отметим, что в январе 2017 года испанская газета Marca включила Аршавина в рейтинг главных звезд, никогда не игравших на чемпионате мира. Среди них такие легенды мирового футбола, как Альфредо Ди Стефано, Ладислав Кубала, Эрик Кантона, Джордж Веа, Райан Гиггз и другие. 

За "Кайрат" Аршавин играет с марта 2016 года. Во всех турнирах за клуб россиянин провел 71 матч, в котором забил 21 мяч и отдал 22 голевые передачи. Вместе с "Кайратом" Аршавин дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана. Его новый контракт с алматинским клубом рассчитан до конца 2018 года. 
  Комментариев: 2
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Комментарии

 
 
Жумабай Санкубаев Сегодня 22:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2146
Ну наконец- то ,хоть один человек говорит реальные вещи.Все носятся с этим Аршавиным,что он может сыграть за сборную России-это абсурд! ЧМ- это вам не КПЛ,где пешком играют!
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Роман Шокотов Сегодня 22:22
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
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