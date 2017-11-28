Мне бы очень хотелось увидеть Андрея Аршавина на чемпионате мира-2018 - Александр Кержаков

Хавбек "Кайрата" никогда не играл на ЧМ.
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Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Фото с сайта sportfm.ru
Бывший нападающий "Зенита" и сборной России Александр Кержаков в интервью телеканалу RT оценил шансы полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина сыграть на чемпионате мира-2017.
36-летний Аршавин не вызывался в сборную с 2014 года. В своей карьере он дважды выступал на чемпионатах Европы (2008 и 2012), но никогда не ездил на чемпионат мира.
"Мне бы этого очень хотелось, но нужно понимать, что Андрею исполнится 37 лет перед чемпионатом мира. Наверное, это не тот возраст, когда после долгого отсутствия в национальной команде, да еще и выступая в чемпионате Казахстана, можно думать о возвращении. Уровень лиги, в которой он выступает - не в обиду всем тем, кто там выступает - значительно ниже российской премьер-лиги, не говоря уже о ведущих европейских чемпионатах", - сказал Кержаков.
Отметим, что в январе 2017 года испанская газета Marca включила Аршавина в рейтинг главных звезд, никогда не игравших на чемпионате мира. Среди них такие легенды мирового футбола, как Альфредо Ди Стефано, Ладислав Кубала, Эрик Кантона, Джордж Веа, Райан Гиггз и другие.
За "Кайрат" Аршавин играет с марта 2016 года. Во всех турнирах за клуб россиянин провел 71 матч, в котором забил 21 мяч и отдал 22 голевые передачи. Вместе с "Кайратом" Аршавин дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана. Его новый контракт с алматинским клубом рассчитан до конца 2018 года.
36-летний Аршавин не вызывался в сборную с 2014 года. В своей карьере он дважды выступал на чемпионатах Европы (2008 и 2012), но никогда не ездил на чемпионат мира.
"Мне бы этого очень хотелось, но нужно понимать, что Андрею исполнится 37 лет перед чемпионатом мира. Наверное, это не тот возраст, когда после долгого отсутствия в национальной команде, да еще и выступая в чемпионате Казахстана, можно думать о возвращении. Уровень лиги, в которой он выступает - не в обиду всем тем, кто там выступает - значительно ниже российской премьер-лиги, не говоря уже о ведущих европейских чемпионатах", - сказал Кержаков.
Отметим, что в январе 2017 года испанская газета Marca включила Аршавина в рейтинг главных звезд, никогда не игравших на чемпионате мира. Среди них такие легенды мирового футбола, как Альфредо Ди Стефано, Ладислав Кубала, Эрик Кантона, Джордж Веа, Райан Гиггз и другие.
За "Кайрат" Аршавин играет с марта 2016 года. Во всех турнирах за клуб россиянин провел 71 матч, в котором забил 21 мяч и отдал 22 голевые передачи. Вместе с "Кайратом" Аршавин дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана. Его новый контракт с алматинским клубом рассчитан до конца 2018 года.