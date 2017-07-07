Румыния из-за опасений по поводу пустых кресел перенесла матч с Казахстаном на маленький стадион

При этом игру с Арменией румыны проведут на 55-тысячной арене.
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Матч Казахстан - Румыния. Фото пресс-службы ФФК
Федерация футбола Румынии определилась с местом проведения матча отборочного цикла чемпионата мира-2018 против сборной Казахстана.
Как сообщает Klick.ro, игра пройдет 5 октября на стадионе имени Илие Оланы в городе Плоешти, что в 56 километрах от Бухареста. Этот матч станет для румын последним домашним в квалификации.
При этом предпоследнюю домашнюю игру с Арменией румыны проведут 1 сентября на 55-тысячном Национальном стадионе в Бухаресте.
В Федерации футбола Румынии опасаются, что к матчу с Казахстаном их сборная лишится шансов на выход на чемпионат мира-2018, что скажется на зрительском интересе и приведет к риску пустых кресел на "Национальном". Выходом из ситуации стал перенос игры с самой крупной арены страны на стадион в пригороде столицы.
После шести туров сборная Румынии с шестью очками идет четвертой и опережает Армению лишь по дополнительным показателям, а Казахстан с двумя баллами занимает последнее, шестое, место в группе Е. Возглавляет же таблицу с 16 очками Польша, следом за которой идут Черногория и Дания, отстающие на шесть пунктов.
Как сообщает Klick.ro, игра пройдет 5 октября на стадионе имени Илие Оланы в городе Плоешти, что в 56 километрах от Бухареста. Этот матч станет для румын последним домашним в квалификации.
При этом предпоследнюю домашнюю игру с Арменией румыны проведут 1 сентября на 55-тысячном Национальном стадионе в Бухаресте.
В Федерации футбола Румынии опасаются, что к матчу с Казахстаном их сборная лишится шансов на выход на чемпионат мира-2018, что скажется на зрительском интересе и приведет к риску пустых кресел на "Национальном". Выходом из ситуации стал перенос игры с самой крупной арены страны на стадион в пригороде столицы.
После шести туров сборная Румынии с шестью очками идет четвертой и опережает Армению лишь по дополнительным показателям, а Казахстан с двумя баллами занимает последнее, шестое, место в группе Е. Возглавляет же таблицу с 16 очками Польша, следом за которой идут Черногория и Дания, отстающие на шесть пунктов.