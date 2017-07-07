Румыния из-за опасений по поводу пустых кресел перенесла матч с Казахстаном на маленький стадион

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Болгария Южная Корея 3:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Залилов Абдинабиев 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Ешенов Долгожиев 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 0:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:1
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 0:1
Ордабасы Шахтер 0:0
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 22:00
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 0:1
Болгария Германия 23:10
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 15:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
Обсуждаемые

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Румыния из-за опасений по поводу пустых кресел перенесла матч с Казахстаном на маленький стадион

При этом игру с Арменией румыны проведут на 55-тысячной арене.

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9 Комментариев
Матч Казахстан - Румыния. Фото пресс-службы ФФК
Матч Казахстан - Румыния. Фото пресс-службы ФФК
Федерация футбола Румынии определилась с местом проведения матча отборочного цикла чемпионата мира-2018 против сборной Казахстана

Как сообщает Klick.ro, игра пройдет 5 октября на стадионе имени Илие Оланы в городе Плоешти, что в 56 километрах от Бухареста. Этот матч станет для румын последним домашним в квалификации. 

При этом предпоследнюю домашнюю игру с Арменией румыны проведут 1 сентября на 55-тысячном Национальном стадионе в Бухаресте. 

В Федерации футбола Румынии опасаются, что к матчу с Казахстаном их сборная лишится шансов на выход на чемпионат мира-2018, что скажется на зрительском интересе и приведет к риску пустых кресел на "Национальном". Выходом из ситуации стал перенос игры с самой крупной арены страны на стадион в пригороде столицы. 

После шести туров сборная Румынии с шестью очками идет четвертой и опережает Армению лишь по дополнительным показателям, а Казахстан с двумя баллами занимает последнее, шестое, место в группе Е. Возглавляет же таблицу с 16 очками Польша, следом за которой идут Черногория и Дания, отстающие на шесть пунктов. 
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 18:20
Статус: Профи
Рейтинг: 421
Бородюка уберите!!!!
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Жумабай Санкубаев Сегодня 18:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 819
Как они привыкли всё просчитывать наперёд,предвидят что зритель не пойдёт на этот матч! Нам надо рвать "цыган" за недооценку,чтобы они искали оправдание за смену место проведения!
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Blackwolf ! Сегодня 18:53
Статус: МСМК
Рейтинг: 929
Жумабай Санкубаев,Это ты будешь "рвать" , а футболеры , НЕТ !
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Жумабай Санкубаев Сегодня 18:56
Статус: МСМК
Рейтинг: 819
Blackwolf !,Ну ,а как ещё их мотивировать?
Ответить 2
 
Lobo Bobo Сегодня 18:59
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1489
Жумабай Санкубаев, никак! они свои миллионы получают не для того, чтобы кого-то рвать, а чтобы пожрать послаще, да поспать почаще.
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Fankz Сегодня 19:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5168
Жумабай Санкубаев, никакой недооценки нет, румыны в первую очередь думают о себе, потому что видно " к матчу с Казахстаном их сборная лишится шансов на выход на чемпионат мира -2018, что скажется на зрительском интересе". Правильный, прагматичный подход.
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Fankz Сегодня 19:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5168
Вот будет интересно, если сборная KZ выиграет, пусть это случится и на маленьком стадионе)
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тигр котовский Сегодня 20:06
Статус: Профи
Рейтинг: 421
Казахстан мирная страна террористов нет в Казахстане быдь мафия патриотов то в новостных лентах мелькал бы застрелянный тренер сборной Казахстана Бародюк .Представьте у входа Тауэр плаза вечером был убить с автомата Бародюк и фото видео у нас нет такого в Казахстане нет террористов
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Blackwolf ! Сегодня 20:26
Статус: МСМК
Рейтинг: 929
тигр котовский,чЕ , нЮхаешь ???
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